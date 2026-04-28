УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11752 відвідувача онлайн
Новини Операція США проти Ірану
2 222 25

У США заявили, що Іран перебуває на межі колапсу

Трамп заявив про критичну ситуацію в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито повідомив американській стороні про складну ситуацію всередині країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters. За словами американського лідера, Тегеран прагне якнайшвидше вирішити питання, пов’язані з Ормузькою протокою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп зазначив, що Іран перебуває у "стані колапсу" та намагається врегулювати внутрішні проблеми, зокрема щодо керівництва країни. Водночас він підкреслив, що іранська сторона зацікавлена у відкритті ключового морського маршруту.

Позиція США щодо переговорів

Американський президент наголосив, що питання ядерної програми Ірану має вирішуватися без зволікань. За інформацією джерел, під час зустрічі з радниками Трамп обговорював необхідність почати врегулювання саме з цієї теми.

"Іран щойно повідомив нас, що перебуває у "стані колапсу". Вони хочуть, щоб ми відкрили Ормузьку протоку якнайшвидше", – заявив Трамп.

Водночас він не уточнив, яким саме способом Іран передав це повідомлення.

Реакція Ірану та ситуація в регіоні

У Тегерані заперечують критичність ситуації. Представниця іранського уряду заявила, що країна заздалегідь підготувалася до можливих обмежень у морській торгівлі.

За її словами, Іран розвиває альтернативні торговельні маршрути, які не залежать від Перської затоки. Це має дозволити зменшити ризики у разі блокування судноплавства.

Останні пропозиції Ірану щодо врегулювання конфлікту передбачають відтермінування обговорення ядерної програми до завершення бойових дій. Водночас у Вашингтоні наполягають на негайному вирішенні цього питання.

  • Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що у випадку провалу домовленостей щодо Ірану Вашингтон може вдатися до посилення санкцій.

Автор: 

Іран (3312) Трамп Дональд (8755) Ормузька протока (134)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Два-три дні
показати весь коментар
28.04.2026 18:52 Відповісти
+10
Я трохи заплутався. Він такого ще не говорив?
показати весь коментар
28.04.2026 18:51 Відповісти
+8
А Іран знає, що він на межі колапсу?
показати весь коментар
28.04.2026 18:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампуша рідний брат Зеленуші !
показати весь коментар
28.04.2026 18:49 Відповісти
Ше небагато часу і Іран схлопнеться - Трамп
показати весь коментар
28.04.2026 18:50 Відповісти
Я трохи заплутався. Він такого ще не говорив?
показати весь коментар
28.04.2026 18:51 Відповісти
Два-три дні
показати весь коментар
28.04.2026 18:52 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 18:53 Відповісти
Дід дослухається до голосів у своїй голові.
показати весь коментар
28.04.2026 18:52 Відповісти
то не голоси... і не голова)...
показати весь коментар
28.04.2026 18:54 Відповісти
Трамп победит Иран одними только заявлениями. Но это не точно).
показати весь коментар
28.04.2026 18:54 Відповісти
Стопудово, ще два-три тижні - і капець їм. )
показати весь коментар
28.04.2026 18:55 Відповісти
Всі внутрішні проблеми в Ірані елементарно "регулюються" за допомогою кулеметів.
показати весь коментар
28.04.2026 18:56 Відповісти
Во что превратилась Америка...Читать без слез невозможно...а слезы от смеха Если б длб задорнов дожил до этих времен,у него был бы бенефис тупых шуток на эту тему...
показати весь коментар
28.04.2026 18:57 Відповісти
А Іран знає, що він на межі колапсу?
показати весь коментар
28.04.2026 18:57 Відповісти
Він не знає, що ці фото зроблені на вулицях міст США, а не Ірану
показати весь коментар
28.04.2026 23:07 Відповісти
Це вже який раз?
показати весь коментар
28.04.2026 18:59 Відповісти
Ну ця заява буде ще звучати і звучати - як мінімум до кінця каденціі цього рудого чорта..... Так само як заява про закінчення війни в Украіні за 24 години і ось-ось , лунає вже півтора року.....
показати весь коментар
28.04.2026 19:02 Відповісти
А не навпаки часом? З таким президентом.
показати весь коментар
28.04.2026 19:03 Відповісти
Ой! У нас уже чотири роки "пУтін ось-ось помре" і "економіка московії ось-ось розвалиться".

Я вже заплутався хто кого косплеїть: руда мавпа віслючка апокаліпсису чи навпаки?
показати весь коментар
28.04.2026 19:17 Відповісти
Этого тпупма иетересуют только дееьги и его должность. Все будет Украина! Слава Украине ³
показати весь коментар
28.04.2026 19:18 Відповісти
У рижого обмудка вже памперс через верх біжить а воно все розказує що там у аятол.
показати весь коментар
28.04.2026 19:21 Відповісти
***** про Україну казав так само. Тампончик в усьому бере приклад з *****.
показати весь коментар
28.04.2026 19:24 Відповісти
Десь таке і від когось такого я вже чув про країну 404..... Як казав Леонід Данилович - це ж було вже ))))
показати весь коментар
28.04.2026 19:35 Відповісти
Поеи що єдиний, хто перебуває у стані колапсу (ментального та фізичного), це тампон.
показати весь коментар
28.04.2026 20:24 Відповісти
Не заявляти треба , а Ірану повідомити , бо він , мабудь , не здогадується .
показати весь коментар
28.04.2026 20:37 Відповісти
Отак уявляється епічна картина: Іран телефонує американській стороні та й скаржиться: у нас тут колапс (якщо ви не знали). Що робити будемо?
показати весь коментар
28.04.2026 21:27 Відповісти
я теж - я до того ж візуальний тип!
показати весь коментар
28.04.2026 22:25 Відповісти
 
 