Новини Зеленський про припинення вогню
Доручив зв’язатись із командою Трампа, щоб з’ясувати деталі пропозиції РФ про короткострокову тишу, - Зеленський

Припинення вогню: Зеленський доручив зв’язатися із командою Трампа

Президент Володимир Зеленський доручив представникам України зв'язатися із командою Дональда Трампа для з'ясування деталей російської пропозиції про короткострокове припинення вогню.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою Президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.

З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - зазначив президент.

Що передувало?

Топ коментарі
ТВАРЬ!!!!!

ТОБТО

- ми дамо Трампу робити із себе МИРОТВОРЦЯ ІСУСА а Путіна показати картинку своєму піплу що ВСЕ ОК

.....а потім по новій Київ фігачитимуть і зимою нас морозитимуть.....при тому тисячі наших полонених катуватимуть навіть тоді
30.04.2026 10:45 Відповісти
Ці короткострокові перемир'я на кацапське свято нам тільки в мінус, бо кацапи їх використовують для своєї логістики. А самі вони ударів не припиняють.
Тим більше, якщо перемир'я тільки на 9, а не на 8.
30.04.2026 10:48 Відповісти
Бубочка, праздник 8 мая, а не 9 мая. Так что "мириться" надо 8 мая, а на 9 мая надо не двушки на мааацкву посылать, а баллистику с кассетными и зажигательными боеголовками.
30.04.2026 10:45 Відповісти
доручыльнык
30.04.2026 10:44 Відповісти
дибіл. Як там люди в Мелітополі Геніческу- вже здав ці міста. тобі Зе ніхто не подарує ці міста на виборах . Якщо ти думаєш це -то все тобі вспомялть. Будеш гратися в перемирья потім у песоцнице разом з Трампом після програшу
30.04.2026 10:54 Відповісти
путін ротом Трампа хоче убезпечити проведення 9 травня на Червоній площі в Москві. Україні не потрібне це тимчасове припинення вогню - святкування 9 травня має бути зірване, Москва має бути атакована. Підрозділ Касьянова може забезпечити успішну атаку БПЛА на Москву! Якщо влада не дасть Касьянову атакувати Москву 9 травня, це буде державна зрада!
30.04.2026 11:18 Відповісти
зейло допоможе *****, навіть до патрушева не ходи!

8 травня день памя'ті, в цей день можна оголосити перемир'я до 24:00! а 9 - звичайний день
30.04.2026 11:41 Відповісти
Дивись не прорахуйся кутузов !
30.04.2026 12:11 Відповісти
накрилися рудим тазом удари по ********** на "день пабєди"
30.04.2026 10:45 Відповісти
Схоже, для ментального совка Зєлєнского пабєдобєсіє - теж празднік.
30.04.2026 11:00 Відповісти
Бубочка, праздник 8 мая, а не 9 мая. Так что "мириться" надо 8 мая, а на 9 мая надо не двушки на мааацкву посылать, а баллистику с кассетными и зажигательными боеголовками.
30.04.2026 10:45 Відповісти
Нагадав би хто цьому блазню "перемир'я" на Пасху.
"Нагадувати" варто довгим та важким дрючком.
30.04.2026 11:14 Відповісти
ТВАРЬ!!!!!

ТОБТО

- ми дамо Трампу робити із себе МИРОТВОРЦЯ ІСУСА а Путіна показати картинку своєму піплу що ВСЕ ОК

