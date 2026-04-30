Сообщение о подозрении заместителю главы правительства РФ, который поставлял оружие и дроны на передовую

Служба безопасности зафиксировала преступления заместителя главы российского правительства - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - Юрия Трутнева.

Он причастен к идеологической поддержке, финансированию и материально-техническому обеспечению полномасштабной войны рашистов против Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, чиновник, находящийся под санкциями, периодически посещает прифронтовые районы для передачи вооружения, боеприпасов и амуниции оккупационным группировкам РФ.



Только в ходе одного из эпизодов "рабочих командировок" на временно захваченную часть территории Донецкой области в 2025 году чиновник передал боевикам почти четыре сотни единиц снайперских комплексов и дронов.



Также Трутнев вручил командованию вооруженных группировок Южного военного округа РФ средства радиоэлектронной борьбы.



Каждая такая поездка российского чиновника сопровождается широкой информационной поддержкой со стороны кремлевских пропагандистов.



Во время подготовки соответствующих сюжетов фигурант неоднократно заявлял на камеры медиа-пула Путина о поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Трутневу о подозрении - пособничестве в ведении агрессивной войны.



Продолжаются комплексные мероприятия по объявлению злоумышленника в международный розыск. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

