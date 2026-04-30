УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15089 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ Зеленський про припинення вогню
4 243 43

Зеленський про перемир’я з РФ на 9 травня: Путін хоче "спокійно" провести військовий парад

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю для Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коментар України 

Жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з приводу перемир’я Україна не отримувала ані від Москви, ані від Вашингтона, розповів Зеленський. Раніше він казав, що доручив українським дипломатам звернутися до США для отримання деталей.

За його словами, Україна, як і багато інших країн, вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня, тож лишається незрозумілим, які саме терміни для припинення вогню розглядає російський диктатор Путін.

Однак, на думку українського президента, Кремль хоче перемир’я на один або кілька днів, щоб убезпечити свій щорічний військовий парад у Москві від потенційних українських ударів.

"Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", — каже Зеленський.

Голова держави додав, що підтримує "справжні пропозиції" щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільне населення та сприяють обміну полоненими.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27617) перемир’я (1041) припинення вогню (420)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Тут або вимагати перемир'я на 30-90 діб, або посилати ***** на йух.
Бо "парад" - це ні про що.
Головний мотив рашистів - без значних втрат підтягнути до переднього краю штурмову піхоту і БК, накопичитись у вихідних позиціях і далі атакувати великими силами для проривів фронту та інфільтрацій.
Якщо Зеленський знову наступить на ті самі "граблі" перемир'я-трьохденки, то з Добропіллям, Костянтинівкою, Рай-Олександрівкою , Лиманом і Куп'янськом-Вузловим можна буде розпрощатись.
показати весь коментар
30.04.2026 16:47 Відповісти
+20
да, об этом было сложно догадаться обычным обывателям. Можно еще гундосик записать вечерний на это сенсационную тему
показати весь коментар
30.04.2026 16:39 Відповісти
+14
1. Жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з приводу перемир'я Україна не отримувала ані від Москви, ані від Вашингтона, розповів Зеленський.

2. Раніше він казав, що доручив українським дипломатам звернутися до США для отримання деталей.

