УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15089 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання зерна
1 163 10

У ЄС попередили Ізраїль про можливі санкції за вантажі викраденого Росією українського зерна

Крадене українське зерно від РФ: ЄС попередив Ізраїль

У Євросоюзі звернулися до МЗС Ізраїлю щодо інформацію про те, що судно тіньового флоту РФ розвантажує викрадене українське зерно в порту Хайфи.

Про це заявив речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"ЄС залишається непохитним у підтримці України та тиску на Росію, доки вона не припинить свою військову агресію. У цьому контексті ми, ЄС, взяли до уваги повідомлення про те, що судну російського тіньового флоту, яке перевозило крадене українське зерно, дозволили розвантажитися в порту Хайфа в Ізраїлі, попри попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання", - наголосив він.

У ЄС засуджують всі дії, які допомагають фінансувати незаконні воєнні зусилля Росії та обходити санкції Євросоюзу.

Речник зазначив, що ЄС залишається готовим запровадити санкції щодо таких дій, за необхідності запроваджуючи санкції проти фізичних та юридичних осіб у третіх країнах.

"Ми також звернулися до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з цього питання на рівні послів ЄС, і я утримаюся від подальших коментарів на цьому етапі через конфіденційність дипломатичного спілкування", - підсумував речник Єврокомісії.

Що передувало?

Автор: 

Єврокомісія (2427) зерно (3197) Ізраїль (1968)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Антисемітизм ! Фашизди ! Нацизди !
Як посміли погрожувати обраному народу ???
показати весь коментар
30.04.2026 15:15 Відповісти
+4
….ой-вей! Роіся ввєді вайска такі.
показати весь коментар
30.04.2026 15:24 Відповісти
+4
Ніколи не забувайте що ООН вже давно прирівняла сіонізм до фашизму (націонал-соціалізму) і комунізму. Це одне і теж...
показати весь коментар
30.04.2026 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антисемітизм ! Фашизди ! Нацизди !
Як посміли погрожувати обраному народу ???
показати весь коментар
30.04.2026 15:15 Відповісти
….ой-вей! Роіся ввєді вайска такі.
показати весь коментар
30.04.2026 15:24 Відповісти
Не довго музичка грала - в вас немає доказів - Гідеон
показати весь коментар
30.04.2026 15:25 Відповісти
Ніколи не забувайте що ООН вже давно прирівняла сіонізм до фашизму (націонал-соціалізму) і комунізму. Це одне і теж...
показати весь коментар
30.04.2026 15:26 Відповісти
Це було в 1975 році, а в 1991 ця резолюція скасована
показати весь коментар
30.04.2026 17:55 Відповісти
Дивится, явреі, полите потом та кровю українців і крадене у нас збіжжя, або збіжжя шо виросло на окупованой українськой землі, всім встає поперек горлянки.
показати весь коментар
30.04.2026 15:30 Відповісти
Тільки так і вийде. Це ж безперечно.
показати весь коментар
30.04.2026 16:11 Відповісти
Вова вчасно закон прийняв про антисемітизм... згадав Міндіча і компанію - отримав статтю. З краденим зерном так само.
показати весь коментар
30.04.2026 15:49 Відповісти
А міндіч слушаєт да єст..
П.с. вже думаю, а раптом двушкі шлють саме як відкат за продаж цього кривавого врожаю через ланцюжок посерелників
показати весь коментар
30.04.2026 16:06 Відповісти
 
 