Новини
Фіцо не братиме участь у параді в Москві, але планує поїздку до Росії

Прем’єр Словаччини Фіцо змінює плани щодо параду в РФ

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди Другої світової війни, але не скасовує візит до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dennik N.

Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди річниці завершення Другої світової війни, проте планує покласти квіти до Могили невідомого солдата.

Перед цим Фіцо здійснить поїздку до Мюнхена, де відвідає колишній нацистський концтабір Дахау.

Що передувало?

Минулого тижня Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Також відомо, що Фіцо звернувся по дозвіл на проліт через повітряний простір Польщі.

Минулого року через аналогічні заборони маршрут Фіцо до Москви пролягав через інші країни, зокрема південним шляхом.

Топ коментарі
+7
По красній площі не буду шпацірувати але мені потрібно до путлєра - Фіцо
23.04.2026 07:49 Відповісти
+7
Не бачу заяв МЗС, що Україна вважає парад на крівавій площі за законну ціль . І щоб усі країни були попереджені . І на путлера є ордер на арешт , а якщо він ховається , то вихід його на парад треба використати і викрасти чи вбити
23.04.2026 07:56 Відповісти
+3
І нашим і вашим. Шльондра на шпагаті.
23.04.2026 07:55 Відповісти
По красній площі не буду шпацірувати але мені потрібно до путлєра - Фіцо
23.04.2026 07:49 Відповісти
Кеш.
23.04.2026 08:13 Відповісти
А что такого, шашлычник в моцкву ездил после 14 года,никого это не смущало и не смущает,в фицоляндию путин войска не вводил.
23.04.2026 07:54 Відповісти
Тоді шашличник не був препіздентом, а був звичайним блазнем по виклику.
23.04.2026 08:14 Відповісти
І нашим і вашим. Шльондра на шпагаті.
23.04.2026 07:55 Відповісти
на пів шишечки можна... та й рудий дегінерат одобрить
23.04.2026 09:12 Відповісти
Не бачу заяв МЗС, що Україна вважає парад на крівавій площі за законну ціль . І щоб усі країни були попереджені . І на путлера є ордер на арешт , а якщо він ховається , то вихід його на парад треба використати і викрасти чи вбити
23.04.2026 07:56 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!
23.04.2026 08:52 Відповісти
А ми думали фіцик з ****** на пАлАчкЄ пА крАснАй плоШШадЄ стро'Євим шагАм прошпандьорить...
23.04.2026 07:56 Відповісти
Магадан, Воркута?
23.04.2026 07:58 Відповісти
Словаччина, це не оте фіцо недострєльонне!!!
23.04.2026 07:58 Відповісти
нуууу.....
все вірно!
лубянка наполегливо викликає агента.
нафта пішла.
треба затвердити план роботи.
мадяр підтягнеться трохи пізніше.
23.04.2026 07:59 Відповісти
С 1939 по 1945 год Словакия, как формально независимая Первая Словацкая Республика, фактически являясь марионеточным государством-сателлитом нацистской Германии.
Под руководством Йозефа Тисо страна участвовала в войне против Польши и СССР, проводила депортации евреев, но в 1944 году пережила масштабное антинацистское восстание, закончив войну в составе восстановленной Чехословакии.
23.04.2026 08:00 Відповісти
І мадяри ж теж на тому боці воювали, а Орбан їздив на паради...
23.04.2026 09:32 Відповісти
Вони їздять тільки по, або за гроші
23.04.2026 10:05 Відповісти
Та чого? Нехай сходить на парад, згадає ті танки на вулицях Праги в 1968 році, полікує амнезію.
23.04.2026 08:01 Відповісти
Думаєш що його сім'я не зустрічала їх з квітами
23.04.2026 10:04 Відповісти
Очкует падла.
23.04.2026 08:07 Відповісти
Зустрінуться очільники, чиї країни розпочали WWII. Який цинізм
23.04.2026 08:09 Відповісти
шашличник на парад їде, чи ще рано?
23.04.2026 08:12 Відповісти
23.04.2026 08:17 Відповісти
То ж парад асе ж таки буде?
23.04.2026 08:29 Відповісти
Буде. По каналізаційним трубам Мацкви.
23.04.2026 10:04 Відповісти
До 14 року УСІ Українські Президенти не вилазили з москви....мали бізнес,особисті стосунки з можновладцями та
23.04.2026 08:44 Відповісти
Парад может превратится в массовый забой ватного скота а Фицо любит бабки а не сдохнуть за ёпнутого карлика *****...
23.04.2026 08:59 Відповісти
Якщо минулорічного ПєВєО товаріща Сі на параді не буде, то ясно що ссикотно
23.04.2026 09:04 Відповісти
Відправте на парад в москву того, хто "отодвигал" з червоної площі наші кордони.
23.04.2026 09:15 Відповісти
Мабуть просто за грошима поїде, не довіряє посередникам
23.04.2026 10:01 Відповісти
Коли Фріцо сказали, що на побєдобєсії він буде відстрілюватись з фанерного пістолета з фанерного рейхстагу, він передумав їхати.
23.04.2026 10:03 Відповісти
 
 