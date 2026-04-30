В ЕС предупредили Израиль о возможных санкциях за грузы похищенного Россией украинского зерна

В Евросоюзе обратились в МИД Израиля в связи с информацией о том, что судно теневого флота РФ разгружает похищенное украинское зерно в порту Хайфы.

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою военную агрессию. В этом контексте мы, ЕС, приняли к сведению сообщение о том, что судну российского теневого флота, которое перевозило украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", - подчеркнул он.

В ЕС осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о запросе к Израилю относительно ареста судна РФ: Это не твиттер-дипломатия, мы ожидаем серьезного отношения, а не эмоциональных заявлений

Пресс-секретарь отметил, что ЕС остается готовым ввести санкции в отношении таких действий, при необходимости вводя санкции против физических и юридических лиц в третьих странах.

"Мы также обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу на уровне послов ЕС, и я воздержусь от дальнейших комментариев на данном этапе из-за конфиденциальности дипломатического общения", - подытожил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Читайте: Украина будет следить за судном Panormitis с украинским зерном и предостерегает всех от любого сотрудничества с ним, - Сибига

Читайте: Только в этом году 25 судов российского "зернового флота" совершили около 50 рейсов из закрытых украинских портов на ВОТ в третьи страны, - Сибига