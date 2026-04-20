Новини Фіцо їде до Москви на 9 травня
Литва заперечує, що відмовила пропустити Фіцо на парад у Москві: "Не отримували запиту"

У Міністерстві закордонних справ Литви кажуть, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не звертався до них із запитом про дозвіл скористатися повітряним простором для польоту до Москви на парад 9 травня. Раніше він заявляв, що йому заборонили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, яке цитує LRT.

За словами речниці міністра закордонних справ Крістіни Бєлікової, ані Словаччина, ані будь-яка інша країна не робила запиту про польоти над Литвою дорогою на парад.

Водночас у міністерстві вважають, що участь лідерів країни у цьому параді в Москві "не є ні справедливою, ні доречною".

"Ми наголошуємо, що Литва, для якої Друга світова війна не лише не закінчилася у травні 1945 року, а й означала майже п’ять десятиліть радянської окупації, депортацію сотень тисяч литовців, систематичне знищення та каліцтво нації, а також бачачи сьогоднішні продовження воєнних злочинів Росії в Україні та військову загрозу, яку вона становить для європейських країн, вважає, що участь офіційних представників демократичних країн у парадах […] не є ні справедливою, ні доречною", — зазначила Бєлікова.

Ви вже підзамучили цими польотами Фіцо
20.04.2026 21:41 Відповісти
Хай не переживає... Пошле запит Литві - і та відмовить, підтримавши сусідів...
І, взагалі, вздовж кордону між Латвією та Естонією, пролягає звичний коридор наших БПЛА, що йдуть по маршруту "Україна-СПБ".. Не дай бог, сплутають його літак, з кацапським... Падать буде високо...
20.04.2026 21:51 Відповісти
як завжди напиндів
20.04.2026 21:47 Відповісти
Это рассказывает Бэлiкова, потомок оккупантов лол.
20.04.2026 21:51 Відповісти
Напевно Фіцо не дуже хоче на той парад,придумав відмазку для Плешивого,а балти його розшифрували.
20.04.2026 21:54 Відповісти
Недобиток дуже хоче коло фюрера постояти.
20.04.2026 22:02 Відповісти
Краще б його пропустили до Підорашки,щоб весь світ бачив яке лайно ця недострелена Фіца.
20.04.2026 22:03 Відповісти
Тобто збрехав. Чи то запаморочення на нього найшло? Його не в голову поранили?
20.04.2026 22:08 Відповісти
Воно видно через усю Польщу пробувало докричатись, ви непочули...
20.04.2026 23:50 Відповісти
 
 