В ЕС предупредили Израиль о возможных санкциях за грузы похищенного Россией украинского зерна

В Евросоюзе обратились в МИД Израиля в связи с информацией о том, что судно теневого флота РФ разгружает похищенное украинское зерно в порту Хайфы.

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою военную агрессию. В этом контексте мы, ЕС, приняли к сведению сообщение о том, что судну российского теневого флота, которое перевозило украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", - подчеркнул он.

В ЕС осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции Евросоюза.

Пресс-секретарь отметил, что ЕС остается готовым ввести санкции в отношении таких действий, при необходимости вводя санкции против физических и юридических лиц в третьих странах.

"Мы также обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу на уровне послов ЕС, и я воздержусь от дальнейших комментариев на данном этапе из-за конфиденциальности дипломатического общения", - подытожил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Не довго музичка грала - в вас немає доказів - Гідеон
показать весь комментарий
30.04.2026 15:25 Ответить
Ніколи не забувайте що ООН вже давно прирівняла сіонізм до фашизму (націонал-соціалізму) і комунізму. Це одне і теж...
показать весь комментарий
30.04.2026 15:26 Ответить
Це було в 1975 році, а в 1991 ця резолюція скасована
показать весь комментарий
30.04.2026 17:55 Ответить
Дивится, явреі, полите потом та кровю українців і крадене у нас збіжжя, або збіжжя шо виросло на окупованой українськой землі, всім встає поперек горлянки.
показать весь комментарий
30.04.2026 15:30 Ответить
Тільки так і вийде. Це ж безперечно.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:11 Ответить
Вова вчасно закон прийняв про антисемітизм... згадав Міндіча і компанію - отримав статтю. З краденим зерном так само.
показать весь комментарий
30.04.2026 15:49 Ответить
А міндіч слушаєт да єст..
П.с. вже думаю, а раптом двушкі шлють саме як відкат за продаж цього кривавого врожаю через ланцюжок посерелників
показать весь комментарий
30.04.2026 16:06 Ответить
 
 