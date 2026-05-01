Каллас про парад у Росії без важкої техніки: Це багато говорить про перебіг війни
Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала рішення РФ проводити парад 9 травня без важкої військової техніки.
Про це вона заявила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Похмура математика поля бою показує, що Росія втрачає рекордну кількість солдатів. Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії", - зазначила вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
- Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Добре що там техніку втрачають, але у них металевих іграшок на порядок більше 😡 і дронарі забезпечені потужно