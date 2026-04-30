Поручил связаться с командой Трампа и уточнить детали предложения РФ о краткосрочном перемирии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины связаться с командой Дональда Трампа для выяснения деталей российского предложения о краткосрочном прекращении огня.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.



"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии. Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны.

Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", – отметил президент.



Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной

