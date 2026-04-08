Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонщину и Николаев, - Палиса
Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонскую область и Николаев.
Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.
Планы РФ
По его словам, Россия планирует активизировать наступление на южном направлении, в частности на Запорожскую область, с перспективой расширения боевых действий на Херсонскую область, а впоследствии — и на Николаевскую.
В то же время основное внимание РФ в этом году сосредоточено на Донбассе. Несмотря на амбициозные планы, пока у врага недостаточно ресурсов для их реализации, а продвижение носит лишь тактический характер, — заявил Палиса.
Напомним, ранее Палиса заявлял, что российские захватчики планируют создать новую буферную зону в Винницкой области. Однако пока у них нет сил, чтобы реализовать это.
Прочитала, що Паліса прогнозує буферну зону на Вінничині з боку придністовія.
Ніколи не розуміла навіщо це все нести назовні особливо військовим, коли варто займатися плануванням відсічі і теж тихо.
"Образ" відомий, добре москалями відпрацьований. Зона бойових дій розширюється застосуванням нескінченної чисельності малих штурмових груп.
Новини від ОП сьогодні: в росії готуються наступати на трьох напрямках і з Придністров'я.
орки на Запоріжжя лізуть постійно, нічого не змінилося.