Новости Фицо едет в Москву на 9 мая
Фицо все-таки летит в Москву: в Кремле подтвердили его участие в параде 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - "РИА Новости", со ссылкой на помощника главы правительства РФ Юрия Ушакова.

Подтверждение из Кремля

Ушаков подтвердил журналистам, что словацкий премьер присоединится к "Параду Победы" в Москве в числе иностранных гостей.

"О Фицо много говорят, поэтому насчет Фицо я могу подтвердить", – заявил он.

В то же время в Кремле не уточнили, кто еще из иностранных лидеров планирует присутствовать на мероприятии.

Предыдущие заявления и изменение позиции

Ранее в СМИ появлялась информация, что Фицо якобы не будет принимать участие непосредственно в военном параде, хотя и не отказывался от самой поездки в Россию.

Таким образом, подтверждение из Кремля фактически опровергает предыдущие предположения относительно формата его визита.

Проблемы с маршрутом в Москву

Одним из главных препятствий для поездки стала позиция стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония отказались пропускать самолет словацкого премьера через свое воздушное пространство.

В связи с этим правительство Словакии было вынуждено искать альтернативные маршруты. В частности, Братислава обратилась к Польше с запросом о разрешении на пролет самолета Фицо в Москву.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо не будет участвовать в военном параде в Москве по случаю Второй мировой войны, но не отменяет визит в Россию.
  • Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

+9
тут така справа: усе наявне ппо підтягнуть, шоби прикрити криваву площу та ***** і його кодло
а от у інших смачних місцях на ********** буде відповідно повний голяк, бий до схочу
29.04.2026 16:38 Ответить
+7
тепер точно треба жахнуть. І не раз.
29.04.2026 16:33 Ответить
+6
нужно бомбіть парад
29.04.2026 16:33 Ответить
29.04.2026 16:33 Ответить
..а що..у нас нема фур..з будиночками-вуликами для невеличких дронів? По всій москау можна поставити... Навіть кацапсячі Газелі згодяться.... Достатньо пари-трійки невеличких дронів..щоб вся червона могила запливла лайном від страху..... Головне ПАНІКА....
29.04.2026 18:35 Ответить
29.04.2026 16:33 Ответить
29.04.2026 16:38 Ответить
потрібно 50 на 50 - і туди і туди!
29.04.2026 16:48 Ответить
по москві зараз бєсполєзно, а от задрочити дронами московьскі аеропорти до стану "кавйор", шоб фіцу повозили па расєйскім ****** - це було би показово. А справжні удари на дєвятамая краще всього було би по перевалочній НБ "Грушовая" (44°44'58.2"N 37°52'35.9"E), там чотирнадцять надземних РВСів сумарною ємністю 700 тисяч кубів нафти, шоб нафта текла і там до моря, і по ярославській перевалочній (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E), там прямо на березі 50+ резервуарів будуть текти прямо у Волгу.
29.04.2026 17:11 Ответить
Все одно буде повітряна тривого, нехай побігають до сховищ, а ми подивимось.
29.04.2026 17:40 Ответить
Так. Але не по ним, а по енергосистемі мацкви. Давно час влаштувати там блекаут.
29.04.2026 18:02 Ответить
там зараз така щільність ППО, що тихохідні пєрдальоти просто перестали туди долітати.
29.04.2026 18:07 Ответить
З урахуванням шо Словатччина в ті часи була на боці Гіитлера то нема нічого дивного.
29.04.2026 16:35 Ответить
Опозорил Фица былую славу. Переметнулся к краснопузым.
29.04.2026 16:38 Ответить
добряче ***** цього підара за тестикули тримає
ой добряче
29.04.2026 16:36 Ответить
Цікаво, дід чи батько фіцо допомогав німцям 1 вересня окуповувати Польшу?
29.04.2026 16:37 Ответить
його батько тоді ще пдоростком був.
29.04.2026 16:47 Ответить
Обратно Фицо может полететь частями... бо на парад могут заглянуть и гости из Украины...
29.04.2026 16:44 Ответить
По "трубі" це цілком можливо, для того й відновили 😂
29.04.2026 16:46 Ответить
Буде водити хороводи на красній площі - свій до свого по своє
29.04.2026 16:46 Ответить
Тут балiстику треба! Так думаю.
29.04.2026 16:47 Ответить
А Орбана чого не запросили?
29.04.2026 16:48 Ответить
він зайнятий - чумайдани у Мар-а-Лаго збирає
29.04.2026 17:13 Ответить
на лєніна ще раз глянуть, а то може вже і не вдасться.
29.04.2026 16:49 Ответить
фіцо їде до свого роботодавця, хоче на орбанівську зарплату присісти
29.04.2026 16:51 Ответить
Касьянов сказав те, що і так зрозуміло. Зеля свідомо забезпечує спокій у Москві на 9 травня.
29.04.2026 16:56 Ответить
Цар викликав свого блазня.
29.04.2026 16:57 Ответить
Так, а ***** вже фсьо, нє в удєл? Чи найух він вже потрібен? Відпрацьований матеріал...
29.04.2026 16:57 Ответить
Ху...ло наказало, що поробиш, гроші інакше не заробити, тільки зрадництво дасть таку можливість. А то що діди фашистів підтримували, так то вже іскупили батьки, підтримавши введення радянських військ
29.04.2026 17:48 Ответить
Фица, по мацкве слушок идет - х-ла на тусне не будет.
29.04.2026 17:59 Ответить
А можна по красній площі впердолити з самої москви?Зробити кілька дрончиків з автономним запрограмованим управлінням і одночасно запустити їх на ту маршируючу зграю.Тоді я буду дивитись той парад...
29.04.2026 18:23 Ответить
Летять перелітні фіци летять в мерзенні краіни а якби фіци мисліть любили нізащо в той
смітник не полетіли
29.04.2026 19:09 Ответить
Прем'єр-міністр країни яка у другу світову була на боці гітлера їде до ********* путлєра, він точно представляє Словаччину!?
29.04.2026 19:56 Ответить
 
 