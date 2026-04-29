УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8728 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
1 955 35

Трамп наказав ВМС США готуватися до тривалої блокади Ормузької протоки, - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп доручив ВМС США підготуватися до можливого довготривалого блокування Ормузької протоки. У Вашингтоні заявляють про намір посилити економічний тиск на Тегеран на тлі того, що бойові дії тривають уже третій місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Wall Street Journal.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які наміри Трампа?

Як зазначається, відповідне рішення президент США ухвалив під час консультацій із високопосадовцями. Запропонований план передбачає фактичне блокування судноплавства для всіх суден, які прямують до іранських портів або виходять із них.

Трамп, за даними джерел, вважає цей варіант менш ризикованим порівняно з відновленням масштабних авіаударів. Водночас такий підхід дозволяє Вашингтону зберегти вплив у конфлікті, не переходячи до прямої ескалації, йдеться у матеріалі.

Затяжна фаза

За оцінками, ця стратегія фактично переводить протистояння у затяжну фазу. Навіть за можливого зменшення інтенсивності бойових дій, ситуація із безпекою судноплавства в регіоні залишається нестабільною.

У планах США - максимально обмежити експорт іранської нафти, щоб скоротити доходи Тегерана. Натомість Іран, у відповідь, продовжує обмежувати рух суден у протоці для більшості перевезень. Це створює додаткову напругу на світовому енергетичному ринку та посилює невизначеність.

Заяви Трампа про Іран

Напередодні Трамп заявив, що Іран нібито звернувся до США з проханням зняти морські обмеження. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що Тегеран прагне якнайшвидшого відкриття водного шляху, оскільки намагається стабілізувати внутрішню ситуацію та питання управління країною. Також він стверджує, що Іран перебуває у "стані колапсу".

За даними американської сторони, Іран пропонує відновлення судноплавства в обмін на доступ до власних портів. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що така пропозиція виглядає прийнятною, однак Тегеран хоче відкласти питання ядерної програми, що не відповідає позиції США.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Автор: 

