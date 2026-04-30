РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4828 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Зеленский о прекращении огня
4 171 43

Зеленский о перемирии с РФ на 9 мая: Путин хочет "спокойно" провести военный парад

зеленский,путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад, а после этого возобновить обстрелы.

Об этом он сказал в телефонном интервью для Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментарий Украины 

Никаких официальных или неофициальных предложений по поводу перемирия Украина не получала ни от Москвы, ни от Вашингтона, рассказал Зеленский. Ранее он говорил, что поручил украинским дипломатам обратиться к США для получения подробностей.

По его словам, Украина, как и многие другие страны, чтит память погибших во Второй мировой войне 8 мая, поэтому остается непонятным, какие именно сроки для прекращения огня рассматривает российский диктатор Путин.

Однако, по мнению украинского президента, Кремль хочет перемирия на один или несколько дней, чтобы обезопасить свой ежегодный военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.

"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", — говорит Зеленский.

Глава государства добавил, что поддерживает "настоящие предложения" о прекращении огня, которые помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (24095) перемирие (1700) прекращения огня (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Тут або вимагати перемир'я на 30-90 діб, або посилати ***** на йух.
Бо "парад" - це ні про що.
Головний мотив рашистів - без значних втрат підтягнути до переднього краю штурмову піхоту і БК, накопичитись у вихідних позиціях і далі атакувати великими силами для проривів фронту та інфільтрацій.
Якщо Зеленський знову наступить на ті самі "граблі" перемир'я-трьохденки, то з Добропіллям, Костянтинівкою, Рай-Олександрівкою , Лиманом і Куп'янськом-Вузловим можна буде розпрощатись.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:47 Ответить
+20
да, об этом было сложно догадаться обычным обывателям. Можно еще гундосик записать вечерний на это сенсационную тему
показать весь комментарий
30.04.2026 16:39 Ответить
+14
1. Жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з приводу перемир'я Україна не отримувала ані від Москви, ані від Вашингтона, розповів Зеленський.

2. Раніше він казав, що доручив українським дипломатам звернутися до США для отримання деталей.

