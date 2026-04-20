Фіцо планує візит до Москви: Польща розглядає дозвіл на проліт

Фіцо хоче летіти в РФ через Польщу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити візит до Москви на 9 травня та вже звернувся по дозвіл на проліт через повітряний простір Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні польського агентства PAP.

Запит наразі перебуває на розгляді польського Міністерства закордонних справ.

Запит на проліт і позиція Польщі

За словами речника МЗС Польщі Мацея Вевюра, Варшава отримала офіційне звернення від Словаччини щодо дозволу на проліт літака прем’єр-міністра до Росії.

Він зазначив, що відповідні служби наразі аналізують запит і рішення ще не ухвалене.

Обмеження з боку країн Балтії

Напередодні Фіцо заявив, що Литва та Латвія відмовили у використанні їхнього повітряного простору для перельоту до Москви на військовий парад 9 травня. Раніше подібні обмеження вже запроваджувалися щодо його візитів до Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таку позицію.

Минулого року через аналогічні заборони маршрут Фіцо до Москви пролягав через інші країни, зокрема південним шляхом.

  • Раніше у Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що Роберт Фіцо не звертався до них із запитом про дозвіл скористатися повітряним простором для польоту до Москви на парад 9 травня.

Топ коментарі
20.04.2026 22:21 Відповісти
У цього Фiцо морда як у дебiла
20.04.2026 22:37 Відповісти
УКРАЇНСЬКИЙ МАДЯР. ставить до відома всіх бажаючих відвідати мацкваабад ,для святкування дня "дєдов коториє воєвалі" про можливий масований наліт "українських лелек " на "красну площу з логовом тріперного антихристаа ідолоприклонного для всія рабсєї
20.04.2026 22:54 Відповісти
Аби шо
20.04.2026 22:16 Відповісти
А що Польща у війні з Словаччиною?)Орбан літав куди хотів і до *****,і до Сі.
20.04.2026 22:18 Відповісти
..ну Ви ж з Братислави до Цюриха не літаєте через Угорщину...Хорватію та Італію....)))) А якось пряміше ..))) А от Фіцо попреться у московію через Туреччину...Грузію... Він цим шляхом разом з орбаном вже освоїв...у минулому році. Тепер сам попреться..без Вітька...
20.04.2026 22:45 Відповісти
Скоро «Дружбу» відремонтують і не треба ніяких дозволів на прольоти. Вийти тільки треба бути на пару тижнів раніше.
20.04.2026 22:21 Відповісти
Так плисти прийдеться "проти шерсті".😁😁😁третє раніше виходити. Десь тижнів за два.
21.04.2026 10:53 Відповісти
20.04.2026 22:21 Відповісти
направте його маршрутом через Туреччину.
20.04.2026 22:32 Відповісти
20.04.2026 22:37 Відповісти
нормалбна людина в маскву на парад не поїде
21.04.2026 02:08 Відповісти
20.04.2026 22:54 Відповісти
Блін, дядя точно д@біл..він не пам'ятає як москалі борт N1 польський разом з президентом Качинським і делігацією угробили??? Хочєт павтаріть? Нехай летить)))
20.04.2026 22:57 Відповісти
пропустіть його тільки в один кінець, шо діти малі
20.04.2026 23:04 Відповісти
Вже має стати "нон-грата" в Україні, навіть за намір. Ау штирхніть хтось МЗС чи "потужного" бо вони туплять щось.
21.04.2026 03:07 Відповісти
Дозвіл на проліт тільки в одну сторону !
21.04.2026 09:28 Відповісти
 
 