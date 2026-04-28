У США заявили, що Іран перебуває на межі колапсу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито повідомив американській стороні про складну ситуацію всередині країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters. За словами американського лідера, Тегеран прагне якнайшвидше вирішити питання, пов’язані з Ормузькою протокою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп зазначив, що Іран перебуває у "стані колапсу" та намагається врегулювати внутрішні проблеми, зокрема щодо керівництва країни. Водночас він підкреслив, що іранська сторона зацікавлена у відкритті ключового морського маршруту.

Позиція США щодо переговорів

Американський президент наголосив, що питання ядерної програми Ірану має вирішуватися без зволікань. За інформацією джерел, під час зустрічі з радниками Трамп обговорював необхідність почати врегулювання саме з цієї теми.

"Іран щойно повідомив нас, що перебуває у "стані колапсу". Вони хочуть, щоб ми відкрили Ормузьку протоку якнайшвидше", – заявив Трамп.

Водночас він не уточнив, яким саме способом Іран передав це повідомлення.

Реакція Ірану та ситуація в регіоні

У Тегерані заперечують критичність ситуації. Представниця іранського уряду заявила, що країна заздалегідь підготувалася до можливих обмежень у морській торгівлі.

За її словами, Іран розвиває альтернативні торговельні маршрути, які не залежать від Перської затоки. Це має дозволити зменшити ризики у разі блокування судноплавства.

Останні пропозиції Ірану щодо врегулювання конфлікту передбачають відтермінування обговорення ядерної програми до завершення бойових дій. Водночас у Вашингтоні наполягають на негайному вирішенні цього питання.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що у випадку провалу домовленостей щодо Ірану Вашингтон може вдатися до посилення санкцій.

