Новини Припинення вогню між Україною та РФ 9 травня у Росії
8 980 63

Росія оголосила "перемир’я" на 8-9 травня та погрожує ударами по центру Києва у разі "провокацій"

кремль

Росія оголосила так зване перемир’я з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. Москва знову погрожує Україні.

Про це повідомили в Міноборони Росії, цитує пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Заява РФ

Там зазначили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня Перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Міноборони РФ, мовляв, попередило цивільне населення Києва та працівників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто.

Українська сторона наразі не коментувала ці заяви.

Топ коментарі
+31
Ага, це ті, хто в лютому 2022-го хотів проводити парад в Києві, в травні 2026-го бояться проводити парад в москві.
04.05.2026 20:38 Відповісти
+22
Зельманський ЗАВЖДИ на 9 травня забезпечував мир і покой в Москві. Це навіть Касьянов конкретно підтвердив. Була пряма заборона. Якщо вдруг дрони порушать спокій Путіна на 9 травня, я скажу, ну блін, я помилився, Бубочка перестав, яе остання падла, щось втіхаря мутить з ворогами про переміррія.
04.05.2026 20:43 Відповісти
+21
Удар по недобитим фашистам в Москві має бути обов'язково і на 8 і на 9 травня і кожного дня, поки путіна не арештують разом зі всією путінською бандою і не повісять!
04.05.2026 21:04 Відповісти
Треба готуватися.
Але на пропаганду їхню пофіг.
Тррмбп все одно безумний хуцпарик, меле німенітницю..
04.05.2026 20:36 Відповісти
Не погрожує, а анонсує.
04.05.2026 20:50 Відповісти
04.05.2026 21:04 Відповісти
Наши не врежут, так парашники сами себя взорвут. Так что пусть лучше врежут наши.
04.05.2026 20:59 Відповісти
Тут такое.увы, наши возможности скромнее чем у кремля. Наши дроны и ракеты не смогут пробить ПВО врага. Даже если влетит на Москву пара-тройка Дронов-эффект будет чисто понтовый. А вот кацапы могут легко разнести центр Киева. как бы нам это не нравилось. Вот только представьте-расхерачат верховную Раду. И Кабмин. Тут 10 раз подумаешь, что делать. Возможно Кремль только ищет повода это сделать.
04.05.2026 21:19 Відповісти
расхерачат раду та кабмин

не бачу мінусів
04.05.2026 21:25 Відповісти
Бо тупий
05.05.2026 03:51 Відповісти
А **** з них користі..... тільки красти вміють..чи ще щось?
05.05.2026 06:19 Відповісти
ДУРНЯ! По ЦАРЮ та Царській Свиті мацковитські ракети не полетять ... Путло Погане по своїй агентурі бити не буде НІКОЛИ!
05.05.2026 07:47 Відповісти
Юрий, вам хочется чтобы на месте зданий верховной рады и кабмина лежали Руины? Слуги народа не пострадают
05.05.2026 11:40 Відповісти
"...расхерачат верховную Раду. И Кабмин".
А подлянка ж де?
05.05.2026 08:59 Відповісти
Верховная Рада В смысле здание. За депутатов я не беспокоюсь
05.05.2026 11:37 Відповісти
Ты серьезно? Как раз этого они делать никогда не будут.
05.05.2026 10:15 Відповісти
Так для перемир'я потрібно згоду обох сторін. Шо, що кацапня об'явила, а Україна може не згодна? Для танго повинно бути двоє, як кажуть...
04.05.2026 20:38 Відповісти
Прийми таблєтки,лягай спать .Оманського ставлять перед фактом.Вова вже погодився,залишилось записати відосик і подати лохторату,як перемогу
04.05.2026 20:43 Відповісти
Бачу шо ти вже кАльосами закинувся?
04.05.2026 20:55 Відповісти
Ніколи не пробував.Травку бувало
04.05.2026 20:57 Відповісти
Так попробуй.
04.05.2026 21:02 Відповісти
"Військові паради проводять тільки африканські диктатори."Голда Меір
04.05.2026 21:20 Відповісти
І кацапи. До речі до 2014-го у нас теж були
04.05.2026 21:51 Відповісти
Під час Іловайська
05.05.2026 09:56 Відповісти
Так
05.05.2026 09:57 Відповісти
04.05.2026 20:38 Відповісти
Дайте хоч один день "відсвяткувати" "день пабеди!" Пабеда над чим в них , над здоровим глуздом?
04.05.2026 20:39 Відповісти
Нах@й шліть ***** і ї#аште за троїх
04.05.2026 20:40 Відповісти
Те що Сосія оголосила вона може собі в сраку засунути. А по Київу московський режим і так б'є щодня або коли захоче. Тільки наївний думає що коли рашисти оголошують ''перемир'я'' то вони перестають штампувати ракети які все одно вдарять по Київу і інших містах. Даже навпаки, потрібно постійно дражнити Ху'йла щоб воно бісилося і било по Україні постійно маленькими дозами і не могло назбирати ракет для масованих ударів
04.05.2026 20:41 Відповісти
вибачайте, але по правопису буде вірно КиЄву 💙💛
05.05.2026 09:32 Відповісти
04.05.2026 20:43 Відповісти
"рязанскій сахарок" до маскви вже завезли
04.05.2026 20:43 Відповісти
Україна ж хотіла вдарити по військових а гуманоїди втулять по мирному населенню Києва і дипломатах?
04.05.2026 20:43 Відповісти
Ага, значить по центру то не гуманітарно, а по спальних районах то можна це гуманно?
04.05.2026 20:44 Відповісти
Гірше в цій історії може бути те,що та "загроза *****" лиш на шпальтах газет((І якщо в нього не влуплять,і в щось інше жирне,звідки вони забрали ППО,то гріш ціна всім цим дописам та потужним роликам ютюбовським блогерам.
04.05.2026 20:44 Відповісти
Значить, 8-9 травня не буде жодних ударів, перемир'я на 2 дні, бо наш уряд не горить бажанням потрапляти під удар балістики.
04.05.2026 20:45 Відповісти
Це не перемир'я, це ультиматум
04.05.2026 20:45 Відповісти
Думаю,що зелений кооператив "Династія" знов підібгне хвоста. Ну а 10 русня нанесе масовагі удари і по Києву також..але не по Кончі-Заспі...А Зю чкурне кудись в Бельгію....
04.05.2026 20:46 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі офіційно не інформувала Україну про домовленості щодо тимчасового припинення вогню на 9 травня (у Москві - "День перемоги")
Джерело: https://censor.net/ua/n4001473
04.05.2026 20:48 Відповісти
це погроза Україні, новоспечений кацапчику ?

