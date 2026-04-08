Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонщину и Николаев, - Палиса

Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонскую область и Николаев.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

Планы РФ

По его словам, Россия планирует активизировать наступление на южном направлении, в частности на Запорожскую область, с перспективой расширения боевых действий на Херсонскую область, а впоследствии — и на Николаевскую.

В то же время основное внимание РФ в этом году сосредоточено на Донбассе. Несмотря на амбициозные планы, пока у врага недостаточно ресурсов для их реализации, а продвижение носит лишь тактический характер, — заявил Палиса.

Напомним, ранее Палиса заявлял, что российские захватчики планируют создать новую буферную зону в Винницкой области. Однако пока у них нет сил, чтобы реализовать это.

Читайте также: Снижение мобилизационного возраста и изменение правил выезда мужчин за границу не рассматриваются, — Палиса

армія РФ Николаевская область россия Запорожская область Херсонская область Палиса Павел
Топ комментарии
Відчувається «незламна потужність» отого СРАТЬєха з опу, але аж у 2026 році!! У 2019 році і до лютого 2022 року, вини всю безпеку України, з асфальтом змішали, щоб ****** здати і на шашлики….
08.04.2026 17:11 Ответить
Новини від ОП вчора: в росії жахлива кількість втрат не покриває набір в армію, економіка падає.

