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Новини Російські війська готують новий наступ
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Російські загарбники можуть націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв, - Паліса

РФ може націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв

Російські загарбники можуть націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

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Плани РФ

За його словами, Росія планує активізувати наступ на Південному напрямку, зокрема на Запорізьку область, із перспективою розширення бойових дій на Херсонщину, а згодом - і на Миколаївщину.

Водночас основна увага РФ цього року зосереджена на Донбасі. Попри амбітні плани, наразі у ворога недостатньо ресурсів для їх реалізації, а просування мають лише тактичний характер, - заявив Паліса.

Нагадаємо, раніше Паліса заявляв, що російські загарбники планують створити нову буферну зону на Вінниччині. Проте наразі в них немає сил, щоб реалізувати це.

Також читайте: Зниження мобілізаційного віку та зміну правил виїзду чоловіків за кордон не розглядають, - Паліса

Автор: 

армія рф (21528) Миколаївська область (2494) росія (70834) Запорізька область (5109) Херсонська область (6827) Паліса Павло (66)
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Топ коментарі
+14
Відчувається «незламна потужність» отого СРАТЬєха з опу, але аж у 2026 році!! У 2019 році і до лютого 2022 року, вини всю безпеку України, з асфальтом змішали, щоб ****** здати і на шашлики….
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08.04.2026 17:11 Відповісти
+12
Новини від ОП вчора: в росії жахлива кількість втрат не покриває набір в армію, економіка падає.

Новини від ОП сьогодні: в росії готуються наступати на трьох напрямках і з Придністров'я.
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08.04.2026 17:17 Відповісти
+8
О почалась ура-патріотична пропаганда і залякування українців ,тільки тепер вже не 2022 рік і в тцк вже ніхто не побіжить .
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08.04.2026 17:12 Відповісти

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