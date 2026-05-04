РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ 9 мая в России
8 471 57

Россия объявила "перемирие" на 8-9 мая и угрожает ударами по центру Киева в случае "провокаций"

кремль

Россия объявила так называемое перемирие по случаю празднования Победы во Второй мировой войне, которое будет действовать 8 и 9 мая. Москва вновь угрожает Украине.

Об этом сообщили в Минобороны России, цитирует пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление РФ

Там отметили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

Минобороны РФ, якобы, предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо заявил, что едет в Москву на встречу с Путиным, но пропустит парад 9 мая

Россия перемирие'я 9 травня

Перемирие на 9 мая

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не получала официально от РФ предложения о прекращении огня на 9 мая, - Зеленский

Автор: 

россия (97374) Минобороны рф (952) перемирие (1703) прекращения огня (421)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Ага, це ті, хто в лютому 2022-го хотів проводити парад в Києві, в травні 2026-го бояться проводити парад в москві.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:38 Ответить
+22
Зельманський ЗАВЖДИ на 9 травня забезпечував мир і покой в Москві. Це навіть Касьянов конкретно підтвердив. Була пряма заборона. Якщо вдруг дрони порушать спокій Путіна на 9 травня, я скажу, ну блін, я помилився, Бубочка перестав, яе остання падла, щось втіхаря мутить з ворогами про переміррія.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:43 Ответить
+19
Удар по недобитим фашистам в Москві має бути обов'язково і на 8 і на 9 травня і кожного дня, поки путіна не арештують разом зі всією путінською бандою і не повісять!
показать весь комментарий
04.05.2026 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба готуватися.
Але на пропаганду їхню пофіг.
Тррмбп все одно безумний хуцпарик, меле німенітницю..
показать весь комментарий
04.05.2026 20:36 Ответить
Не погрожує, а анонсує.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:50 Ответить
Удар по недобитим фашистам в Москві має бути обов'язково і на 8 і на 9 травня і кожного дня, поки путіна не арештують разом зі всією путінською бандою і не повісять!
показать весь комментарий
04.05.2026 21:04 Ответить
Наши не врежут, так парашники сами себя взорвут. Так что пусть лучше врежут наши.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:59 Ответить
Тут такое.увы, наши возможности скромнее чем у кремля. Наши дроны и ракеты не смогут пробить ПВО врага. Даже если влетит на Москву пара-тройка Дронов-эффект будет чисто понтовый. А вот кацапы могут легко разнести центр Киева. как бы нам это не нравилось. Вот только представьте-расхерачат верховную Раду. И Кабмин. Тут 10 раз подумаешь, что делать. Возможно Кремль только ищет повода это сделать.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:19 Ответить
расхерачат раду та кабмин

не бачу мінусів
показать весь комментарий
04.05.2026 21:25 Ответить
Бо тупий
показать весь комментарий
05.05.2026 03:51 Ответить
А **** з них користі..... тільки красти вміють..чи ще щось?
показать весь комментарий
05.05.2026 06:19 Ответить
ДУРНЯ! По ЦАРЮ та Царській Свиті мацковитські ракети не полетять ... Путло Погане по своїй агентурі бити не буде НІКОЛИ!
показать весь комментарий
05.05.2026 07:47 Ответить
"...расхерачат верховную Раду. И Кабмин".
А подлянка ж де?
показать весь комментарий
05.05.2026 08:59 Ответить
Так для перемир'я потрібно згоду обох сторін. Шо, що кацапня об'явила, а Україна може не згодна? Для танго повинно бути двоє, як кажуть...
показать весь комментарий
04.05.2026 20:38 Ответить
Прийми таблєтки,лягай спать .Оманського ставлять перед фактом.Вова вже погодився,залишилось записати відосик і подати лохторату,як перемогу
показать весь комментарий
04.05.2026 20:43 Ответить
Бачу шо ти вже кАльосами закинувся?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:55 Ответить
Ніколи не пробував.Травку бувало
показать весь комментарий
04.05.2026 20:57 Ответить
Так попробуй.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:02 Ответить
"Військові паради проводять тільки африканські диктатори."Голда Меір
показать весь комментарий
04.05.2026 21:20 Ответить
І кацапи. До речі до 2014-го у нас теж були
показать весь комментарий
04.05.2026 21:51 Ответить
Ага, це ті, хто в лютому 2022-го хотів проводити парад в Києві, в травні 2026-го бояться проводити парад в москві.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:38 Ответить
Дайте хоч один день "відсвяткувати" "день пабеди!" Пабеда над чим в них , над здоровим глуздом?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:39 Ответить
Нах@й шліть ***** і ї#аште за троїх
показать весь комментарий
04.05.2026 20:40 Ответить
Те що Сосія оголосила вона може собі в сраку засунути. А по Київу московський режим і так б'є щодня або коли захоче. Тільки наївний думає що коли рашисти оголошують ''перемир'я'' то вони перестають штампувати ракети які все одно вдарять по Київу і інших містах. Даже навпаки, потрібно постійно дражнити Ху'йла щоб воно бісилося і било по Україні постійно маленькими дозами і не могло назбирати ракет для масованих ударів
показать весь комментарий
04.05.2026 20:41 Ответить
Зельманський ЗАВЖДИ на 9 травня забезпечував мир і покой в Москві. Це навіть Касьянов конкретно підтвердив. Була пряма заборона. Якщо вдруг дрони порушать спокій Путіна на 9 травня, я скажу, ну блін, я помилився, Бубочка перестав, яе остання падла, щось втіхаря мутить з ворогами про переміррія.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:43 Ответить
"рязанскій сахарок" до маскви вже завезли
показать весь комментарий
04.05.2026 20:43 Ответить
Україна ж хотіла вдарити по військових а гуманоїди втулять по мирному населенню Києва і дипломатах?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:43 Ответить
Ага, значить по центру то не гуманітарно, а по спальних районах то можна це гуманно?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:44 Ответить
Гірше в цій історії може бути те,що та "загроза *****" лиш на шпальтах газет((І якщо в нього не влуплять,і в щось інше жирне,звідки вони забрали ППО,то гріш ціна всім цим дописам та потужним роликам ютюбовським блогерам.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:44 Ответить
Значить, 8-9 травня не буде жодних ударів, перемир'я на 2 дні, бо наш уряд не горить бажанням потрапляти під удар балістики.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:45 Ответить
Це не перемир'я, це ультиматум
показать весь комментарий
04.05.2026 20:45 Ответить
Думаю,що зелений кооператив "Династія" знов підібгне хвоста. Ну а 10 русня нанесе масовагі удари і по Києву також..але не по Кончі-Заспі...А Зю чкурне кудись в Бельгію....
показать весь комментарий
04.05.2026 20:46 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі офіційно не інформувала Україну про домовленості щодо тимчасового припинення вогню на 9 травня (у Москві - "День перемоги")
Джерело: https://censor.net/ua/n4001473
показать весь комментарий
04.05.2026 20:48 Ответить
це погроза Україні, новоспечений кацапчику ?

