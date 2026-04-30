Повідомлено про підозру заступнику голови уряду РФ, який постачав зброю та дрони на передову

Служба безпеки задокументувала злочини заступника голови російського уряду – повноважного представника президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі – Юрія Трутнєва.

Він причетний до ідеологічної підтримки, фінансування та матеріально-технічного забезпечення повномасштабної війни рашистів проти України, передає Цензор.НЕТ.



Як встановило розслідування, підсанкційний чиновник періодично відвідує прифронтові райони для передачі озброєння, боєприпасів та амуніції окупаційним угрупованням РФ.



Тільки за одним із епізодів "робочих відряджень" на тимчасово захоплену частину території Донеччини у 2025 році, посадовець передав бойовикам майже чотири сотні одиниць снайперських комплексів та дронів.



Також Трутнєв вручив командуванню збройних угруповань Південного військового округу РФ засоби радіоелектронної боротьби.



Кожна така поїзда російського урядовця супроводжується широкою інформпідтримкою з боку кремлівських пропагандистів.



Під час підготовки відповідних сюжетів фігурант неодноразово заявляв на камери медійного пулу Путіна про підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Трутнєву про підозру, - пособництво у веденні агресивної війни.



Тривають комплексні заходи для оголошення зловмисника у міжнародний розшук. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

