Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Важливо, щоб партнери не забували - війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. ВIДЕО
Цієї ночі Росія атакувала населені пункти України понад 200 дронів та балістикою, унаслідок чого постраждали десятки людей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Він розповів, що десятки людей постраждали від російських ударів сьогодні. Всім надається необхідна допомога.
- Зараз у лікарнях у Дніпрі перебувають семеро людей після російського удару по місту.
- Пʼятеро госпіталізовані в Одесі, і двоє з них у важкому стані.
- Було поранено людину на Харківщині.
"Лише за цю ніч Росія випустила проти України понад 200 дронів, із яких більшість – "шахеди", була також балістика. Від ранку було ще близько тридцяти ударних дронів. Били по різних наших містах", - зазначив президент.
Атаки на міста
- На Миколаївщині росіяни атакували об’єкти енергомережі, і тисячі сімей залишилися без світла.
- В Одесі були влучання по житлових будинках.
- У Дніпрі знищили автобус, пошкодили житловий будинок, магазин і легкові машини.
- Є пошкодження від атаки в Запоріжжі.
Війна кожен день
"Важливо, щоб наші партнери не забували: війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї. Тиск не повинен знижуватись, і санкції мають працювати. Вдячний усім, хто допомагає Україні та українцям", - додав Зеленський.
УПЦ Московського патріархату отримали рішення суду для своєї легалізації!
Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві вирішив скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ на на наявність церковно-канонічного зв`язку з Московським патріархатом.