У ЄС попередили Ізраїль про можливі санкції за вантажі викраденого Росією українського зерна

У Євросоюзі звернулися до МЗС Ізраїлю щодо інформацію про те, що судно тіньового флоту РФ розвантажує викрадене українське зерно в порту Хайфи.

Про це заявив речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"ЄС залишається непохитним у підтримці України та тиску на Росію, доки вона не припинить свою військову агресію. У цьому контексті ми, ЄС, взяли до уваги повідомлення про те, що судну російського тіньового флоту, яке перевозило крадене українське зерно, дозволили розвантажитися в порту Хайфа в Ізраїлі, попри попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання", - наголосив він.

У ЄС засуджують всі дії, які допомагають фінансувати незаконні воєнні зусилля Росії та обходити санкції Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про запит до Ізраїлю щодо арешту судна РФ: Це не твіттер-дипломатія, ми очікуємо на серйозне ставлення, а не емоційні заяви

Речник зазначив, що ЄС залишається готовим запровадити санкції щодо таких дій, за необхідності запроваджуючи санкції проти фізичних та юридичних осіб у третіх країнах.

"Ми також звернулися до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з цього питання на рівні послів ЄС, і я утримаюся від подальших коментарів на цьому етапі через конфіденційність дипломатичного спілкування", - підсумував речник Єврокомісії.

Читайте: Україна стежитиме за судном Panormitis з український зерном і застерігає всіх від будь-якої співпраці з ним, - Сибіга

Що передувало?

Читайте: Лише цього року 25 суден російського "зернового флоту" здійснили близько 50 рейсів із закритих українських портів на ТОТ до третіх країн, - Сибіга