Фицо все-таки летит в Москву: в Кремле подтвердили его участие в параде 9 мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - "РИА Новости", со ссылкой на помощника главы правительства РФ Юрия Ушакова.
Подтверждение из Кремля
Ушаков подтвердил журналистам, что словацкий премьер присоединится к "Параду Победы" в Москве в числе иностранных гостей.
"О Фицо много говорят, поэтому насчет Фицо я могу подтвердить", – заявил он.
В то же время в Кремле не уточнили, кто еще из иностранных лидеров планирует присутствовать на мероприятии.
Предыдущие заявления и изменение позиции
Ранее в СМИ появлялась информация, что Фицо якобы не будет принимать участие непосредственно в военном параде, хотя и не отказывался от самой поездки в Россию.
Таким образом, подтверждение из Кремля фактически опровергает предыдущие предположения относительно формата его визита.
Проблемы с маршрутом в Москву
Одним из главных препятствий для поездки стала позиция стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония отказались пропускать самолет словацкого премьера через свое воздушное пространство.
В связи с этим правительство Словакии было вынуждено искать альтернативные маршруты. В частности, Братислава обратилась к Польше с запросом о разрешении на пролет самолета Фицо в Москву.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо не будет участвовать в военном параде в Москве по случаю Второй мировой войны, но не отменяет визит в Россию.
- Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
