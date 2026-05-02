Чехія дозволила проліт літака Фіцо до Москви на парад, - МЗС країни

Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило, що надало дозвіл на проліт літака прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо під час його поїздки до Москви напередодні 9 травня.

Коментар МЗС Чехії

Російська газета "Московський комсомолець" стверджує, що Чехія заборонила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту над країною на шляху до Москви, куди він вирушить, щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі. Однак Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що МЗС без затримки видало дозвіл на проліт і що твердження газети є неправдивим.

"Деякі європейські країни вже заборонили літаку Фіцо використовувати їхній повітряний простір для польоту до Росії - зокрема Чехія та Польща", - написала російська газета. Однак цю інформацію спростував речник чеського МЗС Адам Чорго.

"Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки", - сказав Чорго. "Заяви про "заборону" є неправдивими", - додав він.

Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.

Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

