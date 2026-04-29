США не відкриють Ормузьку протоку без домовленостей з Іраном щодо ядерної програми, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що блокада Ормузької протоки буде тривати до того моменту, поки Іран не піде на поступки щодо своєї ядерної програми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.
Американський президент відкинув пропозицію Тегерана спочатку розблокувати Ормузьку протоку, а вже потім продовжити переговори щодо ядерної угоди. У Вашингтоні наполягають, що питання безпеки має вирішуватися комплексно, а не поетапно.
Тиск замість переговорних поступок
Трамп наголосив, що чинна стратегія тиску є ефективнішою за військові удари. На його думку, економічні обмеження змушують Іран діяти швидше та шукати компроміс.
Він заявив: "Блокада дещо ефективніша за бомбардування. Вони задихаються, як задушена свиня. І для них буде ще гірше. Вони не можуть мати ядерної зброї".
Також Трамп додав, що Іран, на його переконання, зацікавлений в угоді, але не готовий виконати ключові вимоги США.
Напруга навколо Ормузької протоки і нафти
Президент США заявив, що блокада впливає на здатність Ірану експортувати нафту, що створює додатковий економічний тиск. Він припустив, що інфраструктура країни у сфері енергетики перебуває під ризиком через обмеження.
За словами Трампа, нафтосховища та трубопроводи Ірану можуть опинитися під загрозою через зростання напруги в регіоні.
- У Тегерані раніше заявляли про можливість проміжної угоди щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на послаблення американського тиску. Однак у Вашингтоні поки що не підтверджують готовності до такого сценарію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... в кінці кінців Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...