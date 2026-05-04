Росія оголосила "перемир’я" на 8-9 травня та погрожує ударами по центру Києва у разі "провокацій"
Росія оголосила так зване перемир’я з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. Москва знову погрожує Україні.
Про це повідомили в Міноборони Росії, цитує пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Заява РФ
Там зазначили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня Перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
Міноборони РФ, мовляв, попередило цивільне населення Києва та працівників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто.
Українська сторона наразі не коментувала ці заяви.
Перемир’я на 9 травня
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
Джерело: https://censor.net/ua/n4001473
