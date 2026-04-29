Ормузьку протоку можна відкрити без повного розмінування, - Мінфін США
Міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що для відновлення руху суден через Ормузьку протоку немає потреби повністю очищати акваторію від мін. Достатньо створити безпечний прохід для кораблів, і, за його оцінкою, це можна реалізувати у стислі терміни.
Про це Райт зробив заявив під час саміту "Тримор’я", який проходив у Дубровнику, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Безпечний коридор
Зокрема, він підкреслив, що для відновлення руху нафтових танкерів достатньо організувати один безпечний коридор, і це можна реалізувати досить швидко. Водночас, за інформацією Пентагону, озвученою на закритому брифінгу для Конгресу, повне очищення протоки від мін може тривати до пів року.
Після початку військового протистояння між США, Ізраїлем та Іраном Тегеран перекрив ключові маршрути в Ормузькій протоці. З кінця лютого судноплавство там фактично зупинилося, хоча раніше через цей шлях транспортувалася приблизно п’ята частина світових обсягів нафти й газу.
Це вже спричинило серйозні наслідки: порушення ланцюгів постачання та різке подорожчання енергоносіїв - зокрема нафти, дизельного пального та бензину. У США це відбувається напередодні проміжних виборів, де Республіканська партія Дональда Трампа намагатиметься отримати контроль над Конгресом.
Через високі ризики - мінування, можливі захоплення суден і загальну небезпеку - судноплавні компанії поки що уникають проходження цією ділянкою.
Нові енергетичні ініціативи
Окрім цього, Райт повідомив про підготовку "історичних" угод щодо трубопостачання в межах так званого "мирного трубопровідного порядку денного", ініційованого Трампом. Очікується, що ці домовленості дозволять суттєво наростити постачання американських енергоресурсів до європейських країн.
Що передувало?
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.
Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.
- До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.
Є старий анекдот, який характеризував призначення на керівні посади, в США:
Змінилася політична команда, в Білому домі. І на посаду посла, в одну з африканських країн, призначили довірену особу з передвиборчої команди президента. При врученні вірчих грамот посол виріший "толкнуть речь":
- Надіюся, що ми, спільними зусиллями, приведемо вашу дику та відсталу країну, до процвітання!...
Між присутніми чиновниками піднявся невиразний шум... Секретар посольства смикає посла за рукав, і щось шепоче на вухо. Посом вислухав, видав сліпучу "голлівудську" посмішку, і заявив:
- Вибачте за маленьку безтактність... Я забув, що мене попережали про те, яеі дикуни чутливі до висловлювань...
Омериканська народна мудрість.