Фіцо таки летить до Москви: у Кремлі підтвердили його участь у параді 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема "РИА Новости" з посиланням на помічника правителя РФ Юрія Ушакова.

Підтвердження з Кремля

Ушаков підтвердив журналістам, що словацький прем’єр долучиться до "параду Перемоги" у Москві серед іноземних гостей.

"Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити", – заявив він.

Водночас у Кремлі не уточнили, хто ще з іноземних лідерів планує бути присутнім на заході.

Також читайте: Фіцо поскаржився на заборону прольоту до Москви на 9 травня через повітряний простір Балтії

Попередні заяви та зміна позиції

Раніше у медіа з’являлася інформація, що Фіцо нібито не братиме участі безпосередньо у військовому параді, хоча й не відмовлявся від самої поїздки до Росії.

Таким чином, підтвердження з Кремля фактично спростовує попередні припущення щодо формату його візиту.

Проблеми з маршрутом до Москви

Однією з головних перешкод для поїздки стала позиція країн Балтії. Латвія, Литва та Естонія відмовилися пропускати літак словацького прем’єра через свій повітряний простір.

У зв’язку з цим уряд Словаччини був змушений шукати альтернативні маршрути. Зокрема, Братислава звернулася до Польщі із запитом щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Москви.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди Другої світової війни, але не скасовує візит до Росії.

Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва заперечує, що відмовила пропустити Фіцо на парад у Москві: "Не отримували запиту"