Новини від ОП сьогодні: в росії готуються наступати на трьох напрямках і з Придністров'я.
08.04.2026 17:17 Ответить
О почалась ура-патріотична пропаганда і залякування українців ,тільки тепер вже не 2022 рік і в тцк вже ніхто не побіжить .
08.04.2026 17:12 Ответить
Поліса, твій ЦАР вважає себе постаттю світового масштабу, що вирішує планетарні проблеми і тому постійно швендається по закордонах - зустрічі з Королями, Емірами, шейхами, президентами , Папой Римським ... що йому такі дрібниці, як захоплення мацковитам чергових територій Неньки?!
08.04.2026 17:12 Ответить
Знов? Вангує?
Прочитала, що Паліса прогнозує буферну зону на Вінничині з боку придністовія.
Ніколи не розуміла навіщо це все нести назовні особливо військовим, коли варто займатися плануванням відсічі і теж тихо.
08.04.2026 17:13 Ответить
Шось Паліса моачав мовчав і прорвало - почав розказувати куди полізуть кацапи - з Він. обл трохи промахнувся - а на Запоріжжя вони й так лізуть
08.04.2026 17:15 Ответить
Интересно, пан Палисса карту смотрел? Каким образом можно расширить зону боевых действий на Николаевскую область без полноценной десантной операции, с захватом плацдарма, с постоянным логистическим обеспечением тысяч тонн военных грузов по воде или понтонным переправам. Каким образом это вообще возможно в наше время когда ближе 5 километров от непосредственно зоны боевого столкновения никому не рекомендуется собираться больше двух, не сидя в глубоком бетонном подвале? На самом деле это было бы лучшее что могли сделать русские - начать сосредотачивать войска поближе к Днепру и готовить десантную операцию. Их разгром не имел бы вообще никаких исторических аналогий. В 22 году когда в помине не было никаких дронов, когда у ЗСУ был минимум артиллерии, когда были Хаймарсы в небольшом количестве - и тогда россияне были выбиты с плацдарма на правом берегу Днепра именно из за невозможности логистического обеспечения. Сейчас для подобных операций ситуация кратно хуже, я бы даже сказал на порядок хуже. Россияне тогда даже понтонную переправу построили и наладили паромное сообщение, и через эти пути украли даже детский паровозик из Херсона. Сейчас им с понтоном даже к берегу реки подойти никто не даст, там же все и останутся.
08.04.2026 17:15 Ответить
"Каким образом можно расширить зону боевых действий на Николаевскую область..."?
"Образ" відомий, добре москалями відпрацьований. Зона бойових дій розширюється застосуванням нескінченної чисельності малих штурмових груп.
08.04.2026 17:43 Ответить
Ці "малі штурмові групи", будуть Дніпро-Бузький лиман форсувати?
08.04.2026 17:55 Ответить
Ну попробуйте в составе малой штурмовой группы в каске и бронике переплыть Днепр. А потом накопиться. А потом накопившись - вести штурмовые действия без подкреплений и снабжения. То что произошло в Купянске - это самый наглядный ответ на вопрос что будет если кто то попробует воевать без логистики. Сейчас, когда никакие массированные механизированные штурмы невозможны практически априори, когда скоростные попытки инфильтрироваться имеют очень маленький шанс - и больше всего дают оркам именно попытки проползать по посадкам и по развалинам сел - как ничто другое начинает работать то что остановило любые продвижения войск в 1МВ - пассивная фортификация. Рвы, колючка, мины, сверху над всем этим летают дроны и сразу в тех рвах штурмовиков хоронят. А тут уже готова линия укреплений шириной практически в километр. Днепр называется.
08.04.2026 18:10 Ответить
Так паліса -банальний кар'єрист з розряду "чєго ізволітє ".
08.04.2026 17:46 Ответить
І коли вже в них той приціл зіб'ється, щоб ці всраті кацапи вже нарешті переставили собі нові і нові цілі ставити? Пів року назад націлювалися на Суми, Чернігів, Харків. Мала бути широка буферна зона. Тепер вже нові нездійсненні цілі...
08.04.2026 17:17 Ответить
Перемога Московії може бути тільки завдяки Приднестровью !
08.04.2026 17:20 Ответить
Так ОПі роздвоєння особистості , весняне загострення і т.д і т.п.
08.04.2026 17:44 Ответить
Якби у 2019 році українці у другому турі на виборах президента проголосували не так, як проголосували, то зараз би більша частина України була б під кацапами.
08.04.2026 17:17 Ответить
Яка глибока думка !
08.04.2026 17:18 Ответить
Паліса сьогодні в ударі, то буферна зона на Вінниччині, то вже наступ на Херсонщину і Миколаївщину для якого потрібно взяти Запоріжжя зберігши мости або форсувати Дніпро. Не зрозуміло для чого ці інфо вкиди.
08.04.2026 17:24 Ответить
Це все розраховане на диванних ура-патротів з промититими гівномарафоном і зєліними відосіками мізками .
08.04.2026 17:39 Ответить
Він забув ще сказати що планують вихід на кордони 91 року..так би мовити вдогонку.
08.04.2026 17:57 Ответить
Ого. Зельоні почали щось запідозрювати?
08.04.2026 17:25 Ответить
Паліса вже почав святкувать, але ще доробити треба декілька днів, тому несе ахінєю.
08.04.2026 17:29 Ответить
І на Львів.
08.04.2026 17:35 Ответить
заберите у него микрофон,пока он херни не нагородил..ипучий кассандр
08.04.2026 17:36 Ответить
А раніше цього палісу облизували не гірше залужного..
08.04.2026 17:55 Ответить
за нагнітання паніки раніше людей розстрілювали. таке враження, що в опі, нікого, крім двбойобів, не має.
08.04.2026 17:38 Ответить
Так кававялті ,виявляється " ще більша мерзота ніж був дєрьмак. Дєрьмак той хоч не ліз до бусифікації ,а цей і бусифікацією займається.,розвинули бурхливу діяльність .тільки що та "діяльність " їм боком не вилізла.
08.04.2026 17:42 Ответить
І після заголовку так і проситься додати, так що українці вперед до тцк записуватися щоб чинити опір ворожої навали! Ура, ура, ура! ( А в цей час мережко і ко , єхидно потирають руки щоб в черговий раз купити на спижену допомогу з Європи черговий пентхаус чи квартирку.)
08.04.2026 17:54 Ответить
Паліса, досить лякати, мене це менше лякає ніж кацап сирок на посаді головкому, оцей біди може наробити набагато більше.
08.04.2026 17:58 Ответить
Чергове зелене опудало вилізло, де і на яких помийках їх знаходять.
08.04.2026 18:06 Ответить
Головне щоб ЗСУ цілились на звільнення донеччини, луганщини, херсонщини та Криму, а плани кацапстану не повинні хвилювати взагалі!
08.04.2026 18:08 Ответить
Мистер Очевидность.
08.04.2026 18:23 Ответить
"можуть націлитися".. він би ще написав, що сонце встає на сході!
орки на Запоріжжя лізуть постійно, нічого не змінилося.
08.04.2026 18:25 Ответить
 
 