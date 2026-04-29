Ормузский пролив можно открыть без полного разминирования, - Минфин США

Министр энергетики США Крис Райт отметил, что для возобновления судоходства через Ормузский пролив нет необходимости полностью очищать акваторию от мин. Достаточно создать безопасный проход для судов, и, по его оценке, это можно реализовать в сжатые сроки.

Об этом Райт заявил во время саммита "Триморье", который проходил в Дубровнике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Безопасный коридор

В частности, он подчеркнул, что для возобновления движения нефтяных танкеров достаточно организовать один безопасный коридор, и это можно реализовать достаточно быстро. В то же время, по информации Пентагона, озвученной на закрытом брифинге для Конгресса, полная очистка пролива от мин может занять до полугода.

После начала военного противостояния между США, Израилем и Ираном Тегеран перекрыл ключевые маршруты в Ормузском проливе. С конца февраля судоходство там фактически остановилось, хотя ранее через этот путь транспортировалось примерно пятая часть мировых объемов нефти и газа.

Это уже повлекло за собой серьезные последствия: нарушение цепочек поставок и резкое подорожание энергоносителей — в частности, нефти, дизельного топлива и бензина. В США это происходит накануне промежуточных выборов, где Республиканская партия Дональда Трампа будет пытаться получить контроль над Конгрессом.

Из-за высоких рисков — минирования, возможных захватов судов и общей опасности — судоходные компании пока избегают прохождения по этому участку.

Новые энергетические инициативы

Кроме того, Райт сообщил о подготовке "исторических" соглашений по трубопроводам в рамках так называемой "мирной трубопроводной повестки дня", инициированной Трампом. Ожидается, что эти договоренности позволят существенно нарастить поставки американских энергоресурсов в европейские страны.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

