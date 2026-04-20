Литва заперечує, що відмовила пропустити Фіцо на парад у Москві: "Не отримували запиту"
У Міністерстві закордонних справ Литви кажуть, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не звертався до них із запитом про дозвіл скористатися повітряним простором для польоту до Москви на парад 9 травня. Раніше він заявляв, що йому заборонили.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, яке цитує LRT.
За словами речниці міністра закордонних справ Крістіни Бєлікової, ані Словаччина, ані будь-яка інша країна не робила запиту про польоти над Литвою дорогою на парад.
Водночас у міністерстві вважають, що участь лідерів країни у цьому параді в Москві "не є ні справедливою, ні доречною".
"Ми наголошуємо, що Литва, для якої Друга світова війна не лише не закінчилася у травні 1945 року, а й означала майже п’ять десятиліть радянської окупації, депортацію сотень тисяч литовців, систематичне знищення та каліцтво нації, а також бачачи сьогоднішні продовження воєнних злочинів Росії в Україні та військову загрозу, яку вона становить для європейських країн, вважає, що участь офіційних представників демократичних країн у парадах […] не є ні справедливою, ні доречною", — зазначила Бєлікова.
Що передувало?
- Прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.
- Естонія також заборонила прем'єру Словаччини Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.
І, взагалі, вздовж кордону між Латвією та Естонією, пролягає звичний коридор наших БПЛА, що йдуть по маршруту "Україна-СПБ".. Не дай бог, сплутають його літак, з кацапським... Падать буде високо...