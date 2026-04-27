Іран пропонує США нову угоду: відкриття Ормузької протоки та перемир’я, - Axios

Іран передав США пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та продовження перемир’я, відклавши ядерні переговори на пізніший термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на американського посадовця та два обізнані джерела

Іран пропонує поетапну угоду зі США на тлі розбіжностей у керівництві

За даними джерел, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час нещодавніх контактів із посередниками з Пакистану, Єгипту, Туреччини та Катару повідомив про відсутність єдиного підходу в іранському керівництві щодо реакції на останні вимоги США. Вашингтон, за інформацією, наполягає на призупиненні Іраном збагачення урану щонайменше на десять років і вивезенні вже збагаченого матеріалу за межі країни.

У відповідь Тегеран передав США через пакистанських посередників нову пропозицію, яка передбачає поетапний підхід до врегулювання кризи. Спочатку йдеться про розв’язання напруженості навколо Ормузької протоки та зняття блокад, а також продовження або укладення тривалого перемир’я. Лише після цього, згідно з планом, мали б розпочатися переговори щодо ядерної програми.

США розглядають пропозицію, але переговори залишаються у глухому куті

Білий дім підтвердив отримання іранської пропозиції, однак не повідомив, чи готовий її обговорювати. Речниця адміністрації наголосила, що Вашингтон не веде переговорів через пресу та наполягає на пріоритеті інтересів США, а також на принциповій позиції щодо недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

За даними американських посадовців, президент США Дональд Трамп планує провести засідання в Ситуаційній кімнаті з командою національної безпеки, де обговорюватимуть глухий кут у переговорах і можливі подальші кроки. Водночас експерти відзначають, що запропоноване Іраном зняття блокад і деескалація можуть змінити баланс впливу США у майбутніх перемовинах щодо ядерної програми Тегерана.

