Трамп приказал ВМС США готовиться к длительной блокаде Ормузского пролива, - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп поручил ВМС США подготовиться к возможной длительной блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне заявляют о намерении усилить экономическое давление на Тегеран на фоне того, что боевые действия продолжаются уже третий месяц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Wall Street Journal.

Каковы намерения Трампа?

Как отмечается, соответствующее решение президент США принял в ходе консультаций с высокопоставленными чиновниками. Предложенный план предусматривает фактическую блокировку судоходства для всех судов, следующих в иранские порты или выходящих из них.

Трамп, по данным источников, считает этот вариант менее рискованным по сравнению с возобновлением масштабных авиаударов. В то же время такой подход позволяет Вашингтону сохранить влияние в конфликте, не переходя к прямой эскалации, говорится в материале.

Затяжная фаза

По оценкам, эта стратегия фактически переводит противостояние в затяжную фазу. Даже при возможном снижении интенсивности боевых действий ситуация с безопасностью судоходства в регионе остается нестабильной.

В планах США - максимально ограничить экспорт иранской нефти, чтобы сократить доходы Тегерана. В ответ Иран продолжает ограничивать движение судов в проливе для большинства перевозок. Это создает дополнительную напряженность на мировом энергетическом рынке и усиливает неопределенность.

Заявления Трампа об Иране

Накануне Трамп заявил, что Иран якобы обратился к США с просьбой снять морские ограничения. В своей социальной сети Truth Social он написал, что Тегеран стремится к скорейшему открытию водного пути, поскольку пытается стабилизировать внутреннюю ситуацию и вопросы управления страной. Также он утверждает, что Иран находится в "состоянии коллапса".

По данным американской стороны, Иран предлагает возобновление судоходства в обмен на доступ к собственным портам. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что такое предложение выглядит приемлемым, однако Тегеран хочет отложить вопрос ядерной программы, что не соответствует позиции США.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

+4
Блокада, навіть без обстрілів, - це військові дії. І на це потрібен дозвіл Конгресу США (завтра спливає останній легітимний день трампівської "сво").
Тромб програє, бо Іран економічно підтримає Китай в рахунок майбутніх поставок нафти. Та й пітьма підкине крадене українське зерно через Каспій.
Тож, півроку для ворогів Америки - це не строк. А за цей час респам, а значить і Тромбу буде капець на перевиборах в листопаді.
29.04.2026 07:56 Ответить
+2
Я не педофіл. Я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував, - Трамп відреагував на маніфест вашингтонського стрільця Коула Аллена, у якому містилися відповідні звинувачення
29.04.2026 07:50 Ответить
+2
рудий робить те що вигідно пуйлу
29.04.2026 07:52 Ответить
29.04.2026 07:50 Ответить
хіба для поповнення власної скарбниці (і любих друзів) - гвалтує весь світ...
29.04.2026 07:57 Ответить
Ми заблокуєм Ормуз - шоб Іран не зміг ні дихнути ні перднути - Трамп
29.04.2026 07:51 Ответить
Здохни, трампон.
29.04.2026 07:51 Ответить
рудий робить те що вигідно пуйлу
29.04.2026 07:52 Ответить
29.04.2026 07:56 Ответить
Знову ці манямрії
29.04.2026 08:14 Ответить
Трамп сказав, що позаздрив промові короля Чарльза у Конгресі
Як відомо, у промові перед Конгресом британський монарх наголосив на необхідності "https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/04/29/7236464/ рішучої підтримки" України.
29.04.2026 07:58 Ответить
В общем понятно что эта война приобретает очертания виртуальной, но с рычагом на цену барреля.
29.04.2026 08:03 Ответить
Трамп наказав америкацям готуватися до тривалої ціни 3,8$ за галон. Джерело: https://censor.net/ua/n4000496
29.04.2026 08:05 Ответить
Поточна середня ціна бензину в США становить приблизно 4,11 долара за галон.
29.04.2026 08:12 Ответить
Поточна середня ціна на бензин у Каліфорнії становить приблизно 5,31 долара за галон для звичайного бензину(87).
29.04.2026 08:14 Ответить
Прикольно, а це вже перемога, чи ні? Цілі війни, яку рижий чуб озвучив своєю мітлою: денуклеаріцація, знищення ракетного потенціалу, повалення режиму бородатих мракобісів ну і ще по дрібницях він набовкав різного. По факту США нищить торговий трафік через протоку)))) здобули!
29.04.2026 08:11 Ответить
І багато цілей вже виконано.
29.04.2026 08:15 Ответить
Экономическое давление даже мощнее военного,по такой схеме сокрушили комуняцкий совок,сокрушат и ксировской иранчик.
29.04.2026 08:36 Ответить
Який економічний тиск чинили на совок? Совок фактично забезпечив процвітання Європи своїми безкоштовними ресурсами.
29.04.2026 09:00 Ответить
Московит,твой комуняцкий совок задушили экономически,даже труп валяющийся на красненькой,кровавой площади было нечем охлаждать.
29.04.2026 09:21 Ответить
Загаси свій анус і розкажи як конкретно душили.
29.04.2026 09:24 Ответить
Я не твой педагог и просветитель твоего темного сознания,обучение можете начать самостоятельно без моей помощи,подключите пару извилин и действуйте.
29.04.2026 09:27 Ответить
Як говорите ви москворті, слив защитан.
29.04.2026 09:30 Ответить
Поставить на место болвана московита всегда большое удовольствие.
29.04.2026 09:33 Ответить
Москворотий називає мене московитом лол.
29.04.2026 09:25 Ответить
Фанат совка и идеологии процветания Европы за счёт якобы дешёвых ресурсов из московии - это явный московит,все логично и просто .
29.04.2026 09:30 Ответить
Ти обісрався, йди проспись.
29.04.2026 09:33 Ответить
Обосрался твой переводчик,всегда перечитывай все,что он тебе,вонючий московит,переводит.
29.04.2026 09:35 Ответить
Вчи мову монголоїд.
29.04.2026 09:38 Ответить
Нужно писать какую мову,их сотни,только московит думает,что слово мова обозначает украинский язык,чем короче твои тексты,тем больше доказательств твоей грязной московитско-нквдэшной сущности.
29.04.2026 09:49 Ответить
Може це і є план Трампа з самого початку. Америка найбільший виробник нафти і газу в світі.
29.04.2026 08:56 Ответить
План Трампа - трясти біржу і на цьому заробляти ... поки все добре працює 🤔
29.04.2026 09:29 Ответить
Т.е. США перехватять инициативу у Ирана?
29.04.2026 09:04 Ответить
Так це вже "перемога" Трампа, чи ще ні?
29.04.2026 09:08 Ответить
А китайські судна проходять, чи їх одразу топлять?
29.04.2026 09:15 Ответить
Щось ніфіга не очевидно, хто з двох протягне довше: трамп чи іранці.

Банально, ******** сі може видати кредит ірану на 10-20 лярдів (а потім ще за потреби) , і схема генія трампа з блокадою - накривається.
29.04.2026 09:23 Ответить
Ну ось і все. Не буде воно більше воювати. Сцикливе, тупе та барижне створіння.
29.04.2026 09:46 Ответить
