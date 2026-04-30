В ЕС предупредили Израиль о возможных санкциях за грузы похищенного Россией украинского зерна
В Евросоюзе обратились в МИД Израиля в связи с информацией о том, что судно теневого флота РФ разгружает похищенное украинское зерно в порту Хайфы.
Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою военную агрессию. В этом контексте мы, ЕС, приняли к сведению сообщение о том, что судну российского теневого флота, которое перевозило украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", - подчеркнул он.
В ЕС осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции Евросоюза.
Пресс-секретарь отметил, что ЕС остается готовым ввести санкции в отношении таких действий, при необходимости вводя санкции против физических и юридических лиц в третьих странах.
"Мы также обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу на уровне послов ЕС, и я воздержусь от дальнейших комментариев на данном этапе из-за конфиденциальности дипломатического общения", - подытожил пресс-секретарь Еврокомиссии.
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое украла Россия на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
- 29 апреля Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном.
- 30 апреля судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Израиля и ушло в нейтральные воды.
Як посміли погрожувати обраному народу ???
П.с. вже думаю, а раптом двушкі шлють саме як відкат за продаж цього кривавого врожаю через ланцюжок посерелників