Фіцо планує візит до Москви: Польща розглядає дозвіл на проліт

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити візит до Москви на 9 травня та вже звернувся по дозвіл на проліт через повітряний простір Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні польського агентства PAP.

Запит наразі перебуває на розгляді польського Міністерства закордонних справ.

Запит на проліт і позиція Польщі

За словами речника МЗС Польщі Мацея Вевюра, Варшава отримала офіційне звернення від Словаччини щодо дозволу на проліт літака прем’єр-міністра до Росії.

Він зазначив, що відповідні служби наразі аналізують запит і рішення ще не ухвалене.

Обмеження з боку країн Балтії

Напередодні Фіцо заявив, що Литва та Латвія відмовили у використанні їхнього повітряного простору для перельоту до Москви на військовий парад 9 травня. Раніше подібні обмеження вже запроваджувалися щодо його візитів до Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таку позицію.

Минулого року через аналогічні заборони маршрут Фіцо до Москви пролягав через інші країни, зокрема південним шляхом.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що Роберт Фіцо не звертався до них із запитом про дозвіл скористатися повітряним простором для польоту до Москви на парад 9 травня.

