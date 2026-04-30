РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5055 посетителей онлайн
Новости
2 780 57

Поручил связаться с командой Трампа и уточнить детали предложения РФ о краткосрочном перемирии, - Зеленский

Прекращение огня: Зеленский поручил связаться с командой Трампа

Президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины связаться с командой Дональда Трампа для выяснения деталей российского предложения о краткосрочном прекращении огня.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии. Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны.

Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", – отметил президент.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (24095) США (29307) Трамп Дональд (8048) прекращения огня (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
ТВАРЬ!!!!!

ТОБТО

- ми дамо Трампу робити із себе МИРОТВОРЦЯ ІСУСА а Путіна показати картинку своєму піплу що ВСЕ ОК

.....а потім по новій Київ фігачитимуть і зимою нас морозитимуть.....при тому тисячі наших полонених катуватимуть навіть тоді
показать весь комментарий
30.04.2026 10:45 Ответить
+27
Ці короткострокові перемир'я на кацапське свято нам тільки в мінус, бо кацапи їх використовують для своєї логістики. А самі вони ударів не припиняють.
Тим більше, якщо перемир'я тільки на 9, а не на 8.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:48 Ответить
+22
Бубочка, праздник 8 мая, а не 9 мая. Так что "мириться" надо 8 мая, а на 9 мая надо не двушки на мааацкву посылать, а баллистику с кассетными и зажигательными боеголовками.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
доручыльнык
показать весь комментарий
30.04.2026 10:44 Ответить
дибіл. Як там люди в Мелітополі Геніческу- вже здав ці міста. тобі Зе ніхто не подарує ці міста на виборах . Якщо ти думаєш це -то все тобі вспомялть. Будеш гратися в перемирья потім у песоцнице разом з Трампом після програшу
показать весь комментарий
30.04.2026 10:54 Ответить
путін ротом Трампа хоче убезпечити проведення 9 травня на Червоній площі в Москві. Україні не потрібне це тимчасове припинення вогню - святкування 9 травня має бути зірване, Москва має бути атакована. Підрозділ Касьянова може забезпечити успішну атаку БПЛА на Москву! Якщо влада не дасть Касьянову атакувати Москву 9 травня, це буде державна зрада!
показать весь комментарий
30.04.2026 11:18 Ответить
зейло допоможе *****, навіть до патрушева не ходи!

8 травня день памя'ті, в цей день можна оголосити перемир'я до 24:00! а 9 - звичайний день
показать весь комментарий
30.04.2026 11:41 Ответить
Дивись не прорахуйся кутузов !
показать весь комментарий
30.04.2026 12:11 Ответить
накрилися рудим тазом удари по ********** на "день пабєди"
показать весь комментарий
30.04.2026 10:45 Ответить
Схоже, для ментального совка Зєлєнского пабєдобєсіє - теж празднік.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:00 Ответить
Бубочка, праздник 8 мая, а не 9 мая. Так что "мириться" надо 8 мая, а на 9 мая надо не двушки на мааацкву посылать, а баллистику с кассетными и зажигательными боеголовками.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:45 Ответить
Нагадав би хто цьому блазню "перемир'я" на Пасху.
"Нагадувати" варто довгим та важким дрючком.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:14 Ответить
ТВАРЬ!!!!!

ТОБТО

- ми дамо Трампу робити із себе МИРОТВОРЦЯ ІСУСА а Путіна показати картинку своєму піплу що ВСЕ ОК

