Доручив зв’язатись із командою Трампа, щоб з’ясувати деталі пропозиції РФ про короткострокову тишу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський доручив представникам України зв'язатися із командою Дональда Трампа для з'ясування деталей російської пропозиції про короткострокове припинення вогню.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою Президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.
З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - зазначив президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною
8 травня день памя'ті, в цей день можна оголосити перемир'я до 24:00! а 9 - звичайний день
"Нагадувати" варто довгим та важким дрючком.
ТОБТО
- ми дамо Трампу робити із себе МИРОТВОРЦЯ ІСУСА а Путіна показати картинку своєму піплу що ВСЕ ОК
.....а потім по новій Київ фігачитимуть і зимою нас морозитимуть.....при тому тисячі наших полонених катуватимуть навіть тоді
Тим більше, якщо перемир'я тільки на 9, а не на 8.
ото ***** через рудого й виторгував собі їхній захист
Нема коли воювати. Хутін і Трамп мають його зрозуміти па чілавєчіскі
Геть гнати слід цього посіпаку ху#ла
а як ні - то соррі
2 тижні?
хоче перемир'я? тоді до 24:00 8 травня -в день пам'яті і скорботи за загиблими у війні, а 9 - звичайний день.
але ж4мо підіграє пуйлу
Головний мотив "перемир'я" для противника, на яке зазвичай погоджуються зебіли, - це накопичення без втрат штурмової піхоти та БК на вихідних позиціях для наступних інфільтрацій та проривів фронту.
Під загрозою: Білецьке-Добропілля, Костянтинівка, Рай-Олександрівка, Лиман та Куп'янськ Вузловий.
Оце так прогнувся потужно-незламний.
Не нужно просить *****, нужно принуждать к задымлению нефтебазе на маскве на параде *****!!