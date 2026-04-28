У США заявили, що Іран перебуває на межі колапсу
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито повідомив американській стороні про складну ситуацію всередині країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters. За словами американського лідера, Тегеран прагне якнайшвидше вирішити питання, пов’язані з Ормузькою протокою.
Трамп зазначив, що Іран перебуває у "стані колапсу" та намагається врегулювати внутрішні проблеми, зокрема щодо керівництва країни. Водночас він підкреслив, що іранська сторона зацікавлена у відкритті ключового морського маршруту.
Позиція США щодо переговорів
Американський президент наголосив, що питання ядерної програми Ірану має вирішуватися без зволікань. За інформацією джерел, під час зустрічі з радниками Трамп обговорював необхідність почати врегулювання саме з цієї теми.
"Іран щойно повідомив нас, що перебуває у "стані колапсу". Вони хочуть, щоб ми відкрили Ормузьку протоку якнайшвидше", – заявив Трамп.
Водночас він не уточнив, яким саме способом Іран передав це повідомлення.
Реакція Ірану та ситуація в регіоні
У Тегерані заперечують критичність ситуації. Представниця іранського уряду заявила, що країна заздалегідь підготувалася до можливих обмежень у морській торгівлі.
За її словами, Іран розвиває альтернативні торговельні маршрути, які не залежать від Перської затоки. Це має дозволити зменшити ризики у разі блокування судноплавства.
Останні пропозиції Ірану щодо врегулювання конфлікту передбачають відтермінування обговорення ядерної програми до завершення бойових дій. Водночас у Вашингтоні наполягають на негайному вирішенні цього питання.
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що у випадку провалу домовленостей щодо Ірану Вашингтон може вдатися до посилення санкцій.
Я вже заплутався хто кого косплеїть: руда мавпа віслючка апокаліпсису чи навпаки?