У ЄС попередили Ізраїль про можливі санкції за вантажі викраденого Росією українського зерна
У Євросоюзі звернулися до МЗС Ізраїлю щодо інформацію про те, що судно тіньового флоту РФ розвантажує викрадене українське зерно в порту Хайфи.
Про це заявив речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"ЄС залишається непохитним у підтримці України та тиску на Росію, доки вона не припинить свою військову агресію. У цьому контексті ми, ЄС, взяли до уваги повідомлення про те, що судну російського тіньового флоту, яке перевозило крадене українське зерно, дозволили розвантажитися в порту Хайфа в Ізраїлі, попри попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання", - наголосив він.
У ЄС засуджують всі дії, які допомагають фінансувати незаконні воєнні зусилля Росії та обходити санкції Євросоюзу.
Речник зазначив, що ЄС залишається готовим запровадити санкції щодо таких дій, за необхідності запроваджуючи санкції проти фізичних та юридичних осіб у третіх країнах.
"Ми також звернулися до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з цього питання на рівні послів ЄС, і я утримаюся від подальших коментарів на цьому етапі через конфіденційність дипломатичного спілкування", - підсумував речник Єврокомісії.
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
-
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
- Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
- 29 квітня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном.
- 30 квітня судно PANORMITIS залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води.
Як посміли погрожувати обраному народу ???
П.с. вже думаю, а раптом двушкі шлють саме як відкат за продаж цього кривавого врожаю через ланцюжок посерелників