.....а потім по новій Київ фігачитимуть і зимою нас морозитимуть.....при тому тисячі наших полонених катуватимуть навіть тоді
показать весь комментарий
30.04.2026 10:45 Ответить
Ці короткострокові перемир'я на кацапське свято нам тільки в мінус, бо кацапи їх використовують для своєї логістики. А самі вони ударів не припиняють.
Тим більше, якщо перемир'я тільки на 9, а не на 8.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:48 Ответить
мова за інше: усе ппо підари стягнуть на мацкву для прикриття ***** та кривавої площі (вже є дані, шо тягнуть, у т.ч. з фронту), та відповідно багато жирних та смачних цілей на ********** будуть відчинені для прийому ударів як школа на 1 вересня
ото ***** через рудого й виторгував собі їхній захист
показать весь комментарий
30.04.2026 10:52 Ответить
Перемістити купу ППО - це не справа одного дня, тому пока забирають, а потім повертатимуть - це у нас як мінімум тиждень є.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:55 Ответить
Ніхто ніяке пво переміщати не буде бо не буде ударів, так шо навіть нє мєчтай
показать весь комментарий
30.04.2026 11:45 Ответить
Таке враження, що ЗЕ просто знущається. Ну для чого те перемир'я? Бо .уйло буде сидіти на червоній площі.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:48 Ответить
Зе виконує вимогу ***** і видає це за потужну перемогу мудрому наріту.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:53 Ответить
Україна, нажаль, не може відмовитись від подібних пропозицій, які нам передаються через США, бо прокацапське лоббі це використає щоб звинуватити Україну, що це, нібито, Україна не хоче миру.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:57 Ответить
Нам нічого не передавали, а може б і не передали, Зеленський сам доручив зв'язатись з командою трампа
показать весь комментарий
30.04.2026 11:08 Ответить
Зеленскій виконує бажання Пуйла красиво провести свято Пабєдобєсія.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:50 Ответить
Зелі треба подумати, що такого набрехати українцям, щоб вони зрозуміли, що невідомий Вова з плівкок Міндіча це Вова Порошенко
Нема коли воювати. Хутін і Трамп мають його зрозуміти па чілавєчіскі
показать весь комментарий
30.04.2026 10:50 Ответить
ну они могут часть пленных отдать. скорее всего так и будет. А десятого опять по украинским городам фигачить ночнут.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:53 Ответить
Не отдать,а поменять.Очередной прогиб оманского перед хазяином
показать весь комментарий
30.04.2026 10:55 Ответить
Пахан приказал на день затихнуть.... один день надо дедов на палках спокойно поносить...Доручив він..
показать весь комментарий
30.04.2026 10:55 Ответить
Запахло майскими шашлыками,сколько мин квартальщики успеют снять за один день перемирия?
показать весь комментарий
30.04.2026 10:55 Ответить
нахіба?! Зеля мов моська треться між ногами рудого бордельного півня.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:02 Ответить
Дебіли, ху....лу це вигідно, проведе парад, не буде стрілянини, так ще різні тварини підтягнути зможе. А основне спокійно зможе поповнити запаси ***********, та передислокувати свої війська. А команда трампонутого давно служить ху....лу. Так що ганьбися не потрібно
показать весь комментарий
30.04.2026 11:04 Ответить
В команду которая связывается с Трампом должны входить исключительно специалисты в области психиатрии люди несведущие в данной области вряд-ли поймут шизойда который диаметрально меняет своё мнение несколько раз за несколько минут, так шо до врачей...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:04 Ответить
буратінка--справжня лялька, котру смикають за мотузки.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:06 Ответить
Нам на День Незалежності теж Пуйло влаштує перемир'я, правда?
показать весь комментарий
30.04.2026 11:08 Ответить
Не розумію, невже нема там чесyих військових, які можуть положити хєр на злочинний наказ голомкоміків? Цеж не стратегічні ракети середньої дальності з ядіркой шо там якісь ключі доступу потрібні. Просто на місці берете і запускаєте що є. всьо. Ініціативу треба проявляти на місцях
показать весь комментарий
30.04.2026 12:00 Ответить
вас там чекають. Запускайте!
показать весь комментарий
01.05.2026 03:13 Ответить
Це просто ...здець.
Геть гнати слід цього посіпаку ху#ла
показать весь комментарий
30.04.2026 11:09 Ответить
А найуха тобі першив в дупло трампонівське лізти? Це ж ***** хоче перемир'я щоб на крававій плоШЧі показатись та не бздіти шо прилетить!
показать весь комментарий
30.04.2026 11:09 Ответить
Зря не стоит соглашаться на перемирие. Хватит нам перемирия на Пасху, 12 апреля. Тогда закидали дронами, это и пусть будет причиной отказа. Хватит бздеть!
показать весь комментарий
30.04.2026 11:11 Ответить
Команда Трампа, это Зятёк, Витёк и Дурачок...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:13 Ответить
Цікаво - що буде, якщо наш "Блазень" "биконе", і заявить, що він "нічого не обіцяє..."?...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:22 Ответить
зроби зустрічну пропозицію: перемиря з 1 до 9 травня. як ***** зможе витримати до 9-го, то буде і йому перемиря 9-го
а як ні - то соррі
показать весь комментарий
30.04.2026 11:22 Ответить
з 1 по 24:00 8 травня (день пам'яті)
показать весь комментарий
30.04.2026 11:45 Ответить
Так ти завжди на 9 травня пукнуть ссиш в сторону Москви, до чого цей цирк...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:26 Ответить
Головне - не поспішати.
2 тижні?
показать весь комментарий
30.04.2026 11:28 Ответить
Якщо до 9 травню наші СБС повністю рознесуть Усть-Лугу, Приморськ та Новоросійськ, то на 9 можна буде і перепочити.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:31 Ответить
зейло хоче допомогти ***** провести парад.

