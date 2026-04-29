США не откроют Ормузский пролив без договоренностей с Ираном относительно ядерной программы, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива будет продолжаться до тех пор, пока Иран не пойдет на уступки в отношении своей ядерной программы.

Американский президент отверг предложение Тегерана сначала разблокировать Ормузский пролив, а уже потом продолжить переговоры по ядерной сделке. В Вашингтоне настаивают, что вопрос безопасности должен решаться комплексно, а не поэтапно.

Давление вместо уступок в переговорах

Трамп подчеркнул, что действующая стратегия давления более эффективна, чем военные удары. По его мнению, экономические ограничения заставляют Иран действовать быстрее и искать компромисс.

Он заявил: "Блокада несколько эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как задушенная свинья. И для них будет еще хуже. Они не могут иметь ядерного оружия".

Также Трамп добавил, что Иран, по его убеждению, заинтересован в соглашении, но не готов выполнить ключевые требования США.

Напряженность вокруг Ормузского пролива и нефти

Президент США заявил, что блокада влияет на способность Ирана экспортировать нефть, что создает дополнительное экономическое давление. Он предположил, что инфраструктура страны в сфере энергетики находится под угрозой из-за ограничений.

По словам Трампа, нефтехранилища и трубопроводы Ирана могут оказаться под угрозой из-за роста напряженности в регионе.

Целі СВО будуть достігнути! Атдайте сваю ядерку і Штати вас захистять! Зуб даю, меморандум, хрест на пузі, шоб мене сдохнуть.
Пусті слова, США не затримують китайські кораблі, які перевозять іранську нафту і інші вантажі...
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... в кінці кінців Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
Ці аятоли ще приповзуть до мене шоб поцілувати в дупу - Трамп
У світі тисячі аятолл, у статусі "великих" 82 аятолли. Всі вони вже починають повзти.
У світі тисячі аятолл, у статусі "великих" 82 аятолли. Всі вони вже починають повзти.
тобто ще років на десять до наступних заворушень у Ірані, а там знов - "дєржітєсь, чіп і дейл спєшат на помощь".
Не заздрю я наступнику Трампа... Він "розбив горщик", і тепер треба буде років з десять, щоб якось "зліпить усе докупи"...
цікаво буде подивитись, як це буде "зліплювати" венс. Я перестав вірити у здоровий глузд американців.
тобто ще років на десять до наступних заворушень у Ірані, а там знов - "дєржітєсь, чіп і дейл спєшат на помощь".
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... в кінці кінців Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
Трамп мабуть чекає, що китай буде тиснути на іран, бо китаю невигідні високі ціни на нафту, а США навпаки, заробляють на продажі нафти. А інфляція трампа, мабуть, вже не особливо турбує.
у рудого бордельного півня своя СВО! тому він захоплюється і чмокає в дупу )(уйла.
США виявилося бумажним пітухом - імпотентом , які перстали поважати у всьому світі . у воєнному потенціалі гімно .навідь слабкіше за кацапстан. китайці їх зметуть за 3 дні
