Фіцо не братиме участь у параді в Москві, але планує поїздку до Росії
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди Другої світової війни, але не скасовує візит до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dennik N.
Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди річниці завершення Другої світової війни, проте планує покласти квіти до Могили невідомого солдата.
Перед цим Фіцо здійснить поїздку до Мюнхена, де відвідає колишній нацистський концтабір Дахау.
Що передувало?
Минулого тижня Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.
Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.
Також відомо, що Фіцо звернувся по дозвіл на проліт через повітряний простір Польщі.
Минулого року через аналогічні заборони маршрут Фіцо до Москви пролягав через інші країни, зокрема південним шляхом.
все вірно!
лубянка наполегливо викликає агента.
нафта пішла.
треба затвердити план роботи.
мадяр підтягнеться трохи пізніше.
С 1939 по 1945 год Словакия, как формально независимая Первая Словацкая Республика, фактически являясь марионеточным государством-сателлитом нацистской Германии.
Под руководством Йозефа Тисо страна участвовала в войне против Польши и СССР, проводила депортации евреев, но в 1944 году пережила масштабное антинацистское восстание, закончив войну в составе восстановленной Чехословакии.