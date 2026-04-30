Україна стежитиме за судном Panormitis з український зерном і застерігає всіх від будь-якої співпраці з ним, - Сибіга

Відмова ізраїльської сторони розвантажувати зерно з тимчасово окупованих територій України із судна Panormitis є позитивним кроком, однак Україна надалі стежитиме за цим судном.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Позитивний крок

"Рішення про те, що судно Panormitis, яке незаконно перевозить зерно з тимчасово окупованих територій України, не розвантажуватиметься в Ізраїлі, – це позитивний крок. Це свідчить про ефективність юридичних та дипломатичних зусиль України", - зазначив він.

Водночас, за словами Сибіги, це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам: "Не купуйте крадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину".

"Ми продовжуємо стежити за цим судном і застерігаємо всіх від будь-якої співпраці з ним", - наголосив глава МЗС.

Тиск на РФ

Сибіга додав, що Україна і надалі посилюватиме санкційний тиск на російський "тіньовий флот", що займається вивезенням зерна.

