Чехія дозволила проліт літака Фіцо до Москви на парад, - МЗС країни
Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило, що надало дозвіл на проліт літака прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо під час його поїздки до Москви напередодні 9 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Коментар МЗС Чехії
Російська газета "Московський комсомолець" стверджує, що Чехія заборонила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту над країною на шляху до Москви, куди він вирушить, щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі. Однак Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що МЗС без затримки видало дозвіл на проліт і що твердження газети є неправдивим.
"Деякі європейські країни вже заборонили літаку Фіцо використовувати їхній повітряний простір для польоту до Росії - зокрема Чехія та Польща", - написала російська газета. Однак цю інформацію спростував речник чеського МЗС Адам Чорго.
"Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки", - сказав Чорго. "Заяви про "заборону" є неправдивими", - додав він.
Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
- Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
Джерело: https://censor.net/ua/n4001153. Якщо Ви задаєте таке питання то значить прочитали таки публікацію. Доповідаю "географу": у Словаччини кордон на заході з Австрією і Чехією а у цих країн з Німеччиною а потім Балтика і рф. Чи у Вас є більш довші варіанти?
упорнийупоротий цей юноша фіца - одного разу вже заштопали цього гондо...на, а він все ж наривається на неприємність
Тому від через Чехію в Німеччину. Так вже ж йому потрібно на тому фашиському параді бути присутнім як представнику країни Осі.
1. 9 травня на Московії будуть святкувати не день закінчення Другої світової війни, а день перемоги Росії у Вєлікой Атєчєствєной вайнє (ВАВ).
2. Словаччина, безумовно, входить до кола країн, які перемогли німецький націонал-соціалізм, бо воювала на стороні того самого соціалізму. Л - логіка.
- Бо нє!
А що як Україна захоче до параду приєднатися? Дорогі штани доведеться викинути.
- Чого кружляти по Європах, хай летить найкоротшим шляхом, Україна з задоволенням надасть дозвіл на проліт прямо до Москви!