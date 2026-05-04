Україна не отримувала офіційно від РФ пропозиції про припинення вогню на 9 травня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі офіційно не інформувала Україну про домовленості щодо тимчасового припинення вогню на 9 травня (у Москві - "День перемоги").

Про це він сказав журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані, інформує Цензор.НЕТ.

Про перемир'я

"Американці поговорили з росіянами з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire – з нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував", - сказав Зеленський.

Він назвав таку одноденну пропозицію припинення вогню "нечесною".

"Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно", - наголосив Зеленський.

Він навів недавні атаки Росії по Дніпру та Мерефі у Харківській області, де загинули та постраждали люди, зокрема діти.

"Після такого зупинити ракетні й дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду (у Москві — ред.), а на ранок після 9 травня вони знов будуть вбивати нас. Тому ми будемо дивитись, як все пройде", - наголосив президент.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

