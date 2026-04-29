США не откроют Ормузский пролив без договоренностей с Ираном относительно ядерной программы, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива будет продолжаться до тех пор, пока Иран не пойдет на уступки в отношении своей ядерной программы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.
Американский президент отверг предложение Тегерана сначала разблокировать Ормузский пролив, а уже потом продолжить переговоры по ядерной сделке. В Вашингтоне настаивают, что вопрос безопасности должен решаться комплексно, а не поэтапно.
Давление вместо уступок в переговорах
Трамп подчеркнул, что действующая стратегия давления более эффективна, чем военные удары. По его мнению, экономические ограничения заставляют Иран действовать быстрее и искать компромисс.
Он заявил: "Блокада несколько эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как задушенная свинья. И для них будет еще хуже. Они не могут иметь ядерного оружия".
Также Трамп добавил, что Иран, по его убеждению, заинтересован в соглашении, но не готов выполнить ключевые требования США.
Напряженность вокруг Ормузского пролива и нефти
Президент США заявил, что блокада влияет на способность Ирана экспортировать нефть, что создает дополнительное экономическое давление. Он предположил, что инфраструктура страны в сфере энергетики находится под угрозой из-за ограничений.
По словам Трампа, нефтехранилища и трубопроводы Ирана могут оказаться под угрозой из-за роста напряженности в регионе.
- В Тегеране ранее заявляли о возможности промежуточного соглашения об открытии Ормузского пролива в обмен на ослабление американского давления. Однако в Вашингтоне пока не подтверждают готовности к такому сценарию.
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... в кінці кінців Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...