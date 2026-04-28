США посилять санкції проти Ірану у разі провалу перемовин, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що у випадку провалу домовленостей щодо Ірану Вашингтон може вдатися до посилення санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв’ю для Fox News.

За ким останнє слово?

Коментуючи сценарій зриву переговорів, Рубіо зазначив, що подальші дії Сполучених Штатів визначатиме президент Дональд Трамп.

"Це рішення президента США Дональда Трампа. Рівень санкцій проти Ірану надзвичайний, рівень тиску на Іран надзвичайний, і я думаю, що можна задіяти більше", - заявив він.

Також читайте: Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном: Усі козирі - у США

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія в ООН підтримала Іран щодо Ормузької протоки

Автор: 

Іран (3312) Трамп Дональд (8755) Рубіо Марко (417)
Топ коментарі
+2
Потрібно ше зо дві неділі блокади - нафту не буде куди дівати і аятоли почнуть консервувати вишки
28.04.2026 12:07 Відповісти
+2
СЕРЙОЗНО??????

Придурки чесне слово
28.04.2026 12:12 Відповісти
+2
Іран сто років по вуха в санкціях. Тепер тільки повна морська блокада може мати якийсь ефект.
28.04.2026 12:17 Відповісти
Дурня. Посильте разівв 10 проти росії, тоді доб'єтесь.бажаного.
28.04.2026 12:06 Відповісти
Потрібно ше зо дві неділі блокади - нафту не буде куди дівати і аятоли почнуть консервувати вишки
28.04.2026 12:07 Відповісти
То щось не зрозуміло провалились переговори чи ні, чомусь поперло того міністра до руського гітлера?
28.04.2026 12:10 Відповісти
СЕРЙОЗНО??????

Придурки чесне слово
28.04.2026 12:12 Відповісти
Іран сто років по вуха в санкціях. Тепер тільки повна морська блокада може мати якийсь ефект.
28.04.2026 12:17 Відповісти
та х@й чучмекі клали на твої санкціі сальса.До того ви ж в долі сцукі
28.04.2026 12:27 Відповісти
И какие санкции ? Заблокируют амузсский пролив ?
28.04.2026 12:37 Відповісти
Заблокируют счета уже убитому политическому и военному руководству Ирана?
28.04.2026 13:07 Відповісти
США с этими санкциями носятся "як дурень с торбою"
Лишь бы наложить, а что - не важно.
28.04.2026 13:09 Відповісти
Потужно))
28.04.2026 16:40 Відповісти
 
 