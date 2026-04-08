Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонщину и Николаев, - Палиса

Российские захватчики могут нацелиться на Запорожье, Херсонскую область и Николаев.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

Планы РФ

По его словам, Россия планирует активизировать наступление на южном направлении, в частности на Запорожскую область, с перспективой расширения боевых действий на Херсонскую область, а впоследствии — и на Николаевскую.

В то же время основное внимание РФ в этом году сосредоточено на Донбассе. Несмотря на амбициозные планы, пока у врага недостаточно ресурсов для их реализации, а продвижение носит лишь тактический характер, — заявил Палиса.

Напомним, ранее Палиса заявлял, что российские захватчики планируют создать новую буферную зону в Винницкой области. Однако пока у них нет сил, чтобы реализовать это.

