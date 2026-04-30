ЄС про розмову Трампа та Путіна: Нема жодної віри до всього, що каже та робить Росія

У ЄС прокоментували розмову Трампа та Путіна: віри немає

У Євросоюзі, коментуючи розмову Дональда Трампа та диктатора Путіна заявили, що Росії не можна довіряти.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Хіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Зі свого боку ми завжди вітали зусилля США, спрямовані на справедливий і міцний мир. Це також і наша мета", - сказала вона.

У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення російської сторони, що позиції РФ та США щодо української влади збігаються, речниця зазначила, що вона "не коментуватиме наміри Росії, тому що вони дуже чіткі – вбивства, тортури та відправка безпілотників для атак на мирних жителів".

"Отже, немає жодної довіри до всього, що каже чи робить Росія", - резюмувала Хіппер.

Читайте: У ЄС попередили Ізраїль про можливі санкції за вантажі викраденого Росією українського зерна

Що передувало?

Також читайте: Повідомлено про підозру заступнику голови уряду РФ, який постачав зброю та дрони на передову

Топ коментарі
+5
Изящно, но в переводе на пролетарский
"ЄС про розмову Трампа та Путіна: Нема жодної віри до всього, що каже та робить Путін і Трамп"
30.04.2026 15:32 Відповісти
+3
Головне день шашлика відзначити
Воно висерок комунстичного порядку.
30.04.2026 15:31 Відповісти
+3
Два старих деменційних педофіла на чолі держав... Людство ввійшло в нову інформаційну еру...
30.04.2026 15:32 Відповісти
Трамп адекватний парніша - йому можна довіряти - ЄС
30.04.2026 15:28 Відповісти
Довіри не може бути ні кремлівському вибл@дку ,
ні кудлатому рудому мудаку , який вчора переплутав втрати в
Ірані з Україною !
Обидва ідуть на.......уй 🤬
30.04.2026 16:28 Відповісти
А Тампон Пуйлу вірить!
30.04.2026 15:37 Відповісти
"Але російська нафта хай тече в Європу, і рекордні обсяги СПГ закупимо також" - додали в ЄС.
30.04.2026 15:38 Відповісти
Не так конечно как раньше, но покупают. Пиндосымтоже с рашей дружить крепче начали, вон санкции снимают в гости на G-20 зовут. Но в этом конечно же ЕС виноват!
30.04.2026 15:50 Відповісти
Окурок їздить по вухах рижому насильнику і педофілу.
30.04.2026 15:41 Відповісти
"Отже, немає жодної довіри до всього, що кажуть чи роблять американо- рашистські лицемірні брехуни і аферисти, по відношенні до України і її народу, з часів, від коли їхні підписи стоять на Бухарестському папері,як завірення, у справедливості їхнього лицемірства і брехні...
30.04.2026 15:45 Відповісти
" Я знаю, що він бреше... І він знає, що я знаю, що він бреше... І продовжує брехать..." (Обама про Путіна (нібито)....
30.04.2026 15:46 Відповісти
А про диктатора Зеленського - мають що сказати?
30.04.2026 15:52 Відповісти
А к Трампу какое доверие? Такой же дегенерат как и *****..
30.04.2026 15:53 Відповісти
Ніби про Трампа не можна сказати те саме.
30.04.2026 16:17 Відповісти
"Війна в Україні закінчиться до 2029 року - до кінця терміну повноважень Трампа. Він обіцяв покласти край війні і зробить все можливе, щоб це сталося. І ми побачимо справжню силу США та Трампа, - експрезидент Польщі Дуда." - ми вже побачили, за 24 години...
30.04.2026 17:31 Відповісти
 
 