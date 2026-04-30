Зеленський про перемир’я з РФ на 9 травня: Путін хоче "спокійно" провести військовий парад
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
Про це він сказав у телефонному інтерв’ю для Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Коментар України
Жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з приводу перемир’я Україна не отримувала ані від Москви, ані від Вашингтона, розповів Зеленський. Раніше він казав, що доручив українським дипломатам звернутися до США для отримання деталей.
За його словами, Україна, як і багато інших країн, вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня, тож лишається незрозумілим, які саме терміни для припинення вогню розглядає російський диктатор Путін.
Однак, на думку українського президента, Кремль хоче перемир’я на один або кілька днів, щоб убезпечити свій щорічний військовий парад у Москві від потенційних українських ударів.
"Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", — каже Зеленський.
Голова держави додав, що підтримує "справжні пропозиції" щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільне населення та сприяють обміну полоненими.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
Бо "парад" - це ні про що.
Головний мотив рашистів - без значних втрат підтягнути до переднього краю штурмову піхоту і БК, накопичитись у вихідних позиціях і далі атакувати великими силами для проривів фронту та інфільтрацій.
Якщо Зеленський знову наступить на ті самі "граблі" перемир'я-трьохденки, то з Добропіллям, Костянтинівкою, Рай-Олександрівкою , Лиманом і Куп'янськом-Вузловим можна буде розпрощатись.
ненавчений довбойоб, просто тупорла тварина на рівні комах або інфузорій яка за 7 років так і не зрозуміла що таке політика, що таке дипломатія і як її треба вести.
Головне, щоб ця заява прозвучала потужно.
А Україна має показати суб'єктність.