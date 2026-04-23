РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13268 посетителей онлайн
Новости
695 17

Фицо не будет участвовать в параде в Москве, но планирует поездку в Россию

Премьер Словакии Фицо меняет планы относительно парада в РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не примет участия в военном параде в Москве, посвященном годовщине окончания Второй мировой войны, но не отменяет визит в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Фицо не будет участвовать в военном параде в Москве по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, однако планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата.

Перед этим Фицо совершит поездку в Мюнхен, где посетит бывший нацистский концлагерь Дахау.

Что предшествовало?

На прошлой неделе Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.

Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.

Также известно, что Фицо обратился за разрешением на пролет через воздушное пространство Польши.

В прошлом году из-за аналогичных запретов маршрут Фицо в Москву пролегал через другие страны, в частности по южному маршруту.

Автор: 

парад (648) россия (97250) Фицо Роберт (304)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
По красній площі не буду шпацірувати але мені потрібно до путлєра - Фіцо
показать весь комментарий
23.04.2026 07:49 Ответить
+2
А что такого, шашлычник в моцкву ездил после 14 года,никого это не смущало и не смущает,в фицоляндию путин войска не вводил.
показать весь комментарий
23.04.2026 07:54 Ответить
+2
Не бачу заяв МЗС, що Україна вважає парад на крівавій площі за законну ціль . І щоб усі країни були попереджені . І на путлера є ордер на арешт , а якщо він ховається , то вихід його на парад треба використати і викрасти чи вбити
показать весь комментарий
23.04.2026 07:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По красній площі не буду шпацірувати але мені потрібно до путлєра - Фіцо
показать весь комментарий
23.04.2026 07:49 Ответить
Кеш.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:13 Ответить
А что такого, шашлычник в моцкву ездил после 14 года,никого это не смущало и не смущает,в фицоляндию путин войска не вводил.
показать весь комментарий
23.04.2026 07:54 Ответить
Тоді шашличник не був препіздентом, а був звичайним блазнем по виклику.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:14 Ответить
І нашим і вашим. Шльондра на шпагаті.
показать весь комментарий
23.04.2026 07:55 Ответить
Не бачу заяв МЗС, що Україна вважає парад на крівавій площі за законну ціль . І щоб усі країни були попереджені . І на путлера є ордер на арешт , а якщо він ховається , то вихід його на парад треба використати і викрасти чи вбити
показать весь комментарий
23.04.2026 07:56 Ответить
А ми думали фіцик з ****** на пАлАчкЄ пА крАснАй плоШШадЄ стро'Євим шагАм прошпандьорить...
показать весь комментарий
23.04.2026 07:56 Ответить
Магадан, Воркута?
показать весь комментарий
23.04.2026 07:58 Ответить
Словаччина, це не оте фіцо недострєльонне!!!
показать весь комментарий
23.04.2026 07:58 Ответить
нуууу.....
все вірно!
лубянка наполегливо викликає агента.
нафта пішла.
треба затвердити план роботи.
мадяр підтягнеться трохи пізніше.
показать весь комментарий
23.04.2026 07:59 Ответить
С 1939 по 1945 год Словакия, как формально независимая Первая Словацкая Республика, фактически являясь марионеточным государством-сателлитом нацистской Германии.
Под руководством Йозефа Тисо страна участвовала в войне против Польши и СССР, проводила депортации евреев, но в 1944 году пережила масштабное антинацистское восстание, закончив войну в составе восстановленной Чехословакии.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:00 Ответить
Та чого? Нехай сходить на парад, згадає ті танки на вулицях Праги в 1968 році, полікує амнезію.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:01 Ответить
Очкует падла.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:07 Ответить
Зустрінуться очільники, чиї країни розпочали WWII. Який цинізм
показать весь комментарий
23.04.2026 08:09 Ответить
шашличник на парад їде, чи ще рано?
показать весь комментарий
23.04.2026 08:12 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2026 08:17 Ответить
То ж парад асе ж таки буде?
показать весь комментарий
23.04.2026 08:29 Ответить
 
 