.....а потім по новій Київ фігачитимуть і зимою нас морозитимуть.....при тому тисячі наших полонених катуватимуть навіть тоді
показати весь коментар
30.04.2026 10:45 Відповісти
Ці короткострокові перемир'я на кацапське свято нам тільки в мінус, бо кацапи їх використовують для своєї логістики. А самі вони ударів не припиняють.
Тим більше, якщо перемир'я тільки на 9, а не на 8.
показати весь коментар
30.04.2026 10:48 Відповісти
мова за інше: усе ппо підари стягнуть на мацкву для прикриття ***** та кривавої площі (вже є дані, шо тягнуть, у т.ч. з фронту), та відповідно багато жирних та смачних цілей на ********** будуть відчинені для прийому ударів як школа на 1 вересня
ото ***** через рудого й виторгував собі їхній захист
30.04.2026 10:52 Відповісти
Перемістити купу ППО - це не справа одного дня, тому пока забирають, а потім повертатимуть - це у нас як мінімум тиждень є.
30.04.2026 10:55 Відповісти
Ніхто ніяке пво переміщати не буде бо не буде ударів, так шо навіть нє мєчтай
30.04.2026 11:45 Відповісти
Таке враження, що ЗЕ просто знущається. Ну для чого те перемир'я? Бо .уйло буде сидіти на червоній площі.
30.04.2026 10:48 Відповісти
Зе виконує вимогу ***** і видає це за потужну перемогу мудрому наріту.
30.04.2026 10:53 Відповісти
Україна, нажаль, не може відмовитись від подібних пропозицій, які нам передаються через США, бо прокацапське лоббі це використає щоб звинуватити Україну, що це, нібито, Україна не хоче миру.
30.04.2026 10:57 Відповісти
Нам нічого не передавали, а може б і не передали, Зеленський сам доручив зв'язатись з командою трампа
30.04.2026 11:08 Відповісти
Зеленскій виконує бажання Пуйла красиво провести свято Пабєдобєсія.
30.04.2026 10:50 Відповісти
Зелі треба подумати, що такого набрехати українцям, щоб вони зрозуміли, що невідомий Вова з плівкок Міндіча це Вова Порошенко
Нема коли воювати. Хутін і Трамп мають його зрозуміти па чілавєчіскі
30.04.2026 10:50 Відповісти
ну они могут часть пленных отдать. скорее всего так и будет. А десятого опять по украинским городам фигачить ночнут.
30.04.2026 10:53 Відповісти
Не отдать,а поменять.Очередной прогиб оманского перед хазяином
30.04.2026 10:55 Відповісти
Пахан приказал на день затихнуть.... один день надо дедов на палках спокойно поносить...Доручив він..
30.04.2026 10:55 Відповісти
Запахло майскими шашлыками,сколько мин квартальщики успеют снять за один день перемирия?
30.04.2026 10:55 Відповісти
нахіба?! Зеля мов моська треться між ногами рудого бордельного півня.
30.04.2026 11:02 Відповісти
Дебіли, ху....лу це вигідно, проведе парад, не буде стрілянини, так ще різні тварини підтягнути зможе. А основне спокійно зможе поповнити запаси ***********, та передислокувати свої війська. А команда трампонутого давно служить ху....лу. Так що ганьбися не потрібно
30.04.2026 11:04 Відповісти
В команду которая связывается с Трампом должны входить исключительно специалисты в области психиатрии люди несведущие в данной области вряд-ли поймут шизойда который диаметрально меняет своё мнение несколько раз за несколько минут, так шо до врачей...
30.04.2026 11:04 Відповісти
буратінка--справжня лялька, котру смикають за мотузки.
30.04.2026 11:06 Відповісти
Нам на День Незалежності теж Пуйло влаштує перемир'я, правда?
30.04.2026 11:08 Відповісти
Не розумію, невже нема там чесyих військових, які можуть положити хєр на злочинний наказ голомкоміків? Цеж не стратегічні ракети середньої дальності з ядіркой шо там якісь ключі доступу потрібні. Просто на місці берете і запускаєте що є. всьо. Ініціативу треба проявляти на місцях
30.04.2026 12:00 Відповісти
вас там чекають. Запускайте!
01.05.2026 03:13 Відповісти
Це просто ...здець.
Геть гнати слід цього посіпаку ху#ла
30.04.2026 11:09 Відповісти
А найуха тобі першив в дупло трампонівське лізти? Це ж ***** хоче перемир'я щоб на крававій плоШЧі показатись та не бздіти шо прилетить!
30.04.2026 11:09 Відповісти
Зря не стоит соглашаться на перемирие. Хватит нам перемирия на Пасху, 12 апреля. Тогда закидали дронами, это и пусть будет причиной отказа. Хватит бздеть!
30.04.2026 11:11 Відповісти
Команда Трампа, это Зятёк, Витёк и Дурачок...
30.04.2026 11:13 Відповісти
Цікаво - що буде, якщо наш "Блазень" "биконе", і заявить, що він "нічого не обіцяє..."?...
30.04.2026 11:22 Відповісти
зроби зустрічну пропозицію: перемиря з 1 до 9 травня. як ***** зможе витримати до 9-го, то буде і йому перемиря 9-го
а як ні - то соррі
30.04.2026 11:22 Відповісти
з 1 по 24:00 8 травня (день пам'яті)
30.04.2026 11:45 Відповісти
Так ти завжди на 9 травня пукнуть ссиш в сторону Москви, до чого цей цирк...
30.04.2026 11:26 Відповісти
Головне - не поспішати.
2 тижні?
30.04.2026 11:28 Відповісти
Якщо до 9 травню наші СБС повністю рознесуть Усть-Лугу, Приморськ та Новоросійськ, то на 9 можна буде і перепочити.
30.04.2026 11:31 Відповісти
зейло хоче допомогти ***** провести парад.

