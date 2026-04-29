Фіцо таки летить до Москви: у Кремлі підтвердили його участь у параді 9 травня
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема "РИА Новости" з посиланням на помічника правителя РФ Юрія Ушакова.
Підтвердження з Кремля
Ушаков підтвердив журналістам, що словацький прем’єр долучиться до "параду Перемоги" у Москві серед іноземних гостей.
"Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити", – заявив він.
Водночас у Кремлі не уточнили, хто ще з іноземних лідерів планує бути присутнім на заході.
Попередні заяви та зміна позиції
Раніше у медіа з’являлася інформація, що Фіцо нібито не братиме участі безпосередньо у військовому параді, хоча й не відмовлявся від самої поїздки до Росії.
Таким чином, підтвердження з Кремля фактично спростовує попередні припущення щодо формату його візиту.
Проблеми з маршрутом до Москви
Однією з головних перешкод для поїздки стала позиція країн Балтії. Латвія, Литва та Естонія відмовилися пропускати літак словацького прем’єра через свій повітряний простір.
У зв’язку з цим уряд Словаччини був змушений шукати альтернативні маршрути. Зокрема, Братислава звернулася до Польщі із запитом щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Москви.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди Другої світової війни, але не скасовує візит до Росії.
- Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
