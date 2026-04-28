США ужесточат санкции против Ирана в случае провала переговоров, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в случае срыва договоренностей по Ирану Вашингтон может прибегнуть к ужесточению санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время интервью для Fox News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За кем последнее слово?

Комментируя сценарий срыва переговоров, Рубио отметил, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будет определять президент Дональд Трамп.

"Это решение президента США Дональда Трампа. Уровень санкций против Ирана чрезвычайный, уровень давления на Иран чрезвычайный, и я думаю, что можно задействовать больше", - заявил он.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

