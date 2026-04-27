Иран предлагает США новое соглашение: открытие Ормузского пролива и перемирие, - Axios

Иран передал США предложение об открытии Ормузского пролива и продлении перемирия, отложив ядерные переговоры на более поздний срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Иран предлагает поэтапное соглашение с США на фоне разногласий в руководстве

По данным источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время недавних контактов с посредниками из Пакистана, Египта, Турции и Катара сообщил об отсутствии единого подхода в иранском руководстве относительно реакции на последние требования США. Вашингтон, по информации, настаивает на приостановке Ираном обогащения урана как минимум на десять лет и вывозе уже обогащенного материала за пределы страны.

В ответ Тегеран передал США через пакистанских посредников новое предложение, которое предусматривает поэтапный подход к урегулированию кризиса. Сначала речь идет о снятии напряженности вокруг Ормузского пролива и снятии блокад, а также о продлении или заключении длительного перемирия. Только после этого, согласно плану, должны начаться переговоры по ядерной программе.

США рассматривают предложение, но переговоры остаются в тупике

Белый дом подтвердил получение иранского предложения, однако не сообщил, готов ли его обсуждать. Пресс-секретарь администрации подчеркнула, что Вашингтон не ведет переговоры через прессу и настаивает на приоритете интересов США, а также на принципиальной позиции по недопущению появления ядерного оружия у Ирана.

По данным американских чиновников, президент США Дональд Трамп планирует провести заседание в Ситуационной комнате с командой национальной безопасности, где будут обсуждаться тупик в переговорах и возможные дальнейшие шаги. В то же время эксперты отмечают, что предложенное Ираном снятие блокад и деэскалация могут изменить баланс влияния США в будущих переговорах по ядерной программе Тегерана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран может позвонить США для заключения соглашения, - Трамп