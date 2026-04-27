Іран пропонує США нову угоду: відкриття Ормузької протоки та перемир'я, - Axios

Іран запропонував США відкрити Ормузьку протоку в новій мирній ініціативі

Іран передав США пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та продовження перемир’я, відклавши ядерні переговори на пізніший термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios  із посиланням на американського посадовця та два обізнані джерела

Іран пропонує поетапну угоду зі США на тлі розбіжностей у керівництві

За даними джерел, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час нещодавніх контактів із посередниками з Пакистану, Єгипту, Туреччини та Катару повідомив про відсутність єдиного підходу в іранському керівництві щодо реакції на останні вимоги США. Вашингтон, за інформацією, наполягає на призупиненні Іраном збагачення урану щонайменше на десять років і вивезенні вже збагаченого матеріалу за межі країни.

У відповідь Тегеран передав США через пакистанських посередників нову пропозицію, яка передбачає поетапний підхід до врегулювання кризи. Спочатку йдеться про розв’язання напруженості навколо Ормузької протоки та зняття блокад, а також продовження або укладення тривалого перемир’я. Лише після цього, згідно з планом, мали б розпочатися переговори щодо ядерної програми.

США розглядають пропозицію, але переговори залишаються у глухому куті

Білий дім підтвердив отримання іранської пропозиції, однак не повідомив, чи готовий її обговорювати. Речниця адміністрації наголосила, що Вашингтон не веде переговорів через пресу та наполягає на пріоритеті інтересів США, а також на принциповій позиції щодо недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

За даними американських посадовців, президент США Дональд Трамп планує провести засідання в Ситуаційній кімнаті з командою національної безпеки, де обговорюватимуть глухий кут у переговорах і можливі подальші кроки. Водночас експерти відзначають, що запропоноване Іраном зняття блокад і деескалація можуть змінити баланс впливу США у майбутніх перемовинах щодо ядерної програми Тегерана.

+11
Дааааа, так опустити сша по всім параметрам, як це зробили республіканці, це треба буди дуже обдарованими на голову пацієнтами. Місце сша на міровой арене вже майже під шконкою.
27.04.2026 09:16 Відповісти
+8
Походу в ірану з'явився гарний консультант з моцкви, який рекомендує аятолам мазати Тромбу х***єм по губам поки Тромб не здохне а американські авіаносці не згниють від старості або екіпажі не взбунтуються і не розбіжаться. А в цей час іран буде заробляти на нафті мільярди в день і штампувати нові ракети
27.04.2026 09:17 Відповісти
+7
тампон отримав такі самі "переговори" як і в Україні. Тепер нехай відчує що це таке, коли ти хочеш закінчити війну, а і нша сторона - ні.
27.04.2026 09:15 Відповісти
Потім знову скажуть що фейк. Пора звикнути що тільки 1% того що пишуть ЗМІ правда, якщо пощастить.
27.04.2026 09:13 Відповісти
Так і США пропонує нам свої гарантії безпеки. Сміх і гріх. Аби Трампону наїбати нас і за наш рахунок робити PeesDeal з мафіозною росією. Тьфу.
27.04.2026 10:18 Відповісти
той, хто дійсно "хоче закінчити війну", веде переговори з протилежною стороною.

а не імітує їх з вітьковими-затьковими, які до війни не мають ніякого відношення
27.04.2026 09:31 Відповісти
"Ти" слід розуміти як Україна.
27.04.2026 09:34 Відповісти
Про "уран до 10 ядерних бомб" поговоримо потім? Ізраїль буде "в восхіщєніі"
27.04.2026 09:19 Відповісти
Як іран тролить тампона:

https://streamable.com/rvawj0
27.04.2026 09:43 Відповісти
тягнуть час. як завжди.
27.04.2026 09:47 Відповісти
Вот тут все идет по плану х-ла.
27.04.2026 10:42 Відповісти
Ху.ло - це непересічний маніпулятор рудим Донні і може передати свій досвід іранським партнерам. Будуть крутити пришелепкуватим дідом, як циган сонцем. До духу Анкориджа добавлять душок Ормуза. Зробили Америку знову великой...Ганьба.
27.04.2026 11:09 Відповісти
У аятол гроші скінчилися, тому вони таке й пропонують. Хочуть заробляти, продаючи нафту, а там і влада в США поміняється.
27.04.2026 11:19 Відповісти
 
 