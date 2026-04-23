Фицо не будет участвовать в параде в Москве, но планирует поездку в Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не примет участия в военном параде в Москве, посвященном годовщине окончания Второй мировой войны, но не отменяет визит в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.
Фицо не будет участвовать в военном параде в Москве по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, однако планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата.
Перед этим Фицо совершит поездку в Мюнхен, где посетит бывший нацистский концлагерь Дахау.
Что предшествовало?
На прошлой неделе Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.
Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.
Также известно, что Фицо обратился за разрешением на пролет через воздушное пространство Польши.
В прошлом году из-за аналогичных запретов маршрут Фицо в Москву пролегал через другие страны, в частности по южному маршруту.
С 1939 по 1945 год Словакия, как формально независимая Первая Словацкая Республика, фактически являясь марионеточным государством-сателлитом нацистской Германии.
Под руководством Йозефа Тисо страна участвовала в войне против Польши и СССР, проводила депортации евреев, но в 1944 году пережила масштабное антинацистское восстание, закончив войну в составе восстановленной Чехословакии.