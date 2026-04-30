Украина будет следить за судном Panormitis с украинским зерном и предостерегает всех от любого сотрудничества с ним, - Сибига

Отказ израильской стороны разгружать зерно с временно оккупированных территорий Украины с судна "Panormitis" является позитивным шагом, однако Украина будет и в дальнейшем следить за этим судном.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Положительный шаг

"Решение о том, что судно Panormitis, которое незаконно перевозит зерно с временно оккупированных территорий Украины, не будет разгружаться в Израиле, – это позитивный шаг. Это свидетельствует об эффективности юридических и дипломатических усилий Украины", – отметил он.

В то же время, по словам Сибиги, это четкий сигнал всем остальным судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам: "Не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления".

"Мы продолжаем следить за этим судном и предостерегаем всех от любого сотрудничества с ним", - подчеркнул глава МИД.

Давление на РФ

Сибига добавил, что Украина и в дальнейшем будет усиливать санкционное давление на российский "теневой флот", занимающийся вывозом зерна.

зато Україна визнала подвійне громадянство і прийняла закон про антисемітизм
30.04.2026 13:38
Там же нафти немає. Може хай його поцілує український бойовий комар. екологія не дуже постраждає.
30.04.2026 13:34
+4
30.04.2026 13:36
Трохи послідкувати, а потім затопити на.уй
30.04.2026 13:34
Топити треба ще на стадії погрузки.
30.04.2026 16:51
30.04.2026 13:34
30.04.2026 13:34
Они карты друг другу показывают?
30.04.2026 13:44
Станом на 2024 рік понад 25 країн світу визнали Голодомор

Ізраїль досі не визнав офіційно Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу на державному рівні.

Ізраїль зважає на позицію РФ, яка активно заперечує визнання Голодомору геноцидом.
30.04.2026 13:36
зато Україна визнала подвійне громадянство і прийняла закон про антисемітизм
30.04.2026 13:38
Це зробила не Україна. Це зробив Зєлєнскій. Скоро ми приберемо цю наволоч і ці "закони" будуть скасовані, а "законодавці" якщо не встигнуть репатріюватися опиняться за граьами.
30.04.2026 15:45
це зробили ми спочатку в 14 році а потім в 2019. Щось дивно, що перестали скубтися прихильники зе з прихильниками сивочолого. а що такоє?
30.04.2026 16:34
Євреї - тож тільки жертви.
Як вони можуть визнати, що Каганович був катом українського народу і робив те саме, що фашисти з євреями?
30.04.2026 13:40
Ягода,Каганович,Хатаєвич, Кацнельсон, Балицький, Реденс, Миронов (Абрамов), Благонравов, Леплевський, Паукер, Берман, Шпігельглас, Фельдман, Соколинський, Райхман та інше лайно.
список не повний.
30.04.2026 13:50
Ну, і як котити бочку на своїх...
30.04.2026 14:07
То що, нам дзеркально не визнавати голокост?
30.04.2026 14:57
Так.
30.04.2026 16:04
Пустить на корм Рибам , а то вони і так потерпають від ведення бойових дій на морі.
30.04.2026 13:37
А всім, до кого не дійшло, надсилати фото та відео танкерів, атакованих морськими дронами.
30.04.2026 13:39
Ага, твітер-дипломатія виявляється все ж працює. Навіть ефективніше за звичайну. Нажаль на інших - Турцію, Єгипет та деякі країни ЄС вона навряд вплине. А інші країни Африки та СНД то взагалі.
30.04.2026 13:45
а що заважає конфіскувати судно та вантаж
30.04.2026 13:57
У Другій Світовій Україна втратила вбитими 10 мільйонів. Ще 8 мільйонів опинились за кордоном і потрапили в табори Гулагу. Загальні втрати населення 18 мільйонів. Ми не кричимо на кожному кутку про "холокост", не оголошуємо себе головною жертвою Другої світової і не вимагаємо від всієї планети каяття за злочини скоєні націонал-соціалістами протягом тієї війни. Для ізраїльтян міф про "холокост" давно вже перетворився на бізнес. Їм хочеться щоб їм прощали все бо "холокост"... На Нюрнберзькому процесі проголосили цифру в 6 мільйонів загиблих євреїв. Звідки ця цифра взагалі взялася? Ну от як можна було знищити більше євреїв ніж їх взагалі проживало на всіх окупованих територіях рейху? Після війни кількість виживших "жертв" теж облудно неадекватна - більше 8 мільйонів... Кожного хто задає такі питання проголошують "антисємітом" і навіть переслідують. Всім забороняють думати і рахувати, бо "холокост", як сказав один ребе "це хороший бізнес для нас"...
30.04.2026 16:02
ТЗінформ пише, що це судно розвантажилось у Хайфі, а потім вийшло в море. І що зараз воно поміняло прапор на грецький.
30.04.2026 16:45
Покупать зерно у россии - это как покупать обувь из Аушвица секонхенд у 3го рейха.
30.04.2026 23:38
 
 