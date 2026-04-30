ЄС про розмову Трампа та Путіна: Нема жодної віри до всього, що каже та робить Росія
У Євросоюзі, коментуючи розмову Дональда Трампа та диктатора Путіна заявили, що Росії не можна довіряти.
Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Хіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Зі свого боку ми завжди вітали зусилля США, спрямовані на справедливий і міцний мир. Це також і наша мета", - сказала вона.
У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення російської сторони, що позиції РФ та США щодо української влади збігаються, речниця зазначила, що вона "не коментуватиме наміри Росії, тому що вони дуже чіткі – вбивства, тортури та відправка безпілотників для атак на мирних жителів".
"Отже, немає жодної довіри до всього, що каже чи робить Росія", - резюмувала Хіппер.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Зеленський доручив представникам України зв'язатися із командою Дональда Трампа для з'ясування деталей російської пропозиції про короткострокове припинення вогню.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ні кудлатому рудому мудаку , який вчора переплутав втрати в
Ірані з Україною !
Обидва ідуть на.......уй 🤬
Воно висерок комунстичного порядку.
Изящно, но в переводе на пролетарский
"ЄС про розмову Трампа та Путіна: Нема жодної віри до всього, що каже та робить Путін і Трамп"