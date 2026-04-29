В США объявили о новых санкциях против Ирана

28 апреля правительство США ввело новый пакет санкций против лиц и компаний, связанных с теневой банковской системой Ирана.

Ограничения направлены на финансовые сети, которые помогают обходить международные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в решении Министерства финансов США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Санкции против финансовых схем Ирана

Под санкции попали 35 юридических и физических лиц, которые, по данным США, причастны к функционированию неофициальных финансовых каналов Ирана.

В Министерстве финансов предупредили, что любые компании, осуществляющие платежи иранским властям или Корпусу стражей исламской революции за проход через Ормузский пролив, также могут попасть под ограничения.

Отмечается, что эти сети позволяли Ирану получать доступ к международной финансовой системе. Через них осуществлялись платежи за продажу нефти, закупку компонентов для ракет и финансирование связанных структур.

Реакция США и предыдущие действия

Министр финансов США подчеркнул, что такие схемы являются ключевыми для деятельности иранских вооруженных сил.

"Теневая банковская система Ирана служит жизненно важной финансовой опорой для его вооруженных сил, позволяя осуществлять деятельность, которая нарушает мировую торговлю и подпитывает насилие на Ближнем Востоке", — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы сообщил американской стороне о сложной ситуации внутри страны.

Кроме того, ранее американские военные перехватили суда, которые находились под санкциями за перевозку иранских энергоносителей. Это часть более широкой политики США по ограничению финансовых и логистических возможностей Ирана.