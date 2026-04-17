Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
2 073 16

РФ планирует захватить Донецкую и Луганскую области до осени, - ГУР

Россия концентрирует 680 тысяч военных и готовит новое наступление

Россия планирует новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и намерена задействовать стратегические резервы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Россия готовит новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и планирует задействовать стратегические резервы, чтобы пополнить свои войска 20 тысячами новых солдат", - отметил он.

В настоящее время основная группировка российских войск уже насчитывает около 680 тысяч человек. Для усиления этого контингента на оккупированные территории дополнительно переброшено еще 20 тысяч военнослужащих из стратегического резерва РФ.

Москва не демонстрирует готовности к миру

Скибицкий, который также вовлечен в переговорные процессы, подчеркнул отсутствие реального стремления России к прекращению огня.

По его оценке, нынешние действия Кремля свидетельствуют о полной незаинтересованности в дипломатическом урегулировании. Вместо этого ключевой задачей для российского руководства на ближайшие месяцы остается установление полного контроля над Донбассом до сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонскую область и Николаев, - Палиса

Топ комментарии
уточніть осені якого року....
17.04.2026 07:26 Ответить
а за 3 дні Київ шо уже не ?
17.04.2026 07:30 Ответить
Так недавно ж рлани були до кінця квітня. Чкраз ко дньу побЄдобЄсія
17.04.2026 07:31 Ответить
Плани на то і існть шоб їх змінювпти. От наприклад візмемо плани Ze з січня до травня 2019 року. Ввн плануаав збудувати країну мрій де освітяни ьудуть отримувати мінімум 4000 долярів на місяць, де не буде кумівства, корупції, кортежів, держдач, заглянути в очи *****, закінчити війну десь посередині, тощо. А з травня його плани змінились на протилежні. Навіть очи ***** змінились на очко *****. А ви кажите кацапи, плани кацапів.
17.04.2026 08:02 Ответить
Росія прогнозує завершення війни в Україні до 2026 року, оскільки тривале протистояння унеможливлює для неї досягнення рівня США та Китаю.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький

Джерело: https://censor.net/ua/n3543295
17.04.2026 07:31 Ответить
Справжній розвідник той Скібіцький...
17.04.2026 07:45 Ответить
Якщр так піде далі, то я навіть знаю хто там буде гауляйтером, наприклад Шуфрич, хороший дружбан Зе та Медведчука.
17.04.2026 07:31 Ответить
А як можна планувати стратегяний наступ, якщо набір в російську армію не покриває втрати?
17.04.2026 07:33 Ответить
Ну там же пишуть, "перекинуто ще 20 тисяч мальчіков в трусіках", така кількість вже точно вирішить питання
Цікаво інше - якщо зараз "основне угруповання російських військ уже налічує близько 680 тисяч осіб", то скільки там налічує контингент ЗСУ? Нам регулярно повідомляють про 5-8-10-кратну перевагу ворога в кількості
17.04.2026 09:13 Ответить
А що з Луганської обл. у нас під контролем?
17.04.2026 07:39 Ответить
Луганська ОВА...
17.04.2026 07:43 Ответить
Вадим Крістіан Андерсен.
17.04.2026 07:49 Ответить
А Україна планує поломати їх наміри - так?
17.04.2026 07:54 Ответить
Ну так "весняний наступ" вже зірвали, за словами "лідера"...
17.04.2026 08:10 Ответить
Так так. А до цього планували в 22-су, 23-му, до Різдва, до Паски….
17.04.2026 08:25 Ответить
...за три дні
17.04.2026 08:43 Ответить
 
 