Игорь Солодкий #621017

Реєстрація: 04.05.2026

дьошево!

.
04.05.2026 21:21 Відповісти
Навіть не хочу коментувати, бо знов забанять. На язиці одні матюки!
04.05.2026 20:50 Відповісти
Під час параду ***** не варто далеко валізу відставляти. Бо сирена раптом замкне та завиє, а ***** обісреться.
04.05.2026 20:50 Відповісти
Ну, де ж обкурений ішак!? Воно вже давно до всього готово. Тільки-но хтось пукне - ішак вже готовий.
04.05.2026 20:55 Відповісти
Значить, добрі чоботи -
треба брати!
04.05.2026 20:55 Відповісти
Схоже знову буде те саме. В Москві на 9 травня буде тиша, а рашка все одне битиме і в центр і не в центр і коли захоче. Питання тільки чи будуть вони до цього обстрілу казати, що то якась за щось відповідь, чи не будуть.
04.05.2026 20:56 Відповісти
Перемирие 2025года-с 8по11 мая, завершилось массированной атакой российских дронов.
04.05.2026 21:01 Відповісти
Посыльный , который передает хотельки босса...... ещё. Нобеля хочет .. Слава Украине!
04.05.2026 21:03 Відповісти
Ні,мабуть хоче по шнобелю... .
04.05.2026 21:28 Відповісти
відкладений ліше на 10.05

по мацквє треба бити !

.
04.05.2026 21:23 Відповісти
Смысл бить по параду? Туда все ПВО свезли. Надо бить по реальным объектам, где нет ПВО.
04.05.2026 21:07 Відповісти
Тільки той для кого "путін-нє-хуйло" буде поводитись на погрози *****.
04.05.2026 21:16 Відповісти
..ну, і шо? - "удари по центру Києва" не припинялися увесь час війни з лютого 2022го року і дотепер..
для українців тут нічого нового окрім нОвих жовтих та коричневих ліній на кацапському спідньому..
04.05.2026 21:16 Відповісти
"жителі мацкваабада" рекомендуємо Вам на 8-9 травня залишити мацкваабад у звязку із великим салютом і феєрварками українських дронів
04.05.2026 21:19 Відповісти
ПНХ, испугали ёжика голой задницей.
04.05.2026 21:29 Відповісти
Краще б, конешно, по центру Туапсе, їм вже пох...
04.05.2026 21:31 Відповісти
Я не вірю, що при Верховному Зе ЗСУ вдарять по москві 9 травня 2026 року. Він можде вдарити виключно відосом по мізках своїх виборців, які запливли зеленим лайном.
04.05.2026 21:33 Відповісти
якщо вони оголошують перемірря - значить воно їм потрібно, тому - треба херячити..
04.05.2026 22:19 Відповісти
Бити можна тільки балістикой, якщо вона є.
04.05.2026 22:21 Відповісти
Какой-то абсурд. По Москве не бьют потому , что там собрали кучу ПВО.
04.05.2026 22:33 Відповісти
Ігор Ігористий #558935

Знову будуть робити перемир'я на 9 травня щоб в Москві парад провести?І як не дивно українська влада на це погодиться.

30.04.2026 10:49
04.05.2026 22:55 Відповісти
Тобто самі створять провокації і вдарять по Києву.
Ну нічого, зебіл же шашлики обіцяв
05.05.2026 07:44 Відповісти
значить, на день визволення від гітлерівців Києва, Харкова, Дніпра, Одеси чи Запоріжжя кацапи нас обстрілювали - а на день взяття Берліну вирішили не обстрілювать

пожаліли німців !
05.05.2026 08:22 Відповісти
 
 