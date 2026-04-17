РФ планує захопити Донеччину та Луганщину до осені, - ГУР

Росія планує новий наземний наступ у південно-східних регіонах України та має намір залучити стратегічні резерви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росія готує новий наземний наступ у південно-східних регіонах України і планує залучити стратегічні резерви, щоб поповнити свої війська 20 тисячами нових солдатів", – зазначив він.

Наразі основне угруповання російських військ уже налічує близько 680 тисяч осіб. Для посилення цього контингенту на окуповані території додатково перекинуто ще 20 тисяч військовослужбовців зі стратегічного резерву РФ.

Москва не демонструє готовності до миру

Скібіцький, який також залучений до переговорних процесів, підкреслив відсутність реального прагнення Росії до припинення вогню.

За його оцінкою, нинішні дії Кремля свідчать про повну незацікавленість у дипломатичному врегулюванні. Натомість ключовим завданням для російського керівництва на найближчі місяці залишається встановлення повного контролю над Донбасом до вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники можуть націлитися на Запоріжжя, Херсонщину та Миколаїв, - Паліса