Фицо не будет участвовать в параде в Москве, но планирует поездку в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не примет участия в военном параде в Москве, посвященном годовщине окончания Второй мировой войны, но не отменяет визит в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.

Фицо не будет участвовать в военном параде в Москве по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, однако планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата.

Перед этим Фицо совершит поездку в Мюнхен, где посетит бывший нацистский концлагерь Дахау.

Что предшествовало?

На прошлой неделе Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.

Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.

Также известно, что Фицо обратился за разрешением на пролет через воздушное пространство Польши.

В прошлом году из-за аналогичных запретов маршрут Фицо в Москву пролегал через другие страны, в частности по южному маршруту.

