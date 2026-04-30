Украина будет следить за судном Panormitis с украинским зерном и предостерегает всех от любого сотрудничества с ним, - Сибига

Отказ израильской стороны разгружать зерно с временно оккупированных территорий Украины с судна "Panormitis" является позитивным шагом, однако Украина будет и в дальнейшем следить за этим судном.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Положительный шаг

"Решение о том, что судно Panormitis, которое незаконно перевозит зерно с временно оккупированных территорий Украины, не будет разгружаться в Израиле, – это позитивный шаг. Это свидетельствует об эффективности юридических и дипломатических усилий Украины", – отметил он.

В то же время, по словам Сибиги, это четкий сигнал всем остальным судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам: "Не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления".

"Мы продолжаем следить за этим судном и предостерегаем всех от любого сотрудничества с ним", - подчеркнул глава МИД.

Давление на РФ

Сибига добавил, что Украина и в дальнейшем будет усиливать санкционное давление на российский "теневой флот", занимающийся вывозом зерна.

