В США заявили, что Иран находится на грани коллапса

Трамп заявил о критической ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы сообщил американской стороне о сложной ситуации внутри страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters. По словам американского лидера, Тегеран стремится как можно быстрее решить вопросы, связанные с Ормузским проливом.

Трамп отметил, что Иран находится в "состоянии коллапса" и пытается урегулировать внутренние проблемы, в частности касающиеся руководства страной. В то же время он подчеркнул, что иранская сторона заинтересована в открытии ключевого морского маршрута.

Позиция США по поводу переговоров

Американский президент подчеркнул, что вопрос ядерной программы Ирана должен решаться без промедления. По информации источников, во время встречи с советниками Трамп обсуждал необходимость начать урегулирование именно с этой темы.

"Иран только что сообщил нам, что находится в "состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скорее", — заявил Трамп.

В то же время он не уточнил, каким именно способом Иран передал это сообщение.

Реакция Ирана и ситуация в регионе

В Тегеране отрицают критичность ситуации. Представительница иранского правительства заявила, что страна заранее подготовилась к возможным ограничениям в морской торговле.

По ее словам, Иран развивает альтернативные торговые маршруты, не зависящие от Персидского залива. Это должно позволить снизить риски в случае блокирования судоходства.

Последние предложения Ирана по урегулированию конфликта предусматривают отсрочку обсуждения ядерной программы до завершения боевых действий. В то же время в Вашингтоне настаивают на немедленном решении этого вопроса.

  • Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в случае провала договоренностей по Ирану Вашингтон может прибегнуть к ужесточению санкций.

Трампуша рідний брат Зеленуші !
28.04.2026 18:49 Ответить
Ше небагато часу і Іран схлопнеться - Трамп
28.04.2026 18:50 Ответить
Я трохи заплутався. Він такого ще не говорив?
28.04.2026 18:51 Ответить
Два-три дні
28.04.2026 18:52 Ответить
🤣🤣🤣
28.04.2026 18:53 Ответить
Дід дослухається до голосів у своїй голові.
28.04.2026 18:52 Ответить
то не голоси... і не голова)...
28.04.2026 18:54 Ответить
Трамп победит Иран одними только заявлениями. Но это не точно).
28.04.2026 18:54 Ответить
Стопудово, ще два-три тижні - і капець їм. )
28.04.2026 18:55 Ответить
Всі внутрішні проблеми в Ірані елементарно "регулюються" за допомогою кулеметів.
28.04.2026 18:56 Ответить
Во что превратилась Америка...Читать без слез невозможно...а слезы от смеха Если б длб задорнов дожил до этих времен,у него был бы бенефис тупых шуток на эту тему...
28.04.2026 18:57 Ответить
А Іран знає, що він на межі колапсу?
28.04.2026 18:57 Ответить
Він не знає, що ці фото зроблені на вулицях міст США, а не Ірану
28.04.2026 23:07 Ответить
Це вже який раз?
28.04.2026 18:59 Ответить
Ну ця заява буде ще звучати і звучати - як мінімум до кінця каденціі цього рудого чорта..... Так само як заява про закінчення війни в Украіні за 24 години і ось-ось , лунає вже півтора року.....
28.04.2026 19:02 Ответить
А не навпаки часом? З таким президентом.
28.04.2026 19:03 Ответить
Ой! У нас уже чотири роки "пУтін ось-ось помре" і "економіка московії ось-ось розвалиться".

Я вже заплутався хто кого косплеїть: руда мавпа віслючка апокаліпсису чи навпаки?
28.04.2026 19:17 Ответить
Этого тпупма иетересуют только дееьги и его должность. Все будет Украина! Слава Украине ³
28.04.2026 19:18 Ответить
У рижого обмудка вже памперс через верх біжить а воно все розказує що там у аятол.
28.04.2026 19:21 Ответить
***** про Україну казав так само. Тампончик в усьому бере приклад з *****.
28.04.2026 19:24 Ответить
Десь таке і від когось такого я вже чув про країну 404..... Як казав Леонід Данилович - це ж було вже ))))
28.04.2026 19:35 Ответить
Поеи що єдиний, хто перебуває у стані колапсу (ментального та фізичного), це тампон.
28.04.2026 20:24 Ответить
Не заявляти треба , а Ірану повідомити , бо він , мабудь , не здогадується .
28.04.2026 20:37 Ответить
Отак уявляється епічна картина: Іран телефонує американській стороні та й скаржиться: у нас тут колапс (якщо ви не знали). Що робити будемо?
28.04.2026 21:27 Ответить
я теж - я до того ж візуальний тип!
28.04.2026 22:25 Ответить
 
 