хоче перемир'я? тоді до 24:00 8 травня -в день пам'яті і скорботи за загиблими у війні, а 9 - звичайний день.

але ж4мо підіграє пуйлу
показать весь комментарий
30.04.2026 11:39 Ответить
Перемиря на шашлички, **** ((((
показать весь комментарий
30.04.2026 11:41 Ответить
пуйлу нужен парад а з...шмаркля волнуется ,,,,,,,,,,,,,,
показать весь комментарий
30.04.2026 11:46 Ответить
головний дОручун України
показать весь комментарий
30.04.2026 11:46 Ответить
Парад для рашистів - то таке.
Головний мотив "перемир'я" для противника, на яке зазвичай погоджуються зебіли, - це накопичення без втрат штурмової піхоти та БК на вихідних позиціях для наступних інфільтрацій та проривів фронту.
Під загрозою: Білецьке-Добропілля, Костянтинівка, Рай-Олександрівка, Лиман та Куп'янськ Вузловий.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:51 Ответить
Цього стоіло ожідать. Вони щей парад будуть з Єрмаком сматрєть по "Расєя 1"
показать весь комментарий
30.04.2026 11:52 Ответить
Нахіба?
Оце так прогнувся потужно-незламний.
показать весь комментарий
30.04.2026 12:06 Ответить
Цікаво, зєлєбєня додумається вимагати виводу військ, наприклад з Сумської області, або обмін полоненими всіх на всіх, чи візьме кешом?
показать весь комментарий
30.04.2026 12:07 Ответить
Ніфіга собі - Гундосік доручив, щоб Трамп доповів йому про наміри короткострокової тиші з ворогом? То хто там базікав, що Гундосік не президент світу?
показать весь комментарий
30.04.2026 12:13 Ответить
Перемирие 2025года-с8по11 мая, завершилось массированной атакой российских дронов.
показать весь комментарий
30.04.2026 12:27 Ответить
Кому потрбне тіло у кріслі президента,яке вміє тільки базікати,вихвалятись і доручати комусь(цікаво ще КОМУ!),а не вирішувати і домагатись перемоги (як Порох наприклад)?
показать весь комментарий
30.04.2026 12:28 Ответить
Земля, у тебя кислое лицо, тебе денег никто не даст!!
Не нужно просить *****, нужно принуждать к задымлению нефтебазе на маскве на параде *****!!
показать весь комментарий
30.04.2026 12:48 Ответить
Короткочасне перемир'я з 10 до 12-00.
показать весь комментарий
30.04.2026 13:06 Ответить
Мудак,а 24 августа тоже будет прекращение огня?
показать весь комментарий
30.04.2026 13:11 Ответить
ти своєю "доручалкою" по піаніно совай
показать весь комментарий
30.04.2026 13:15 Ответить
 
 