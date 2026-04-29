США не откроют Ормузский пролив без договоренностей с Ираном относительно ядерной программы, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива будет продолжаться до тех пор, пока Иран не пойдет на уступки в отношении своей ядерной программы.

Американский президент отверг предложение Тегерана сначала разблокировать Ормузский пролив, а уже потом продолжить переговоры по ядерной сделке. В Вашингтоне настаивают, что вопрос безопасности должен решаться комплексно, а не поэтапно.

Давление вместо уступок в переговорах

Трамп подчеркнул, что действующая стратегия давления более эффективна, чем военные удары. По его мнению, экономические ограничения заставляют Иран действовать быстрее и искать компромисс.

Он заявил: "Блокада несколько эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как задушенная свинья. И для них будет еще хуже. Они не могут иметь ядерного оружия".

Также Трамп добавил, что Иран, по его убеждению, заинтересован в соглашении, но не готов выполнить ключевые требования США.

Напряженность вокруг Ормузского пролива и нефти

Президент США заявил, что блокада влияет на способность Ирана экспортировать нефть, что создает дополнительное экономическое давление. Он предположил, что инфраструктура страны в сфере энергетики находится под угрозой из-за ограничений.

По словам Трампа, нефтехранилища и трубопроводы Ирана могут оказаться под угрозой из-за роста напряженности в регионе.

В Тегеране ранее заявляли о возможности промежуточного соглашения об открытии Ормузского пролива в обмен на ослабление американского давления. Однако в Вашингтоне пока не подтверждают готовности к такому сценарию.

