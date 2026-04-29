США не відкриють Ормузьку протоку без домовленостей з Іраном щодо ядерної програми, - Трамп

Трамп заявив, що не розблокує Ормузьку протоку покине підпише договір з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що блокада Ормузької протоки буде тривати до того моменту, поки Іран не піде на поступки щодо своєї ядерної програми.

Американський президент відкинув пропозицію Тегерана спочатку розблокувати Ормузьку протоку, а вже потім продовжити переговори щодо ядерної угоди. У Вашингтоні наполягають, що питання безпеки має вирішуватися комплексно, а не поетапно.

Тиск замість переговорних поступок

Трамп наголосив, що чинна стратегія тиску є ефективнішою за військові удари. На його думку, економічні обмеження змушують Іран діяти швидше та шукати компроміс.

Він заявив: "Блокада дещо ефективніша за бомбардування. Вони задихаються, як задушена свиня. І для них буде ще гірше. Вони не можуть мати ядерної зброї".

Також Трамп додав, що Іран, на його переконання, зацікавлений в угоді, але не готовий виконати ключові вимоги США.

Напруга навколо Ормузької протоки і нафти

Президент США заявив, що блокада впливає на здатність Ірану експортувати нафту, що створює додатковий економічний тиск. Він припустив, що інфраструктура країни у сфері енергетики перебуває під ризиком через обмеження.

За словами Трампа, нафтосховища та трубопроводи Ірану можуть опинитися під загрозою через зростання напруги в регіоні.

Целі СВО будуть достігнути! Атдайте сваю ядерку і Штати вас захистять! Зуб даю, меморандум, хрест на пузі, шоб мене сдохнуть.
29.04.2026 20:58 Відповісти
+3
Пусті слова, США не затримують китайські кораблі, які перевозять іранську нафту і інші вантажі...
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... в кінці кінців Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
29.04.2026 21:00 Відповісти
+1
Ці аятоли ще приповзуть до мене шоб поцілувати в дупу - Трамп
29.04.2026 20:51 Відповісти
Ці аятоли ще приповзуть до мене шоб поцілувати в дупу - Трамп
29.04.2026 20:51 Відповісти
У світі тисячі аятолл, у статусі "великих" 82 аятолли. Всі вони вже починають повзти.
показати весь коментар
29.04.2026 21:00 Відповісти
тобто ще років на десять до наступних заворушень у Ірані, а там знов - "дєржітєсь, чіп і дейл спєшат на помощь".
показати весь коментар
29.04.2026 20:53 Відповісти
Не заздрю я наступнику Трампа... Він "розбив горщик", і тепер треба буде років з десять, щоб якось "зліпить усе докупи"...
показати весь коментар
29.04.2026 20:55 Відповісти
цікаво буде подивитись, як це буде "зліплювати" венс. Я перестав вірити у здоровий глузд американців.
показати весь коментар
29.04.2026 21:08 Відповісти
Целі СВО будуть достігнути! Атдайте сваю ядерку і Штати вас захистять! Зуб даю, меморандум, хрест на пузі, шоб мене сдохнуть.
29.04.2026 20:58 Відповісти
Пусті слова, США не затримують китайські кораблі, які перевозять іранську нафту і інші вантажі...
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... в кінці кінців Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
29.04.2026 21:00 Відповісти
Трамп мабуть чекає, що китай буде тиснути на іран, бо китаю невигідні високі ціни на нафту, а США навпаки, заробляють на продажі нафти. А інфляція трампа, мабуть, вже не особливо турбує.
показати весь коментар
29.04.2026 21:13 Відповісти
у рудого бордельного півня своя СВО! тому він захоплюється і чмокає в дупу )(уйла.
показати весь коментар
29.04.2026 21:24 Відповісти
США виявилося бумажним пітухом - імпотентом , які перстали поважати у всьому світі . у воєнному потенціалі гімно .навідь слабкіше за кацапстан. китайці їх зметуть за 3 дні
показати весь коментар
29.04.2026 21:56 Відповісти
 
 