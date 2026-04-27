Иран предлагает США новое соглашение: открытие Ормузского пролива и перемирие, - Axios

Иран предложил США открыть Ормузский пролив в рамках новой мирной инициативы

Иран передал США предложение об открытии Ормузского пролива и продлении перемирия, отложив ядерные переговоры на более поздний срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника

Иран предлагает поэтапное соглашение с США на фоне разногласий в руководстве

По данным источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время недавних контактов с посредниками из Пакистана, Египта, Турции и Катара сообщил об отсутствии единого подхода в иранском руководстве относительно реакции на последние требования США. Вашингтон, по информации, настаивает на приостановке Ираном обогащения урана как минимум на десять лет и вывозе уже обогащенного материала за пределы страны.

В ответ Тегеран передал США через пакистанских посредников новое предложение, которое предусматривает поэтапный подход к урегулированию кризиса. Сначала речь идет о снятии напряженности вокруг Ормузского пролива и снятии блокад, а также о продлении или заключении длительного перемирия. Только после этого, согласно плану, должны начаться переговоры по ядерной программе.

США рассматривают предложение, но переговоры остаются в тупике

Белый дом подтвердил получение иранского предложения, однако не сообщил, готов ли его обсуждать. Пресс-секретарь администрации подчеркнула, что Вашингтон не ведет переговоры через прессу и настаивает на приоритете интересов США, а также на принципиальной позиции по недопущению появления ядерного оружия у Ирана.

По данным американских чиновников, президент США Дональд Трамп планирует провести заседание в Ситуационной комнате с командой национальной безопасности, где будут обсуждаться тупик в переговорах и возможные дальнейшие шаги. В то же время эксперты отмечают, что предложенное Ираном снятие блокад и деэскалация могут изменить баланс влияния США в будущих переговорах по ядерной программе Тегерана.

Топ комментарии
Дааааа, так опустити сша по всім параметрам, як це зробили республіканці, це треба буди дуже обдарованими на голову пацієнтами. Місце сша на міровой арене вже майже під шконкою.
27.04.2026 09:16 Ответить
Походу в ірану з'явився гарний консультант з моцкви, який рекомендує аятолам мазати Тромбу х***єм по губам поки Тромб не здохне а американські авіаносці не згниють від старості або екіпажі не взбунтуються і не розбіжаться. А в цей час іран буде заробляти на нафті мільярди в день і штампувати нові ракети
27.04.2026 09:17 Ответить
тампон отримав такі самі "переговори" як і в Україні. Тепер нехай відчує що це таке, коли ти хочеш закінчити війну, а і нша сторона - ні.
27.04.2026 09:15 Ответить
Потім знову скажуть що фейк. Пора звикнути що тільки 1% того що пишуть ЗМІ правда, якщо пощастить.
27.04.2026 09:13 Ответить
Так і США пропонує нам свої гарантії безпеки. Сміх і гріх. Аби Трампону наїбати нас і за наш рахунок робити PeesDeal з мафіозною росією. Тьфу.
27.04.2026 10:18 Ответить
той, хто дійсно "хоче закінчити війну", веде переговори з протилежною стороною.

а не імітує їх з вітьковими-затьковими, які до війни не мають ніякого відношення
27.04.2026 09:31 Ответить
"Ти" слід розуміти як Україна.
27.04.2026 09:34 Ответить
Про "уран до 10 ядерних бомб" поговоримо потім? Ізраїль буде "в восхіщєніі"
27.04.2026 09:19 Ответить
Як іран тролить тампона:

https://streamable.com/rvawj0
27.04.2026 09:43 Ответить
тягнуть час. як завжди.
27.04.2026 09:47 Ответить
Вот тут все идет по плану х-ла.
27.04.2026 10:42 Ответить
Ху.ло - це непересічний маніпулятор рудим Донні і може передати свій досвід іранським партнерам. Будуть крутити пришелепкуватим дідом, як циган сонцем. До духу Анкориджа добавлять душок Ормуза. Зробили Америку знову великой...Ганьба.
27.04.2026 11:09 Ответить
У аятол гроші скінчилися, тому вони таке й пропонують. Хочуть заробляти, продаючи нафту, а там і влада в США поміняється.
27.04.2026 11:19 Ответить
 
 