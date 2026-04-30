Украина будет следить за судном Panormitis с украинским зерном и предостерегает всех от любого сотрудничества с ним, - Сибига
Отказ израильской стороны разгружать зерно с временно оккупированных территорий Украины с судна "Panormitis" является позитивным шагом, однако Украина будет и в дальнейшем следить за этим судном.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Положительный шаг
"Решение о том, что судно Panormitis, которое незаконно перевозит зерно с временно оккупированных территорий Украины, не будет разгружаться в Израиле, – это позитивный шаг. Это свидетельствует об эффективности юридических и дипломатических усилий Украины", – отметил он.
В то же время, по словам Сибиги, это четкий сигнал всем остальным судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам: "Не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления".
"Мы продолжаем следить за этим судном и предостерегаем всех от любого сотрудничества с ним", - подчеркнул глава МИД.
Давление на РФ
Сибига добавил, что Украина и в дальнейшем будет усиливать санкционное давление на российский "теневой флот", занимающийся вывозом зерна.
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое украла Россия на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
- 29 апреля Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном.
- 30 апреля судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Израиля и ушло в нейтральные воды.
Ізраїль досі не визнав офіційно Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу на державному рівні.
Ізраїль зважає на позицію РФ, яка активно заперечує визнання Голодомору геноцидом.
Як вони можуть визнати, що Каганович був катом українського народу і робив те саме, що фашисти з євреями?
список не повний.