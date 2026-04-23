Фіцо не братиме участь у параді в Москві, але планує поїздку до Росії

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди Другої світової війни, але не скасовує візит до Росії.

Dennik N.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди річниці завершення Другої світової війни, проте планує покласти квіти до Могили невідомого солдата.

Перед цим Фіцо здійснить поїздку до Мюнхена, де відвідає колишній нацистський концтабір Дахау.

Що передувало?

Минулого тижня Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Також відомо, що Фіцо звернувся по дозвіл на проліт через повітряний простір Польщі.

Минулого року через аналогічні заборони маршрут Фіцо до Москви пролягав через інші країни, зокрема південним шляхом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва заперечує, що відмовила пропустити Фіцо на парад у Москві: "Не отримували запиту"