Російські загарбники можуть націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв, - Паліса
Російські загарбники можуть націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.
Плани РФ
За його словами, Росія планує активізувати наступ на Південному напрямку, зокрема на Запорізьку область, із перспективою розширення бойових дій на Херсонщину, а згодом - і на Миколаївщину.
Водночас основна увага РФ цього року зосереджена на Донбасі. Попри амбітні плани, наразі у ворога недостатньо ресурсів для їх реалізації, а просування мають лише тактичний характер, - заявив Паліса.
Нагадаємо, раніше Паліса заявляв, що російські загарбники планують створити нову буферну зону на Вінниччині. Проте наразі в них немає сил, щоб реалізувати це.
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