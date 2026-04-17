РФ планирует захватить Донецкую и Луганскую области до осени, - ГУР

Россия планирует новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и намерена задействовать стратегические резервы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Россия готовит новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и планирует задействовать стратегические резервы, чтобы пополнить свои войска 20 тысячами новых солдат", - отметил он.

В настоящее время основная группировка российских войск уже насчитывает около 680 тысяч человек. Для усиления этого контингента на оккупированные территории дополнительно переброшено еще 20 тысяч военнослужащих из стратегического резерва РФ.

Москва не демонстрирует готовности к миру

Скибицкий, который также вовлечен в переговорные процессы, подчеркнул отсутствие реального стремления России к прекращению огня.

По его оценке, нынешние действия Кремля свидетельствуют о полной незаинтересованности в дипломатическом урегулировании. Вместо этого ключевой задачей для российского руководства на ближайшие месяцы остается установление полного контроля над Донбассом до сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонскую область и Николаев, - Палиса