ЕС о разговоре Трампа и Путина: Нет никакого доверия ко всему, что говорит и делает Россия
В Евросоюзе, комментируя разговор Дональда Трампа и диктатора Путина, заявили, что России нельзя доверять.
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Со своей стороны, мы всегда приветствовали усилия США, направленные на справедливый и прочный мир. Это также и наша цель", - сказала она.
В ответ на просьбу прокомментировать заявление российской стороны о том, что позиции РФ и США в отношении украинской власти совпадают, пресс-секретарь отметила, что она "не будет комментировать намерения России, потому что они очень четкие – убийства, пытки и отправка беспилотников для атак на мирных жителей".
"Таким образом, нет никакого доверия ко всему, что говорит или делает Россия", – резюмировала Хиппер.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- Зеленский поручил представителям Украины связаться с командой Дональда Трампа для выяснения деталей российского предложения о краткосрочном прекращении огня.
ні кудлатому рудому мудаку , який вчора переплутав втрати в
Ірані з Україною !
Обидва ідуть на.......уй 🤬
Воно висерок комунстичного порядку.
Изящно, но в переводе на пролетарский
"ЄС про розмову Трампа та Путіна: Нема жодної віри до всього, що каже та робить Путін і Трамп"