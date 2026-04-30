ЕС о разговоре Трампа и Путина: Нет никакого доверия ко всему, что говорит и делает Россия

В Евросоюзе, комментируя разговор Дональда Трампа и диктатора Путина, заявили, что России нельзя доверять.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Со своей стороны, мы всегда приветствовали усилия США, направленные на справедливый и прочный мир. Это также и наша цель", - сказала она.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление российской стороны о том, что позиции РФ и США в отношении украинской власти совпадают, пресс-секретарь отметила, что она "не будет комментировать намерения России, потому что они очень четкие – убийства, пытки и отправка беспилотников для атак на мирных жителей".

"Таким образом, нет никакого доверия ко всему, что говорит или делает Россия", – резюмировала Хиппер.

Что предшествовало?

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

Зеленский поручил представителям Украины связаться с командой Дональда Трампа для выяснения деталей российского предложения о краткосрочном прекращении огня.

