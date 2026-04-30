Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Важливо, щоб партнери не забували - війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. ВIДЕО

Цієї ночі Росія атакувала населені пункти України понад 200 дронів та балістикою, унаслідок чого постраждали десятки людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Він розповів, що десятки людей постраждали від російських ударів сьогодні. Всім надається необхідна допомога.

  • Зараз у лікарнях у Дніпрі перебувають семеро людей після російського удару по місту.
  • Пʼятеро госпіталізовані в Одесі, і двоє з них у важкому стані.
  • Було поранено людину на Харківщині.

"Лише за цю ніч Росія випустила проти України понад 200 дронів, із яких більшість – "шахеди", була також балістика. Від ранку було ще близько тридцяти ударних дронів. Били по різних наших містах", - зазначив президент.

Атаки на міста

  • На Миколаївщині росіяни атакували об’єкти енергомережі, і тисячі сімей залишилися без світла.
  • В Одесі були влучання по житлових будинках.
  • У Дніпрі знищили автобус, пошкодили житловий будинок, магазин і легкові машини.
  • Є пошкодження від атаки в Запоріжжі.

Війна кожен день

"Важливо, щоб наші партнери не забували: війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї. Тиск не повинен знижуватись, і санкції мають працювати. Вдячний усім, хто допомагає Україні та українцям", - додав Зеленський.

Винуваті партнери - а Хто ще як не вони?
30.04.2026 15:39 Відповісти
Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Важливо, щоб партнери не забували - війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Партнерам *****, ГОЛОВНЕ .ЩО "ЗЕГАВАРА" ЗАБУВ".ЧИ ТО ВІРНІШЕ "ЗАБИВ"
30.04.2026 15:51 Відповісти
Партнери НЕ забувають хрипатого міндічмана.
Всі доповіді про потоки і розпили є у них..
30.04.2026 16:03 Відповісти
Аби той говорун Голобородько був Президентом, то 3000 Фламінго......
30.04.2026 16:04 Відповісти
Цей попугай і дальше цвірінькає із своєї президентської клітки! Гнида. Про Міндіча та Умерова ні слова. Вова не в курсах...
30.04.2026 16:07 Відповісти
Як що "Вова не в курсах" то він ЛОХ?!
30.04.2026 19:30 Відповісти
Важливо щоб партнери не запитали: Портрет і Вова одна і та сама особа?
30.04.2026 16:10 Відповісти
Дерусифікація триває.
30.04.2026 16:12 Відповісти
"Ленин" Вова должен папе и маме...
30.04.2026 16:14 Відповісти
вова любить рахувати гроші...все решту - партнери...
30.04.2026 16:16 Відповісти
... вкрадені ....
30.04.2026 19:16 Відповісти
Краще, розкажи Вова, про своїх партнерів- шефіра, міндіча, єрмака, міністра єдності чернишова...
30.04.2026 16:17 Відповісти
Є вороги зовнішні, а є підступні -внутрішні вороги!
Суди в Україні виносять рішення які грають на руку ворога.
УПЦ Московського патріархату отримали рішення суду для своєї легалізації!
Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві вирішив скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ на на наявність церковно-канонічного зв`язку з Московським патріархатом.
30.04.2026 16:22 Відповісти
Винні Порошенко, США, ЄС. То вони проводили в Україні ''велике будівництво'' замість виготовлення ракет.То вони розмінували Чонгар і все навколо нього і відвели наші війська із укріплень і брехали, що нападу не буде, а будуть шашлики. Це партнери не ввели воєнний стан у 2022 році і не провели мобілізацію.., а Зе хороший.
30.04.2026 16:38 Відповісти
також красти та засилати двушечки на мацкву мелена мразота буде кожен день
30.04.2026 16:38 Відповісти
Поки Вова мародере с міндічами захвативши владу усі вині крім нього
30.04.2026 17:40 Відповісти
Головне щоб муТрий нарІд (73%,які ще живі) не забув,хто здав 40%+ території Украіни менш ніж за тиждень і не вмер!
30.04.2026 19:34 Відповісти
ТАК 12 РОКІВ ВЖЕ !!!
01.05.2026 05:07 Відповісти
 
 