Игорь Солодкий #621017

Реєстрація: 04.05.2026

дьошево!

.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:21 Ответить
Навіть не хочу коментувати, бо знов забанять. На язиці одні матюки!
показать весь комментарий
04.05.2026 20:50 Ответить
Під час параду ***** не варто далеко валізу відставляти. Бо сирена раптом замкне та завиє, а ***** обісреться.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:50 Ответить
Ну, де ж обкурений ішак!? Воно вже давно до всього готово. Тільки-но хтось пукне - ішак вже готовий.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:55 Ответить
Значить, добрі чоботи -
треба брати!
показать весь комментарий
04.05.2026 20:55 Ответить
Схоже знову буде те саме. В Москві на 9 травня буде тиша, а рашка все одне битиме і в центр і не в центр і коли захоче. Питання тільки чи будуть вони до цього обстрілу казати, що то якась за щось відповідь, чи не будуть.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:56 Ответить
Перемирие 2025года-с 8по11 мая, завершилось массированной атакой российских дронов.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:01 Ответить
Посыльный , который передает хотельки босса...... ещё. Нобеля хочет .. Слава Украине!
показать весь комментарий
04.05.2026 21:03 Ответить
Ні,мабуть хоче по шнобелю... .
показать весь комментарий
04.05.2026 21:28 Ответить
відкладений ліше на 10.05

по мацквє треба бити !

.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:23 Ответить
Смысл бить по параду? Туда все ПВО свезли. Надо бить по реальным объектам, где нет ПВО.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:07 Ответить
Тільки той для кого "путін-нє-хуйло" буде поводитись на погрози *****.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:16 Ответить
..ну, і шо? - "удари по центру Києва" не припинялися увесь час війни з лютого 2022го року і дотепер..
для українців тут нічого нового окрім нОвих жовтих та коричневих ліній на кацапському спідньому..
показать весь комментарий
04.05.2026 21:16 Ответить
"жителі мацкваабада" рекомендуємо Вам на 8-9 травня залишити мацкваабад у звязку із великим салютом і феєрварками українських дронів
показать весь комментарий
04.05.2026 21:19 Ответить
ПНХ, испугали ёжика голой задницей.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:29 Ответить
Краще б, конешно, по центру Туапсе, їм вже пох...
показать весь комментарий
04.05.2026 21:31 Ответить
Я не вірю, що при Верховному Зе ЗСУ вдарять по москві 9 травня 2026 року. Він можде вдарити виключно відосом по мізках своїх виборців, які запливли зеленим лайном.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:33 Ответить
якщо вони оголошують перемірря - значить воно їм потрібно, тому - треба херячити..
показать весь комментарий
04.05.2026 22:19 Ответить
Бити можна тільки балістикой, якщо вона є.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:21 Ответить
Какой-то абсурд. По Москве не бьют потому , что там собрали кучу ПВО.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:33 Ответить
Ігор Ігористий #558935

Знову будуть робити перемир'я на 9 травня щоб в Москві парад провести?І як не дивно українська влада на це погодиться.

30.04.2026 10:49
показать весь комментарий
04.05.2026 22:55 Ответить
Тобто самі створять провокації і вдарять по Києву.
Ну нічого, зебіл же шашлики обіцяв
показать весь комментарий
05.05.2026 07:44 Ответить
значить, на день визволення від гітлерівців Києва, Харкова, Дніпра, Одеси чи Запоріжжя кацапи нас обстрілювали - а на день взяття Берліну вирішили не обстрілювать

пожаліли німців !
показать весь комментарий
05.05.2026 08:22 Ответить
 
 