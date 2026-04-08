Російські загарбники можуть націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв, - Паліса

Російські загарбники можуть націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

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Плани РФ

За його словами, Росія планує активізувати наступ на Південному напрямку, зокрема на Запорізьку область, із перспективою розширення бойових дій на Херсонщину, а згодом - і на Миколаївщину.

Водночас основна увага РФ цього року зосереджена на Донбасі. Попри амбітні плани, наразі у ворога недостатньо ресурсів для їх реалізації, а просування мають лише тактичний характер, - заявив Паліса.

Нагадаємо, раніше Паліса заявляв, що російські загарбники планують створити нову буферну зону на Вінниччині. Проте наразі в них немає сил, щоб реалізувати це.

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