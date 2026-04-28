В США заявили, что Иран находится на грани коллапса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы сообщил американской стороне о сложной ситуации внутри страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters. По словам американского лидера, Тегеран стремится как можно быстрее решить вопросы, связанные с Ормузским проливом.

Трамп отметил, что Иран находится в "состоянии коллапса" и пытается урегулировать внутренние проблемы, в частности касающиеся руководства страной. В то же время он подчеркнул, что иранская сторона заинтересована в открытии ключевого морского маршрута.

Позиция США по поводу переговоров

Американский президент подчеркнул, что вопрос ядерной программы Ирана должен решаться без промедления. По информации источников, во время встречи с советниками Трамп обсуждал необходимость начать урегулирование именно с этой темы.

"Иран только что сообщил нам, что находится в "состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скорее", — заявил Трамп.

В то же время он не уточнил, каким именно способом Иран передал это сообщение.

Реакция Ирана и ситуация в регионе

В Тегеране отрицают критичность ситуации. Представительница иранского правительства заявила, что страна заранее подготовилась к возможным ограничениям в морской торговле.

По ее словам, Иран развивает альтернативные торговые маршруты, не зависящие от Персидского залива. Это должно позволить снизить риски в случае блокирования судоходства.

Последние предложения Ирана по урегулированию конфликта предусматривают отсрочку обсуждения ядерной программы до завершения боевых действий. В то же время в Вашингтоне настаивают на немедленном решении этого вопроса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в случае провала договоренностей по Ирану Вашингтон может прибегнуть к ужесточению санкций.