=========

ненавчений довбойоб, просто тупорла тварина на рівні комах або інфузорій яка за 7 років так і не зрозуміла що таке політика, що таке дипломатія і як її треба вести.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да, об этом было сложно догадаться обычным обывателям. Можно еще гундосик записать вечерний на это сенсационную тему
показать весь комментарий
30.04.2026 16:39 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 18:54 Ответить
Щоб Україна не атакувала, на мавзолеї має бути напис "Трамп".
показать весь комментарий
30.04.2026 16:41 Ответить
Не дай спокійно провести
показать весь комментарий
30.04.2026 16:43 Ответить
Хоче - потрібно прорідити ряди марширующих - якшо є чим
показать весь комментарий
30.04.2026 16:43 Ответить
показать весь комментарий
Ок, а якщо путін ще щось запропонує на додачу? Наприклад посприяти черговому обміну полонених в обмін на одноденну, чи кількаденну тишу?
показать весь комментарий
30.04.2026 18:37 Ответить
Припущення завши не коментуються. Тромб ясно сказав, що "перемир'я" - його ініціатива. Про полонених - ні слова.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:46 Ответить
То що, вава, даш йому таку можливість? Він нам віддячить за це, наступного ж дня. Подяку назбирає і віддячить.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:48 Ответить
В Маскву стягнуть все ППО, можна буде порядок в наступному "Туапсе" навести.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:48 Ответить
Мацкву можна і треба підривати з середини. Кацапи все одно знають що їх взриває фсб 😁
показать весь комментарий
30.04.2026 17:11 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 16:49 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 16:49 Ответить
Кацапсяче 3,14 рило ти пішов на кутак вафлістам слова не давали
показать весь комментарий
30.04.2026 17:05 Ответить
В нас такого празника немає, якщо так бажає, то як весь цивілізований світ відзначає 8 травня
показать весь комментарий
30.04.2026 16:50 Ответить
Нагадаю що мацква готує удари по водопостачанню, тож 9 травня можна вдарити по очисних мацкви першими
показать весь комментарий
30.04.2026 17:00 Ответить
Можна пообіцяти, що по москві бити не будемо в цей день, нехай марширують. Є інші гарні місця, які просять прольотів.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:00 Ответить
А у нас свято 8 травня, наш партнер путина теж може оголосити перемир'я и побачимо як хайло його виконає
показать весь комментарий
30.04.2026 17:04 Ответить
Спокойного парада быть не может, если не сможем шарахнуть по самому параду то пусть на моЦкве весь день гудят сирены...
показать весь комментарий
30.04.2026 17:10 Ответить
Касьянов міг це забезпечити своїми дешевими дронами
показать весь комментарий
30.04.2026 17:12 Ответить
І ми, великий лунолікій повелитель, любʼязно забезпечим їм спокій в день пабєдобєсія.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:10 Ответить
Та ну на , а як ти догадався інтелектуал ти наш .
показать весь комментарий
30.04.2026 17:23 Ответить
Пробіл між розділовими знаками - перша ознака шизофренії 😁
показать весь комментарий
30.04.2026 17:25 Ответить
Та наоборот,нужно целый день дроны поштучно запускать,чтоб сирена выла весь день,как анимация к дедам на палках...они должны проникнуться духом и запахом дедываивале от страха..тем более там и Фицо с каким то там уродом,тоже будут..Все должны обос...ться,иначе-парад не в счет...Трампа что,не пригласили на цю выставу?
показать весь комментарий
30.04.2026 17:27 Ответить
Касьянов прямо написав те, що і так відомо. На 9 травня йому прямо забороняли чіпати Москву. Зеля забезпечів мир православному святому путіну на Пасху, забезпечіть і 9 травня.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:28 Ответить
Зєлєнскій - класичний, кацапомовний і тотально корумпований жидобільшовик. Вся його родина - включаючи діда енкеведіста який розстрілював демонстрації і дружину-укроманкуртку "Скумбрію по 8" яка рядилась в енкеведешну форму і закликала здавати кацапам розташування ЗСУ, мама Ріма і папа Сашу - всі є зрадниками України. Таких виродків в Японії кидали в глибоку яму і зверху затрамбовували камінням...
показать весь комментарий
30.04.2026 17:32 Ответить
Члєнограй так розповідає,мовби щось там по мацквабаду полетить. Є так зване перемир'я чи немає -шабаш сатаністів на краснай площяді пройде спокійно...Нажаль.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:36 Ответить
В тому році прикрились СІ,а в цьому хочуть,щоб Трамп наказав Зе!! А воно хай візьме і на увесь світ заявить,ЩО ТО Є ЗАКОННОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ЦІЛЮ і хай ДУМАЮТЬ!!!
показать весь комментарий
30.04.2026 17:54 Ответить
Ага. Вже було крашанкове перемир'я, до сих пір відхаркуємо рашистські атаки. Скільки ще можна вестись на всі хотєлки Ху'йла? Якщо Ху'йло хоче перемир'я нехай забирає своїх орків і валить з України. А не коли йому захотілося на день побєдобєсія зібрати своїх союзників то Україна буде забезпечувати їм безпеку. Ця війна в такому випадку буде безкінечною. Жодного дня рашистам не давати спокою.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:14 Ответить
Ми теж хотіли минулого року День Незалежності спокійно відсвяткувати...
показать весь комментарий
30.04.2026 18:18 Ответить
А ще, вода мокра.
Головне, щоб ця заява прозвучала потужно.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:25 Ответить
хутін хоче показати "вялічіє". Тож чекаємо наїздів Донні.
А Україна має показати суб'єктність.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:28 Ответить
Так він тобі щовечора докладає що хоче в що ні, скільки двушок ще треба відправити, тощо.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:38 Ответить
9 мая в этом году для этих ******* должно стать огненным фаер шоу по всей стране
показать весь комментарий
30.04.2026 18:47 Ответить
Сам догадался или написали?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:14 Ответить
Капітан Потужна Очевидність
показать весь комментарий
30.04.2026 19:45 Ответить
Шмаркля засцить по мацве влупити...
показать весь комментарий
30.04.2026 19:50 Ответить
А на наше восьме чого зебiл не заiкаеться про перемир`я? Все 9-те, та 9-те...
показать весь комментарий
30.04.2026 20:02 Ответить
400 млн Трамп розморозив для чого?? Ось для цього... Трмплін пдр... Шкода якщо 9 травня не будуть бомбити
показать весь комментарий
30.04.2026 20:05 Ответить
путин - сцикло, як в Криму в 14-му, жiночок з дiточками перед танками пускав, так i cьогоднi, в день скаженого паабедабесiя в cвоiй цапабадii, хоче захистити свiй головний червоний цвинтар всих часiв та народiв, рiзними там фiцо-дрiцо iобиками.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:15 Ответить
Треба братам старшім допомогти провести парад з технікою. Ось точні координати, де Україна може показати свої новітні технічні військові досягнення і техніку. 55.75367924363332, 37.619960971735814
показать весь комментарий
30.04.2026 23:23 Ответить
 
 