Іран (3320) США (26407) Трамп Дональд (8763) Ормузька протока (137)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Блокада, навіть без обстрілів, - це військові дії. І на це потрібен дозвіл Конгресу США (завтра спливає останній легітимний день трампівської "сво").
Тромб програє, бо Іран економічно підтримає Китай в рахунок майбутніх поставок нафти. Та й пітьма підкине крадене українське зерно через Каспій.
Тож, півроку для ворогів Америки - це не строк. А за цей час респам, а значить і Тромбу буде капець на перевиборах в листопаді.
показати весь коментар
29.04.2026 07:56 Відповісти
+2
Я не педофіл. Я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував, - Трамп відреагував на маніфест вашингтонського стрільця Коула Аллена, у якому містилися відповідні звинувачення
показати весь коментар
29.04.2026 07:50 Відповісти
+2
рудий робить те що вигідно пуйлу
показати весь коментар
29.04.2026 07:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не педофіл. Я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував, - Трамп відреагував на маніфест вашингтонського стрільця Коула Аллена, у якому містилися відповідні звинувачення
показати весь коментар
29.04.2026 07:50 Відповісти
хіба для поповнення власної скарбниці (і любих друзів) - гвалтує весь світ...
показати весь коментар
29.04.2026 07:57 Відповісти
Ми заблокуєм Ормуз - шоб Іран не зміг ні дихнути ні перднути - Трамп
показати весь коментар
29.04.2026 07:51 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 07:51 Відповісти
рудий робить те що вигідно пуйлу
показати весь коментар
29.04.2026 07:52 Відповісти
Знову ці манямрії
показати весь коментар
29.04.2026 08:14 Відповісти
Трамп сказав, що позаздрив промові короля Чарльза у Конгресі
Як відомо, у промові перед Конгресом британський монарх наголосив на необхідності "https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/04/29/7236464/ рішучої підтримки" України.
показати весь коментар
29.04.2026 07:58 Відповісти
В общем понятно что эта война приобретает очертания виртуальной, но с рычагом на цену барреля.
показати весь коментар
29.04.2026 08:03 Відповісти
Трамп наказав америкацям готуватися до тривалої ціни 3,8$ за галон. Джерело: https://censor.net/ua/n4000496
показати весь коментар
29.04.2026 08:05 Відповісти
Поточна середня ціна бензину в США становить приблизно 4,11 долара за галон.
показати весь коментар
29.04.2026 08:12 Відповісти
Поточна середня ціна на бензин у Каліфорнії становить приблизно 5,31 долара за галон для звичайного бензину(87).
показати весь коментар
29.04.2026 08:14 Відповісти
Прикольно, а це вже перемога, чи ні? Цілі війни, яку рижий чуб озвучив своєю мітлою: денуклеаріцація, знищення ракетного потенціалу, повалення режиму бородатих мракобісів ну і ще по дрібницях він набовкав різного. По факту США нищить торговий трафік через протоку)))) здобули!
показати весь коментар
29.04.2026 08:11 Відповісти
І багато цілей вже виконано.
показати весь коментар
29.04.2026 08:15 Відповісти
Экономическое давление даже мощнее военного,по такой схеме сокрушили комуняцкий совок,сокрушат и ксировской иранчик.
показати весь коментар
29.04.2026 08:36 Відповісти
Який економічний тиск чинили на совок? Совок фактично забезпечив процвітання Європи своїми безкоштовними ресурсами.
показати весь коментар
29.04.2026 09:00 Відповісти
Московит,твой комуняцкий совок задушили экономически,даже труп валяющийся на красненькой,кровавой площади было нечем охлаждать.
показати весь коментар
29.04.2026 09:21 Відповісти
Загаси свій анус і розкажи як конкретно душили.
показати весь коментар
29.04.2026 09:24 Відповісти
Я не твой педагог и просветитель твоего темного сознания,обучение можете начать самостоятельно без моей помощи,подключите пару извилин и действуйте.
показати весь коментар
29.04.2026 09:27 Відповісти
Як говорите ви москворті, слив защитан.
показати весь коментар
29.04.2026 09:30 Відповісти
Поставить на место болвана московита всегда большое удовольствие.
показати весь коментар
29.04.2026 09:33 Відповісти
Москворотий називає мене московитом лол.
показати весь коментар
29.04.2026 09:25 Відповісти
Фанат совка и идеологии процветания Европы за счёт якобы дешёвых ресурсов из московии - это явный московит,все логично и просто .
показати весь коментар
29.04.2026 09:30 Відповісти
Ти обісрався, йди проспись.
показати весь коментар
29.04.2026 09:33 Відповісти
Обосрался твой переводчик,всегда перечитывай все,что он тебе,вонючий московит,переводит.
показати весь коментар
29.04.2026 09:35 Відповісти
Вчи мову монголоїд.
показати весь коментар
29.04.2026 09:38 Відповісти
Нужно писать какую мову,их сотни,только московит думает,что слово мова обозначает украинский язык,чем короче твои тексты,тем больше доказательств твоей грязной московитско-нквдэшной сущности.
показати весь коментар
29.04.2026 09:49 Відповісти
Може це і є план Трампа з самого початку. Америка найбільший виробник нафти і газу в світі.
показати весь коментар
29.04.2026 08:56 Відповісти
План Трампа - трясти біржу і на цьому заробляти ... поки все добре працює 🤔
показати весь коментар
29.04.2026 09:29 Відповісти
Т.е. США перехватять инициативу у Ирана?
показати весь коментар
29.04.2026 09:04 Відповісти
Так це вже "перемога" Трампа, чи ще ні?
показати весь коментар
29.04.2026 09:08 Відповісти
А китайські судна проходять, чи їх одразу топлять?
показати весь коментар
29.04.2026 09:15 Відповісти
Щось ніфіга не очевидно, хто з двох протягне довше: трамп чи іранці.

Банально, ******** сі може видати кредит ірану на 10-20 лярдів (а потім ще за потреби) , і схема генія трампа з блокадою - накривається.
показати весь коментар
29.04.2026 09:23 Відповісти
Ну ось і все. Не буде воно більше воювати. Сцикливе, тупе та барижне створіння.
показати весь коментар
29.04.2026 09:46 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 10:52 Відповісти
 
 