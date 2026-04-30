Зеленский после сегодняшних ударов РФ: Важно, чтобы партнеры не забывали – война каждый день, и безопасность нужна каждый день

Этой ночью Россия атаковала населенные пункты Украины более чем 200 дронами и баллистическими ракетами, в результате чего пострадали десятки людей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

Он рассказал, что десятки людей пострадали от российских ударов сегодня. Всем оказывается необходимая помощь.

Сейчас в больницах Днепра находятся семь человек после российского удара по городу.

Пятеро госпитализированы в Одессе, двое из них в тяжелом состоянии.

Один человек был ранен в Харьковской области.

"Только за эту ночь Россия выпустила против Украины более 200 дронов, из которых большинство - "шахеды", была также баллистика. С утра было еще около тридцати ударных дронов. Удары наносились по разным нашим городам", – отметил президент.

Атаки на города

В Николаевской области россияне атаковали объекты энергосети, и тысячи семей остались без света.

В Одессе были попадания по жилым домам.

В Днепре уничтожили автобус, повредили жилой дом, магазин и легковые автомобили.

Есть повреждения от атаки в Запорожье.

Война каждый день

"Важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день, и безопасность нужна каждый день. Надо, чтобы Россия завершила эту свою войну, и это обеспечивает только давление на нее. Давление не должно ослабевать, и санкции должны работать. Благодарен всем, кто помогает Украине и украинцам", - добавил Зеленский.

