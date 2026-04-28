США посилять санкції проти Ірану у разі провалу перемовин, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що у випадку провалу домовленостей щодо Ірану Вашингтон може вдатися до посилення санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв’ю для Fox News.

За ким останнє слово?

Коментуючи сценарій зриву переговорів, Рубіо зазначив, що подальші дії Сполучених Штатів визначатиме президент Дональд Трамп.

"Це рішення президента США Дональда Трампа. Рівень санкцій проти Ірану надзвичайний, рівень тиску на Іран надзвичайний, і я думаю, що можна задіяти більше", - заявив він.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

