Зеленський про перемир’я з РФ на 9 травня: Путін хоче "спокійно" провести військовий парад

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю для Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Коментар України

Жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з приводу перемир’я Україна не отримувала ані від Москви, ані від Вашингтона, розповів Зеленський. Раніше він казав, що доручив українським дипломатам звернутися до США для отримання деталей.

За його словами, Україна, як і багато інших країн, вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня, тож лишається незрозумілим, які саме терміни для припинення вогню розглядає російський диктатор Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Важливо, щоб партнери не забували - війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. ВIДЕО

Однак, на думку українського президента, Кремль хоче перемир’я на один або кілька днів, щоб убезпечити свій щорічний військовий парад у Москві від потенційних українських ударів.

"Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", — каже Зеленський.

Голова держави додав, що підтримує "справжні пропозиції" щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільне населення та сприяють обміну полоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС про розмову Трампа та Путіна: Нема жодної віри до всього, що каже та робить Росія

