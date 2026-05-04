1 563 17

Фіцо підтвердив поїздку до Москви, але відмовився від участі в параді

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським диктатором Путіним. Водночас Фіцо заявляє, що не братиме участі у військовому параді.

Про це він сказав журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти, пише SME, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фіцо каже, що не буде на параді 

"Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення, і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад",- заявив словацький прем'єр.

Фіцо також відповів на критику Єврокомісії щодо свого рішення їхати до Росії.

"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління", - заявив він.

Читайте також: Єврокомісія про візит Фіцо та Вучича до РФ 9 травня: Краще їхати до Києва, а не у Москву

Країни Балтії відмовились пропускати літак Фіцо 

  • Напередодні прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.
  • Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Читайте також: Чехія дозволила проліт літака Фіцо до Москви на парад, - МЗС країни

Топ коментарі
04.05.2026 18:31 Відповісти
Очко жим-жим ?
04.05.2026 18:27 Відповісти
"Фіцо заявив, що їде до Москви на зустріч з Путіним, але пропустить парад 9 травня "

прям реклама безопасного сексу
04.05.2026 18:28 Відповісти
Чого ж міг би очолити колону риптолоїдів
04.05.2026 18:28 Відповісти
Не треба відмазок. Хорошу людину "Фіцою" не назвуть.
04.05.2026 18:29 Відповісти
Так а чого? Українські дрони заважають? Там же ж найкраще у світе Пє Пє О. З наголосом на "О"
04.05.2026 18:29 Відповісти
04.05.2026 18:31 Відповісти
хітьор "штопаний" - друг раз підставлятись не хоче
04.05.2026 18:32 Відповісти
але на банкет піде
04.05.2026 18:33 Відповісти
І траванутись не боїться...
04.05.2026 18:37 Відповісти
"Лучше перебздеть, чем недобздеть"(с). Хитер, бобер, тоже подходит).
04.05.2026 18:34 Відповісти
І шо воно смикається туди-сюди? Хоче і рибку з'їсти і на *** сісти?
04.05.2026 18:34 Відповісти
страшно
04.05.2026 18:35 Відповісти
зеленський вмовив з'їздити, глянути в очі...
04.05.2026 18:45 Відповісти
Хитрожопый бобик если так пойдёт, то и ***** парад пропустит може Медведева пошлёт...
04.05.2026 19:04 Відповісти
Важко не пропустити парад, якого НЕ БУДЕ!
04.05.2026 19:10 Відповісти
та їдь.... Зеля ніколи не атакував Москву. тим паче на 9 травня....
04.05.2026 19:13 Відповісти
04.05.2026 21:34 Відповісти
 
 