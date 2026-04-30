Україна стежитиме за судном Panormitis з український зерном і застерігає всіх від будь-якої співпраці з ним, - Сибіга

Україна стежить за судном Panormitis

Відмова ізраїльської сторони розвантажувати зерно з тимчасово окупованих територій України із судна Panormitis є позитивним кроком, однак Україна надалі стежитиме за цим судном.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Позитивний крок

"Рішення про те, що судно Panormitis, яке незаконно перевозить зерно з тимчасово окупованих територій України, не розвантажуватиметься в Ізраїлі, – це позитивний крок. Це свідчить про ефективність юридичних та дипломатичних зусиль України", - зазначив він.

Водночас, за словами Сибіги, це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам: "Не купуйте крадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину".

"Ми продовжуємо стежити за цим судном і застерігаємо всіх від будь-якої співпраці з ним", - наголосив глава МЗС.

Тиск на РФ

Сибіга додав, що Україна і надалі посилюватиме санкційний тиск на російський "тіньовий флот", що займається вивезенням зерна.

Що передувало?

зато Україна визнала подвійне громадянство і прийняла закон про антисемітизм
30.04.2026 13:38 Відповісти
Там же нафти немає. Може хай його поцілує український бойовий комар. екологія не дуже постраждає.
30.04.2026 13:34 Відповісти
Станом на 2024 рік понад 25 країн світу визнали Голодомор

Ізраїль досі не визнав офіційно Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу на державному рівні.

Ізраїль зважає на позицію РФ, яка активно заперечує визнання Голодомору геноцидом.
30.04.2026 13:36 Відповісти
Трохи послідкувати, а потім затопити на.уй
30.04.2026 13:34 Відповісти
Топити треба ще на стадії погрузки.
30.04.2026 16:51 Відповісти
Они карты друг другу показывают?
30.04.2026 13:44 Відповісти
Це зробила не Україна. Це зробив Зєлєнскій. Скоро ми приберемо цю наволоч і ці "закони" будуть скасовані, а "законодавці" якщо не встигнуть репатріюватися опиняться за граьами.
30.04.2026 15:45 Відповісти
це зробили ми спочатку в 14 році а потім в 2019. Щось дивно, що перестали скубтися прихильники зе з прихильниками сивочолого. а що такоє?
30.04.2026 16:34 Відповісти
Євреї - тож тільки жертви.
Як вони можуть визнати, що Каганович був катом українського народу і робив те саме, що фашисти з євреями?
30.04.2026 13:40 Відповісти
Ягода,Каганович,Хатаєвич, Кацнельсон, Балицький, Реденс, Миронов (Абрамов), Благонравов, Леплевський, Паукер, Берман, Шпігельглас, Фельдман, Соколинський, Райхман та інше лайно.
список не повний.
30.04.2026 13:50 Відповісти
Ну, і як котити бочку на своїх...
30.04.2026 14:07 Відповісти
То що, нам дзеркально не визнавати голокост?
30.04.2026 14:57 Відповісти
Так.
30.04.2026 16:04 Відповісти
Пустить на корм Рибам , а то вони і так потерпають від ведення бойових дій на морі.
30.04.2026 13:37 Відповісти
А всім, до кого не дійшло, надсилати фото та відео танкерів, атакованих морськими дронами.
30.04.2026 13:39 Відповісти
Ага, твітер-дипломатія виявляється все ж працює. Навіть ефективніше за звичайну. Нажаль на інших - Турцію, Єгипет та деякі країни ЄС вона навряд вплине. А інші країни Африки та СНД то взагалі.
30.04.2026 13:45 Відповісти
а що заважає конфіскувати судно та вантаж
30.04.2026 13:57 Відповісти
У Другій Світовій Україна втратила вбитими 10 мільйонів. Ще 8 мільйонів опинились за кордоном і потрапили в табори Гулагу. Загальні втрати населення 18 мільйонів. Ми не кричимо на кожному кутку про "холокост", не оголошуємо себе головною жертвою Другої світової і не вимагаємо від всієї планети каяття за злочини скоєні націонал-соціалістами протягом тієї війни. Для ізраїльтян міф про "холокост" давно вже перетворився на бізнес. Їм хочеться щоб їм прощали все бо "холокост"... На Нюрнберзькому процесі проголосили цифру в 6 мільйонів загиблих євреїв. Звідки ця цифра взагалі взялася? Ну от як можна було знищити більше євреїв ніж їх взагалі проживало на всіх окупованих територіях рейху? Після війни кількість виживших "жертв" теж облудно неадекватна - більше 8 мільйонів... Кожного хто задає такі питання проголошують "антисємітом" і навіть переслідують. Всім забороняють думати і рахувати, бо "холокост", як сказав один ребе "це хороший бізнес для нас"...
30.04.2026 16:02 Відповісти
ТЗінформ пише, що це судно розвантажилось у Хайфі, а потім вийшло в море. І що зараз воно поміняло прапор на грецький.
30.04.2026 16:45 Відповісти
Покупать зерно у россии - это как покупать обувь из Аушвица секонхенд у 3го рейха.
30.04.2026 23:38 Відповісти
 
 