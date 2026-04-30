Зеленский о перемирии с РФ на 9 мая: Путин хочет "спокойно" провести военный парад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад, а после этого возобновить обстрелы.
Об этом он сказал в телефонном интервью для Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментарий Украины
Никаких официальных или неофициальных предложений по поводу перемирия Украина не получала ни от Москвы, ни от Вашингтона, рассказал Зеленский. Ранее он говорил, что поручил украинским дипломатам обратиться к США для получения подробностей.
По его словам, Украина, как и многие другие страны, чтит память погибших во Второй мировой войне 8 мая, поэтому остается непонятным, какие именно сроки для прекращения огня рассматривает российский диктатор Путин.
Однако, по мнению украинского президента, Кремль хочет перемирия на один или несколько дней, чтобы обезопасить свой ежегодный военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.
"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", — говорит Зеленский.
Глава государства добавил, что поддерживает "настоящие предложения" о прекращении огня, которые помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
Бо "парад" - це ні про що.
Головний мотив рашистів - без значних втрат підтягнути до переднього краю штурмову піхоту і БК, накопичитись у вихідних позиціях і далі атакувати великими силами для проривів фронту та інфільтрацій.
Якщо Зеленський знову наступить на ті самі "граблі" перемир'я-трьохденки, то з Добропіллям, Костянтинівкою, Рай-Олександрівкою , Лиманом і Куп'янськом-Вузловим можна буде розпрощатись.
2. Раніше він казав, що доручив українським дипломатам звернутися до США для отримання деталей.
ненавчений довбойоб, просто тупорла тварина на рівні комах або інфузорій яка за 7 років так і не зрозуміла що таке політика, що таке дипломатія і як її треба вести.
Головне, щоб ця заява прозвучала потужно.
А Україна має показати суб'єктність.