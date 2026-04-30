Зеленский после сегодняшних ударов РФ: Важно, чтобы партнеры не забывали – война каждый день, и безопасность нужна каждый день

Этой ночью Россия атаковала населенные пункты Украины более чем 200 дронами и баллистическими ракетами, в результате чего пострадали десятки людей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

Он рассказал, что десятки людей пострадали от российских ударов сегодня. Всем оказывается необходимая помощь.

  • Сейчас в больницах Днепра находятся семь человек после российского удара по городу.
  • Пятеро госпитализированы в Одессе, двое из них в тяжелом состоянии.
  • Один человек был ранен в Харьковской области.

Читайте также: Рашисты атаковали Николаев "шахедами": повреждены дома и автомобили

"Только за эту ночь Россия выпустила против Украины более 200 дронов, из которых большинство - "шахеды", была также баллистика. С утра было еще около тридцати ударных дронов. Удары наносились по разным нашим городам", – отметил президент.

Атаки на города

  • В Николаевской области россияне атаковали объекты энергосети, и тысячи семей остались без света.
  • В Одессе были попадания по жилым домам.
  • В Днепре уничтожили автобус, повредили жилой дом, магазин и легковые автомобили.
  • Есть повреждения от атаки в Запорожье.

Читайте также: Оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в Херсоне – погиб мужчина, еще один ранен

Война каждый день

"Важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день, и безопасность нужна каждый день. Надо, чтобы Россия завершила эту свою войну, и это обеспечивает только давление на нее. Давление не должно ослабевать, и санкции должны работать. Благодарен всем, кто помогает Украине и украинцам", - добавил Зеленский.

Смотрите также: Массированный удар по Одессе: повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты, 18 пострадавших. ФОТОрепортаж

+10
Винуваті партнери - а Хто ще як не вони?
30.04.2026 15:39 Ответить
+6
Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Важливо, щоб партнери не забували - війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Партнерам *****, ГОЛОВНЕ .ЩО "ЗЕГАВАРА" ЗАБУВ".ЧИ ТО ВІРНІШЕ "ЗАБИВ"
30.04.2026 15:51 Ответить
+5
Партнери НЕ забувають хрипатого міндічмана.
Всі доповіді про потоки і розпили є у них..
30.04.2026 16:03 Ответить
Аби той говорун Голобородько був Президентом, то 3000 Фламінго......
30.04.2026 16:04 Ответить
Цей попугай і дальше цвірінькає із своєї президентської клітки! Гнида. Про Міндіча та Умерова ні слова. Вова не в курсах...
30.04.2026 16:07 Ответить
Як що "Вова не в курсах" то він ЛОХ?!
30.04.2026 19:30 Ответить
Важливо щоб партнери не запитали: Портрет і Вова одна і та сама особа?
30.04.2026 16:10 Ответить
Дерусифікація триває.
30.04.2026 16:12 Ответить
"Ленин" Вова должен папе и маме...
30.04.2026 16:14 Ответить
вова любить рахувати гроші...все решту - партнери...
30.04.2026 16:16 Ответить
... вкрадені ....
30.04.2026 19:16 Ответить
Краще, розкажи Вова, про своїх партнерів- шефіра, міндіча, єрмака, міністра єдності чернишова...
30.04.2026 16:17 Ответить
Є вороги зовнішні, а є підступні -внутрішні вороги!
Суди в Україні виносять рішення які грають на руку ворога.
УПЦ Московського патріархату отримали рішення суду для своєї легалізації!
Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві вирішив скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ на на наявність церковно-канонічного зв`язку з Московським патріархатом.
30.04.2026 16:22 Ответить
Винні Порошенко, США, ЄС. То вони проводили в Україні ''велике будівництво'' замість виготовлення ракет.То вони розмінували Чонгар і все навколо нього і відвели наші війська із укріплень і брехали, що нападу не буде, а будуть шашлики. Це партнери не ввели воєнний стан у 2022 році і не провели мобілізацію.., а Зе хороший.
30.04.2026 16:38 Ответить
також красти та засилати двушечки на мацкву мелена мразота буде кожен день
30.04.2026 16:38 Ответить
Поки Вова мародере с міндічами захвативши владу усі вині крім нього
30.04.2026 17:40 Ответить
Головне щоб муТрий нарІд (73%,які ще живі) не забув,хто здав 40%+ території Украіни менш ніж за тиждень і не вмер!
30.04.2026 19:34 Ответить
 
 