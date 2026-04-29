Трамп приказал ВМС США готовиться к длительной блокаде Ормузского пролива, - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп поручил ВМС США подготовиться к возможной длительной блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне заявляют о намерении усилить экономическое давление на Тегеран на фоне того, что боевые действия продолжаются уже третий месяц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Wall Street Journal.

Каковы намерения Трампа?

Как отмечается, соответствующее решение президент США принял в ходе консультаций с высокопоставленными чиновниками. Предложенный план предусматривает фактическую блокировку судоходства для всех судов, следующих в иранские порты или выходящих из них.

Трамп, по данным источников, считает этот вариант менее рискованным по сравнению с возобновлением масштабных авиаударов. В то же время такой подход позволяет Вашингтону сохранить влияние в конфликте, не переходя к прямой эскалации, говорится в материале.

Затяжная фаза

По оценкам, эта стратегия фактически переводит противостояние в затяжную фазу. Даже при возможном снижении интенсивности боевых действий ситуация с безопасностью судоходства в регионе остается нестабильной.

В планах США - максимально ограничить экспорт иранской нефти, чтобы сократить доходы Тегерана. В ответ Иран продолжает ограничивать движение судов в проливе для большинства перевозок. Это создает дополнительную напряженность на мировом энергетическом рынке и усиливает неопределенность.

Заявления Трампа об Иране

Накануне Трамп заявил, что Иран якобы обратился к США с просьбой снять морские ограничения. В своей социальной сети Truth Social он написал, что Тегеран стремится к скорейшему открытию водного пути, поскольку пытается стабилизировать внутреннюю ситуацию и вопросы управления страной. Также он утверждает, что Иран находится в "состоянии коллапса".

По данным американской стороны, Иран предлагает возобновление судоходства в обмен на доступ к собственным портам. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что такое предложение выглядит приемлемым, однако Тегеран хочет отложить вопрос ядерной программы, что не соответствует позиции США.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

