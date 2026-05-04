"Фіцо заявив, що їде до Москви на зустріч з Путіним, але пропустить парад 9 травня "

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським диктатором Путіним. Водночас Фіцо заявляє, що не братиме участі у військовому параді.

Про це він сказав журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти, пише SME, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фіцо каже, що не буде на параді

"Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення, і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад",- заявив словацький прем'єр.

Фіцо також відповів на критику Єврокомісії щодо свого рішення їхати до Росії.

"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління", - заявив він.

Країни Балтії відмовились пропускати літак Фіцо

Напередодні прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

