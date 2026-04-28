Цензор.НЕТ
Новости Переговоры США и Ирана
США ужесточат санкции против Ирана в случае провала переговоров, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоханном Вадефулем

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в случае срыва договоренностей по Ирану Вашингтон может прибегнуть к ужесточению санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время интервью для Fox News.

За кем последнее слово?

Комментируя сценарий срыва переговоров, Рубио отметил, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будет определять президент Дональд Трамп.

"Это решение президента США Дональда Трампа. Уровень санкций против Ирана чрезвычайный, уровень давления на Иран чрезвычайный, и я думаю, что можно задействовать больше", - заявил он.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Іран Трамп Дональд Рубио Марко
+2
Потрібно ше зо дві неділі блокади - нафту не буде куди дівати і аятоли почнуть консервувати вишки
28.04.2026 12:07 Ответить
+2
СЕРЙОЗНО??????

Придурки чесне слово
28.04.2026 12:12 Ответить
+2
Іран сто років по вуха в санкціях. Тепер тільки повна морська блокада може мати якийсь ефект.
28.04.2026 12:17 Ответить
Дурня. Посильте разівв 10 проти росії, тоді доб'єтесь.бажаного.
28.04.2026 12:06 Ответить
Потрібно ше зо дві неділі блокади - нафту не буде куди дівати і аятоли почнуть консервувати вишки
28.04.2026 12:07 Ответить
То щось не зрозуміло провалились переговори чи ні, чомусь поперло того міністра до руського гітлера?
28.04.2026 12:10 Ответить
СЕРЙОЗНО??????

Придурки чесне слово
28.04.2026 12:12 Ответить
Іран сто років по вуха в санкціях. Тепер тільки повна морська блокада може мати якийсь ефект.
28.04.2026 12:17 Ответить
та х@й чучмекі клали на твої санкціі сальса.До того ви ж в долі сцукі
28.04.2026 12:27 Ответить
И какие санкции ? Заблокируют амузсский пролив ?
28.04.2026 12:37 Ответить
Заблокируют счета уже убитому политическому и военному руководству Ирана?
28.04.2026 13:07 Ответить
США с этими санкциями носятся "як дурень с торбою"
Лишь бы наложить, а что - не важно.
28.04.2026 13:09 Ответить
Потужно))
28.04.2026 16:40 Ответить
 
 