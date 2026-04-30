Україна стежитиме за судном Panormitis з український зерном і застерігає всіх від будь-якої співпраці з ним, - Сибіга
Відмова ізраїльської сторони розвантажувати зерно з тимчасово окупованих територій України із судна Panormitis є позитивним кроком, однак Україна надалі стежитиме за цим судном.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Позитивний крок
"Рішення про те, що судно Panormitis, яке незаконно перевозить зерно з тимчасово окупованих територій України, не розвантажуватиметься в Ізраїлі, – це позитивний крок. Це свідчить про ефективність юридичних та дипломатичних зусиль України", - зазначив він.
Водночас, за словами Сибіги, це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам: "Не купуйте крадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину".
"Ми продовжуємо стежити за цим судном і застерігаємо всіх від будь-якої співпраці з ним", - наголосив глава МЗС.
Тиск на РФ
Сибіга додав, що Україна і надалі посилюватиме санкційний тиск на російський "тіньовий флот", що займається вивезенням зерна.
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
- Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
- 29 квітня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном.
- 30 квітня судно PANORMITIS залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ізраїль досі не визнав офіційно Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу на державному рівні.
Ізраїль зважає на позицію РФ, яка активно заперечує визнання Голодомору геноцидом.
Як вони можуть визнати, що Каганович був катом українського народу і робив те саме, що фашисти з євреями?
список не повний.