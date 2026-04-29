У США оголосили нові санкції проти Ірану
Уряд США 28 квітня запровадив новий пакет санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовою банківською системою Ірану.
Обмеження спрямовані на фінансові мережі, які допомагають обходити міжнародні санкції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, про це йдеться у рішенні Міністерства фінансів США.
Санкції проти фінансових схем Ірану
Під санкції потрапили 35 юридичних і фізичних осіб, які, за даними США, причетні до функціонування неофіційних фінансових каналів Ірану.
У Міністерстві фінансів попередили, що будь-які компанії, які здійснюють платежі іранській владі або Корпусу вартових ісламської революції за проходження через Ормузьку протоку, також можуть потрапити під обмеження.
Зазначається, що ці мережі дозволяли Ірану отримувати доступ до міжнародної фінансової системи. Через них здійснювалися платежі за продаж нафти, закупівлю компонентів для ракет і фінансування пов’язаних структур.
Реакція США та попередні дії
Міністр фінансів США наголосив, що такі схеми є ключовими для діяльності іранських збройних сил.
"Тіньова банківська система Ірану служить життєво важливою фінансовою опорою для його збройних сил, дозволяючи здійснювати діяльність, яка порушує світову торгівлю та підживлює насильство на Близькому Сході", – заявив він.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито повідомив американській стороні про складну ситуацію всередині країни.
Крім того, раніше американські військові перехопили судна, які перебували під санкціями за перевезення іранських енергоносіїв. Це частина ширшої політики США щодо обмеження фінансових і логістичних можливостей Ірану.
тампон, опинившись у Васюках, не став би проводити шаховий турнір (він навіть не зміг би зробити перший хід). Скоріше за все, свої тимчасові матерільні проблеми він вирішив би як Паніковський або Шура Балаганов. Або Іполіт Матвійович. Або отець Федор. Оце і є його рівень.
Вводять - скасовують.
США країна онаніст?