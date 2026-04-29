Фіцо таки летить до Москви: у Кремлі підтвердили його участь у параді 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема  "РИА Новости" з посиланням на  помічника правителя РФ Юрія Ушакова.

Підтвердження з Кремля

Ушаков підтвердив журналістам, що словацький прем’єр долучиться до "параду Перемоги" у Москві серед іноземних гостей.

"Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити", – заявив він.

Водночас у Кремлі не уточнили, хто ще з іноземних лідерів планує бути присутнім на заході.

Також читайте: Фіцо поскаржився на заборону прольоту до Москви на 9 травня через повітряний простір Балтії

Попередні заяви та зміна позиції

Раніше у медіа з’являлася інформація, що Фіцо нібито не братиме участі безпосередньо у військовому параді, хоча й не відмовлявся від самої поїздки до Росії.

Таким чином, підтвердження з Кремля фактично спростовує попередні припущення щодо формату його візиту.

Проблеми з маршрутом до Москви

Однією з головних перешкод для поїздки стала позиція країн Балтії. Латвія, Литва та Естонія відмовилися пропускати літак словацького прем’єра через свій повітряний простір.

У зв’язку з цим уряд Словаччини був змушений шукати альтернативні маршрути. Зокрема, Братислава звернулася до Польщі із запитом щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Москви.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди Другої світової війни, але не скасовує візит до Росії.
  • Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва заперечує, що відмовила пропустити Фіцо на парад у Москві: "Не отримували запиту"

тут така справа: усе наявне ппо підтягнуть, шоби прикрити криваву площу та ***** і його кодло
а от у інших смачних місцях на ********** буде відповідно повний голяк, бий до схочу
29.04.2026 16:38 Відповісти
тепер точно треба жахнуть. І не раз.
29.04.2026 16:33 Відповісти
нужно бомбіть парад
..а що..у нас нема фур..з будиночками-вуликами для невеличких дронів? По всій москау можна поставити... Навіть кацапсячі Газелі згодяться.... Достатньо пари-трійки невеличких дронів..щоб вся червона могила запливла лайном від страху..... Головне ПАНІКА....
29.04.2026 18:35 Відповісти
потрібно 50 на 50 - і туди і туди!
по москві зараз бєсполєзно, а от задрочити дронами московьскі аеропорти до стану "кавйор", шоб фіцу повозили па расєйскім ****** - це було би показово. А справжні удари на дєвятамая краще всього було би по перевалочній НБ "Грушовая" (44°44'58.2"N 37°52'35.9"E), там чотирнадцять надземних РВСів сумарною ємністю 700 тисяч кубів нафти, шоб нафта текла і там до моря, і по ярославській перевалочній (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E), там прямо на березі 50+ резервуарів будуть текти прямо у Волгу.
29.04.2026 17:11 Відповісти
Все одно буде повітряна тривого, нехай побігають до сховищ, а ми подивимось.
29.04.2026 17:40 Відповісти
Так. Але не по ним, а по енергосистемі мацкви. Давно час влаштувати там блекаут.
29.04.2026 18:02 Відповісти
там зараз така щільність ППО, що тихохідні пєрдальоти просто перестали туди долітати.
29.04.2026 18:07 Відповісти
З урахуванням шо Словатччина в ті часи була на боці Гіитлера то нема нічого дивного.
29.04.2026 16:35 Відповісти
Опозорил Фица былую славу. Переметнулся к краснопузым.
29.04.2026 16:38 Відповісти
добряче ***** цього підара за тестикули тримає
ой добряче
29.04.2026 16:36 Відповісти
Цікаво, дід чи батько фіцо допомогав німцям 1 вересня окуповувати Польшу?
29.04.2026 16:37 Відповісти
його батько тоді ще пдоростком був.
29.04.2026 16:47 Відповісти
Обратно Фицо может полететь частями... бо на парад могут заглянуть и гости из Украины...
29.04.2026 16:44 Відповісти
По "трубі" це цілком можливо, для того й відновили 😂
29.04.2026 16:46 Відповісти
Буде водити хороводи на красній площі - свій до свого по своє
29.04.2026 16:46 Відповісти
Тут балiстику треба! Так думаю.
29.04.2026 16:47 Відповісти
А Орбана чого не запросили?
29.04.2026 16:48 Відповісти
він зайнятий - чумайдани у Мар-а-Лаго збирає
29.04.2026 17:13 Відповісти
на лєніна ще раз глянуть, а то може вже і не вдасться.
29.04.2026 16:49 Відповісти
фіцо їде до свого роботодавця, хоче на орбанівську зарплату присісти
29.04.2026 16:51 Відповісти
Касьянов сказав те, що і так зрозуміло. Зеля свідомо забезпечує спокій у Москві на 9 травня.
29.04.2026 16:56 Відповісти
Цар викликав свого блазня.
29.04.2026 16:57 Відповісти
Так, а ***** вже фсьо, нє в удєл? Чи найух він вже потрібен? Відпрацьований матеріал...
29.04.2026 16:57 Відповісти
Ху...ло наказало, що поробиш, гроші інакше не заробити, тільки зрадництво дасть таку можливість. А то що діди фашистів підтримували, так то вже іскупили батьки, підтримавши введення радянських військ
29.04.2026 17:48 Відповісти
Фица, по мацкве слушок идет - х-ла на тусне не будет.
29.04.2026 17:59 Відповісти
А можна по красній площі впердолити з самої москви?Зробити кілька дрончиків з автономним запрограмованим управлінням і одночасно запустити їх на ту маршируючу зграю.Тоді я буду дивитись той парад...
29.04.2026 18:23 Відповісти
Летять перелітні фіци летять в мерзенні краіни а якби фіци мисліть любили нізащо в той
смітник не полетіли
29.04.2026 19:09 Відповісти
Прем'єр-міністр країни яка у другу світову була на боці гітлера їде до ********* путлєра, він точно представляє Словаччину!?