=========

ненавчений довбойоб, просто тупорла тварина на рівні комах або інфузорій яка за 7 років так і не зрозуміла що таке політика, що таке дипломатія і як її треба вести.
показати весь коментар
30.04.2026 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.04.2026 16:39 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 18:54 Відповісти
Щоб Україна не атакувала, на мавзолеї має бути напис "Трамп".
показати весь коментар
30.04.2026 16:41 Відповісти
Не дай спокійно провести
показати весь коментар
30.04.2026 16:43 Відповісти
Хоче - потрібно прорідити ряди марширующих - якшо є чим
показати весь коментар
30.04.2026 16:43 Відповісти
показати весь коментар
Ок, а якщо путін ще щось запропонує на додачу? Наприклад посприяти черговому обміну полонених в обмін на одноденну, чи кількаденну тишу?
показати весь коментар
30.04.2026 18:37 Відповісти
Припущення завши не коментуються. Тромб ясно сказав, що "перемир'я" - його ініціатива. Про полонених - ні слова.
показати весь коментар
30.04.2026 18:46 Відповісти
То що, вава, даш йому таку можливість? Він нам віддячить за це, наступного ж дня. Подяку назбирає і віддячить.
показати весь коментар
30.04.2026 16:48 Відповісти
В Маскву стягнуть все ППО, можна буде порядок в наступному "Туапсе" навести.
показати весь коментар
30.04.2026 16:48 Відповісти
Мацкву можна і треба підривати з середини. Кацапи все одно знають що їх взриває фсб 😁
показати весь коментар
30.04.2026 17:11 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 16:49 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 16:49 Відповісти
Кацапсяче 3,14 рило ти пішов на кутак вафлістам слова не давали
показати весь коментар
30.04.2026 17:05 Відповісти
В нас такого празника немає, якщо так бажає, то як весь цивілізований світ відзначає 8 травня
показати весь коментар
30.04.2026 16:50 Відповісти
Нагадаю що мацква готує удари по водопостачанню, тож 9 травня можна вдарити по очисних мацкви першими
показати весь коментар
30.04.2026 17:00 Відповісти
Можна пообіцяти, що по москві бити не будемо в цей день, нехай марширують. Є інші гарні місця, які просять прольотів.
показати весь коментар
30.04.2026 17:00 Відповісти
А у нас свято 8 травня, наш партнер путина теж може оголосити перемир'я и побачимо як хайло його виконає
показати весь коментар
30.04.2026 17:04 Відповісти
Спокойного парада быть не может, если не сможем шарахнуть по самому параду то пусть на моЦкве весь день гудят сирены...
показати весь коментар
30.04.2026 17:10 Відповісти
Касьянов міг це забезпечити своїми дешевими дронами
показати весь коментар
30.04.2026 17:12 Відповісти
І ми, великий лунолікій повелитель, любʼязно забезпечим їм спокій в день пабєдобєсія.
показати весь коментар
30.04.2026 17:10 Відповісти
Та ну на , а як ти догадався інтелектуал ти наш .
показати весь коментар
30.04.2026 17:23 Відповісти
Пробіл між розділовими знаками - перша ознака шизофренії 😁
показати весь коментар
30.04.2026 17:25 Відповісти
Та наоборот,нужно целый день дроны поштучно запускать,чтоб сирена выла весь день,как анимация к дедам на палках...они должны проникнуться духом и запахом дедываивале от страха..тем более там и Фицо с каким то там уродом,тоже будут..Все должны обос...ться,иначе-парад не в счет...Трампа что,не пригласили на цю выставу?
показати весь коментар
30.04.2026 17:27 Відповісти
Касьянов прямо написав те, що і так відомо. На 9 травня йому прямо забороняли чіпати Москву. Зеля забезпечів мир православному святому путіну на Пасху, забезпечіть і 9 травня.
показати весь коментар
30.04.2026 17:28 Відповісти
Зєлєнскій - класичний, кацапомовний і тотально корумпований жидобільшовик. Вся його родина - включаючи діда енкеведіста який розстрілював демонстрації і дружину-укроманкуртку "Скумбрію по 8" яка рядилась в енкеведешну форму і закликала здавати кацапам розташування ЗСУ, мама Ріма і папа Сашу - всі є зрадниками України. Таких виродків в Японії кидали в глибоку яму і зверху затрамбовували камінням...
показати весь коментар
30.04.2026 17:32 Відповісти
Члєнограй так розповідає,мовби щось там по мацквабаду полетить. Є так зване перемир'я чи немає -шабаш сатаністів на краснай площяді пройде спокійно...Нажаль.
показати весь коментар
30.04.2026 17:36 Відповісти
В тому році прикрились СІ,а в цьому хочуть,щоб Трамп наказав Зе!! А воно хай візьме і на увесь світ заявить,ЩО ТО Є ЗАКОННОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ЦІЛЮ і хай ДУМАЮТЬ!!!
показати весь коментар
30.04.2026 17:54 Відповісти
Ага. Вже було крашанкове перемир'я, до сих пір відхаркуємо рашистські атаки. Скільки ще можна вестись на всі хотєлки Ху'йла? Якщо Ху'йло хоче перемир'я нехай забирає своїх орків і валить з України. А не коли йому захотілося на день побєдобєсія зібрати своїх союзників то Україна буде забезпечувати їм безпеку. Ця війна в такому випадку буде безкінечною. Жодного дня рашистам не давати спокою.
показати весь коментар
30.04.2026 18:14 Відповісти
Ми теж хотіли минулого року День Незалежності спокійно відсвяткувати...
показати весь коментар
30.04.2026 18:18 Відповісти
А ще, вода мокра.
Головне, щоб ця заява прозвучала потужно.
показати весь коментар
30.04.2026 18:25 Відповісти
хутін хоче показати "вялічіє". Тож чекаємо наїздів Донні.
А Україна має показати суб'єктність.
показати весь коментар
30.04.2026 18:28 Відповісти
Так він тобі щовечора докладає що хоче в що ні, скільки двушок ще треба відправити, тощо.
показати весь коментар
30.04.2026 18:38 Відповісти
9 мая в этом году для этих ******* должно стать огненным фаер шоу по всей стране
показати весь коментар
30.04.2026 18:47 Відповісти
Сам догадался или написали?
показати весь коментар
30.04.2026 19:14 Відповісти
Капітан Потужна Очевидність
показати весь коментар
30.04.2026 19:45 Відповісти
Шмаркля засцить по мацве влупити...
показати весь коментар
30.04.2026 19:50 Відповісти
А на наше восьме чого зебiл не заiкаеться про перемир`я? Все 9-те, та 9-те...
показати весь коментар
30.04.2026 20:02 Відповісти
400 млн Трамп розморозив для чого?? Ось для цього... Трмплін пдр... Шкода якщо 9 травня не будуть бомбити
показати весь коментар
30.04.2026 20:05 Відповісти
путин - сцикло, як в Криму в 14-му, жiночок з дiточками перед танками пускав, так i cьогоднi, в день скаженого паабедабесiя в cвоiй цапабадii, хоче захистити свiй головний червоний цвинтар всих часiв та народiв, рiзними там фiцо-дрiцо iобиками.
показати весь коментар
30.04.2026 20:15 Відповісти
Треба братам старшім допомогти провести парад з технікою. Ось точні координати, де Україна може показати свої новітні технічні військові досягнення і техніку. 55.75367924363332, 37.619960971735814
показати весь коментар
30.04.2026 23:23 Відповісти
 
 