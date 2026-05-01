Каллас про парад у Росії без важкої техніки: Це багато говорить про перебіг війни

Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала рішення РФ проводити парад 9 травня без важкої військової техніки.

Про це вона заявила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Похмура математика поля бою показує, що Росія втрачає рекордну кількість солдатів. Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії", - зазначила вона.

Читайте: Єврокомісія про візит Фіцо та Вучича до РФ 9 травня: Краще їхати до Києва, а не у Москву

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
  • Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Також дивіться: Z-блогери сумніваються у проведенні традиційного "Дня Побєди" у Москві і Петербурзі: "Растет угроза баллистики и крылатых ракет"

"Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки." В 23-м тоже техники практически не было. Один т34 проехал и все по сути и без авиации.
01.05.2026 09:46 Відповісти
01.05.2026 09:48 Відповісти
Краще б вони танки на криваву площу перед зікуратом тягнули. А не на фронт.
Добре що там техніку втрачають, але у них металевих іграшок на порядок більше 😡 і дронарі забезпечені потужно
01.05.2026 09:52 Відповісти
А "дипломат ніякої", це по "каковски"? По "Гуглокацапськи"? Дипломати можуть, часом, і "прямо" говорить, що вони думають... Кацапи, в Україні, "всралися" - це вже всі зрозуміли... Готували свій "бліцкріг" десятки років, і "захлинулися" в українському чорноземі... Їх техніка, на яку вони покладали надію, стала, просто "рухомими мішенями"... І змінить це, вони, поки-що, не здатні...
01.05.2026 10:10 Відповісти
Першим буде йти кацапок з таблицею : "КІЄФФ за трі дня !!!"
01.05.2026 12:10 Відповісти
 
 