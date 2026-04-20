Литва заперечує, що відмовила пропустити Фіцо на парад у Москві: "Не отримували запиту"

У Міністерстві закордонних справ Литви кажуть, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не звертався до них із запитом про дозвіл скористатися повітряним простором для польоту до Москви на парад 9 травня. Раніше він заявляв, що йому заборонили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, яке цитує LRT.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами речниці міністра закордонних справ Крістіни Бєлікової, ані Словаччина, ані будь-яка інша країна не робила запиту про польоти над Литвою дорогою на парад.

Водночас у міністерстві вважають, що участь лідерів країни у цьому параді в Москві "не є ні справедливою, ні доречною".

"Ми наголошуємо, що Литва, для якої Друга світова війна не лише не закінчилася у травні 1945 року, а й означала майже п’ять десятиліть радянської окупації, депортацію сотень тисяч литовців, систематичне знищення та каліцтво нації, а також бачачи сьогоднішні продовження воєнних злочинів Росії в Україні та військову загрозу, яку вона становить для європейських країн, вважає, що участь офіційних представників демократичних країн у парадах […] не є ні справедливою, ні доречною", — зазначила Бєлікова.

Що передувало?