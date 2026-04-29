У США оголосили нові санкції проти Ірану

Уряд США 28 квітня запровадив новий пакет санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовою банківською системою Ірану.

Обмеження спрямовані на фінансові мережі, які допомагають обходити міжнародні санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, про це йдеться у рішенні Міністерства фінансів США.

Санкції проти фінансових схем Ірану

Під санкції потрапили 35 юридичних і фізичних осіб, які, за даними США, причетні до функціонування неофіційних фінансових каналів Ірану.

У Міністерстві фінансів попередили, що будь-які компанії, які здійснюють платежі іранській владі або Корпусу вартових ісламської революції за проходження через Ормузьку протоку, також можуть потрапити під обмеження.

Зазначається, що ці мережі дозволяли Ірану отримувати доступ до міжнародної фінансової системи. Через них здійснювалися платежі за продаж нафти, закупівлю компонентів для ракет і фінансування пов’язаних структур.

Реакція США та попередні дії

Міністр фінансів США наголосив, що такі схеми є ключовими для діяльності іранських збройних сил.

"Тіньова банківська система Ірану служить життєво важливою фінансовою опорою для його збройних сил, дозволяючи здійснювати діяльність, яка порушує світову торгівлю та підживлює насильство на Близькому Сході", – заявив він.

Крім того, раніше американські військові перехопили судна, які перебували під санкціями за перевезення іранських енергоносіїв. Це частина ширшої політики США щодо обмеження фінансових і логістичних можливостей Ірану.

Яке воно гросмейстер? Максимум, на що воно здатне, це перекинутися у дурня. Тому воно постійно про карти торочить...
29.04.2026 01:06 Відповісти
Вводять - скасовують.
Вводять - скасовують.
Вводять - скасовують.
США країна онаніст?
29.04.2026 06:33 Відповісти
Значить "мости і електростанції" Ірану можуть поки розслабитись? 🤔
29.04.2026 00:43 Відповісти
Санкціями воюють...
29.04.2026 00:33 Відповісти
Гросмейстер зіграв є2-є4.... Трамп не балував своїх супротивників різноманіттям дебютів...
29.04.2026 00:49 Відповісти
одразу видно, що про Остапа Бендера ви не читали...
29.04.2026 01:10 Відповісти
Помиляєтесь. Остап Сулейман Берта-Марія Бендер-бей - пройдисвіт. Але креативний пройдисвіт. Помірно саркастичний та з гарним почуття гумору. Тонкий психолог. Авантюрист. І найгололовніше - він уникав неприємностей з законом. У його арсеналі були, як відомо, 400 порівняно чесних способів відйому грошей у населення. Він не грав у шахи, але був справжнім гравцем. Азартним, але при цьому з холодний розумом. Він мислив стратегічно і вмів прораховувати ситуацію на кілька кроків вперед. Його відрізняла методичність та послідовність.

тампон, опинившись у Васюках, не став би проводити шаховий турнір (він навіть не зміг би зробити перший хід). Скоріше за все, свої тимчасові матерільні проблеми він вирішив би як Паніковський або Шура Балаганов. Або Іполіт Матвійович. Або отець Федор. Оце і є його рівень.
29.04.2026 01:43 Відповісти
Обісрався рудий "переможець"
29.04.2026 06:03 Відповісти
Як вони тільки додумалися???? Все ж таки дуже розумна нація...
29.04.2026 09:18 Відповісти
При санкціях вони пів століття прожили і ракети наклепами і шахеди..
29.04.2026 14:55 Відповісти
 
 