Зеленский о перемирии с РФ на 9 мая: Путин хочет "спокойно" провести военный парад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад, а после этого возобновить обстрелы.

Об этом он сказал в телефонном интервью для Bloomberg.

Комментарий Украины

Никаких официальных или неофициальных предложений по поводу перемирия Украина не получала ни от Москвы, ни от Вашингтона, рассказал Зеленский. Ранее он говорил, что поручил украинским дипломатам обратиться к США для получения подробностей.

По его словам, Украина, как и многие другие страны, чтит память погибших во Второй мировой войне 8 мая, поэтому остается непонятным, какие именно сроки для прекращения огня рассматривает российский диктатор Путин.

Однако, по мнению украинского президента, Кремль хочет перемирия на один или несколько дней, чтобы обезопасить свой ежегодный военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.

"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", — говорит Зеленский.

Глава государства добавил, что поддерживает "настоящие предложения" о прекращении огня, которые помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.

