Україна не отримувала офіційно від РФ пропозиції про припинення вогню на 9 травня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі офіційно не інформувала Україну про домовленості щодо тимчасового припинення вогню на 9 травня (у Москві - "День перемоги").

Про це він сказав журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані, інформує Цензор.НЕТ.

Про перемир'я

"Американці поговорили з росіянами з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire – з нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував", - сказав Зеленський.

Він назвав таку одноденну пропозицію припинення вогню "нечесною".

"Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно", - наголосив Зеленський.

Він навів недавні атаки Росії по Дніпру та Мерефі у Харківській області, де загинули та постраждали люди, зокрема діти.

"Після такого зупинити ракетні й дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду (у Москві — ред.), а на ранок після 9 травня вони знов будуть вбивати нас. Тому ми будемо дивитись, як все пройде", - наголосив президент.

Топ коментарі
+12
То що відразу погодишся?? Кожного дня вбивають українців , які втомилмся і сплять, мандрують автобусом, автікою, де їх вбивають пдр кцп.. То не не потрібно і згадувати про 9 травня..Кожного дня мочити пдр путінських нелюдів
04.05.2026 19:41 Відповісти
+4
Та вiн просто випрошуе дозволу,щоб не вiдповiдати украiнцям, чому пiд час вiйни вороги кожен рiк спокiйно проводять парад.Коли почнуть полонених по червонiй площi водити,може.тодi?
04.05.2026 20:03 Відповісти
+2
Мало нам крашанкового перемирія коли фактично перемир'я для українців не було жодної хвилини, зате рашисти встгои перекрупуватися для нового наступу, а з рашистської нафти Тромб даже встиг зняти санкції. Тромб тільки і приводу щоб Україна оголосила про якесь перемир'я чи переговори щоб ще на кілька місяців зняти з Сосії санкції
04.05.2026 19:53 Відповісти
