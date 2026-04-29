Трамп наказав ВМС США готуватися до тривалої блокади Ормузької протоки, - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп доручив ВМС США підготуватися до можливого довготривалого блокування Ормузької протоки. У Вашингтоні заявляють про намір посилити економічний тиск на Тегеран на тлі того, що бойові дії тривають уже третій місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Wall Street Journal.

Які наміри Трампа?

Як зазначається, відповідне рішення президент США ухвалив під час консультацій із високопосадовцями. Запропонований план передбачає фактичне блокування судноплавства для всіх суден, які прямують до іранських портів або виходять із них.

Трамп, за даними джерел, вважає цей варіант менш ризикованим порівняно з відновленням масштабних авіаударів. Водночас такий підхід дозволяє Вашингтону зберегти вплив у конфлікті, не переходячи до прямої ескалації, йдеться у матеріалі.

Затяжна фаза

За оцінками, ця стратегія фактично переводить протистояння у затяжну фазу. Навіть за можливого зменшення інтенсивності бойових дій, ситуація із безпекою судноплавства в регіоні залишається нестабільною.

У планах США - максимально обмежити експорт іранської нафти, щоб скоротити доходи Тегерана. Натомість Іран, у відповідь, продовжує обмежувати рух суден у протоці для більшості перевезень. Це створює додаткову напругу на світовому енергетичному ринку та посилює невизначеність.

Заяви Трампа про Іран

Напередодні Трамп заявив, що Іран нібито звернувся до США з проханням зняти морські обмеження. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що Тегеран прагне якнайшвидшого відкриття водного шляху, оскільки намагається стабілізувати внутрішню ситуацію та питання управління країною. Також він стверджує, що Іран перебуває у "стані колапсу".

За даними американської сторони, Іран пропонує відновлення судноплавства в обмін на доступ до власних портів. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що така пропозиція виглядає прийнятною, однак Тегеран хоче відкласти питання ядерної програми, що не відповідає позиції США.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

