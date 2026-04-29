Фицо все-таки летит в Москву: в Кремле подтвердили его участие в параде 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - "РИА Новости", со ссылкой на помощника главы правительства РФ Юрия Ушакова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подтверждение из Кремля

Ушаков подтвердил журналистам, что словацкий премьер присоединится к "Параду Победы" в Москве в числе иностранных гостей.

"О Фицо много говорят, поэтому насчет Фицо я могу подтвердить", – заявил он.

В то же время в Кремле не уточнили, кто еще из иностранных лидеров планирует присутствовать на мероприятии.

Предыдущие заявления и изменение позиции

Ранее в СМИ появлялась информация, что Фицо якобы не будет принимать участие непосредственно в военном параде, хотя и не отказывался от самой поездки в Россию.

Таким образом, подтверждение из Кремля фактически опровергает предыдущие предположения относительно формата его визита.

Проблемы с маршрутом в Москву

Одним из главных препятствий для поездки стала позиция стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония отказались пропускать самолет словацкого премьера через свое воздушное пространство.

В связи с этим правительство Словакии было вынуждено искать альтернативные маршруты. В частности, Братислава обратилась к Польше с запросом о разрешении на пролет самолета Фицо в Москву.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо не будет участвовать в военном параде в Москве по случаю Второй мировой войны, но не отменяет визит в Россию.

Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