хоче перемир'я? тоді до 24:00 8 травня -в день пам'яті і скорботи за загиблими у війні, а 9 - звичайний день.

але ж4мо підіграє пуйлу
30.04.2026 11:39 Відповісти
Перемиря на шашлички, **** ((((
30.04.2026 11:41 Відповісти
пуйлу нужен парад а з...шмаркля волнуется ,,,,,,,,,,,,,,
30.04.2026 11:46 Відповісти
головний дОручун України
30.04.2026 11:46 Відповісти
Парад для рашистів - то таке.
Головний мотив "перемир'я" для противника, на яке зазвичай погоджуються зебіли, - це накопичення без втрат штурмової піхоти та БК на вихідних позиціях для наступних інфільтрацій та проривів фронту.
Під загрозою: Білецьке-Добропілля, Костянтинівка, Рай-Олександрівка, Лиман та Куп'янськ Вузловий.
30.04.2026 11:51 Відповісти
Цього стоіло ожідать. Вони щей парад будуть з Єрмаком сматрєть по "Расєя 1"
30.04.2026 11:52 Відповісти
Нахіба?
Оце так прогнувся потужно-незламний.
30.04.2026 12:06 Відповісти
Цікаво, зєлєбєня додумається вимагати виводу військ, наприклад з Сумської області, або обмін полоненими всіх на всіх, чи візьме кешом?
30.04.2026 12:07 Відповісти
Ніфіга собі - Гундосік доручив, щоб Трамп доповів йому про наміри короткострокової тиші з ворогом? То хто там базікав, що Гундосік не президент світу?
30.04.2026 12:13 Відповісти
Перемирие 2025года-с8по11 мая, завершилось массированной атакой российских дронов.
30.04.2026 12:27 Відповісти
Кому потрбне тіло у кріслі президента,яке вміє тільки базікати,вихвалятись і доручати комусь(цікаво ще КОМУ!),а не вирішувати і домагатись перемоги (як Порох наприклад)?
30.04.2026 12:28 Відповісти
Земля, у тебя кислое лицо, тебе денег никто не даст!!
Не нужно просить *****, нужно принуждать к задымлению нефтебазе на маскве на параде *****!!
30.04.2026 12:48 Відповісти
Короткочасне перемир'я з 10 до 12-00.
30.04.2026 13:06 Відповісти
Мудак,а 24 августа тоже будет прекращение огня?
30.04.2026 13:11 Відповісти
ти своєю "доручалкою" по піаніно совай
30.04.2026 13:15 Відповісти
 
 