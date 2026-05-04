Россия объявила "перемирие" на 8-9 мая и угрожает ударами по центру Киева в случае "провокаций"

Россия объявила так называемое перемирие по случаю празднования Победы во Второй мировой войне, которое будет действовать 8 и 9 мая. Москва вновь угрожает Украине.

Об этом сообщили в Минобороны России, цитирует пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Заявление РФ

Там отметили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

Минобороны РФ, якобы, предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

