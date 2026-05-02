Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
2 367 33

Чехія дозволила проліт літака Фіцо до Москви на парад, - МЗС країни

фіцо їде до путіна на парад

Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило, що надало дозвіл на проліт літака прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо під час його поїздки до Москви напередодні 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Коментар МЗС Чехії

Російська газета "Московський комсомолець" стверджує, що Чехія заборонила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту над країною на шляху до Москви, куди він вирушить, щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі. Однак Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що МЗС без затримки видало дозвіл на проліт і що твердження газети є неправдивим.

"Деякі європейські країни вже заборонили літаку Фіцо використовувати їхній повітряний простір для польоту до Росії - зокрема Чехія та Польща", - написала російська газета. Однак цю інформацію спростував речник чеського МЗС Адам Чорго.

"Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки", - сказав Чорго. "Заяви про "заборону" є неправдивими", - додав він.

Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
  • Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Топ коментарі
Однієї Чехії мало. Чи я вже геть забув географію і Чехія має кордон з московію чи ***********?
02.05.2026 13:31 Відповісти
то чекайте, чехія, 1968 рік від русні.
02.05.2026 13:33 Відповісти
"...куди він вирушить, щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі."
1. 9 травня на Московії будуть святкувати не день закінчення Другої світової війни, а день перемоги Росії у Вєлікой Атєчєствєной вайнє (ВАВ).
2. Словаччина, безумовно, входить до кола країн, які перемогли німецький націонал-соціалізм, бо воювала на стороні того самого соціалізму. Л - логіка.
02.05.2026 13:40 Відповісти
Ні, просто не читаєте публікацію, летітиме потім через Німеччину.
02.05.2026 13:48 Відповісти
Прошу пана виказати позицію слова "Німеччина" в публікації.
02.05.2026 14:06 Відповісти
Так з Німеччиною і так зрозуміло, найкоротший варіант.
Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща. Джерело: https://censor.net/ua/n4001153. Якщо Ви задаєте таке питання то значить прочитали таки публікацію. Доповідаю "географу": у Словаччини кордон на заході з Австрією і Чехією а у цих країн з Німеччиною а потім Балтика і рф. Чи у Вас є більш довші варіанти?
02.05.2026 14:26 Відповісти
який упорний упоротий цей юноша фіца - одного разу вже заштопали цього гондо...на, а він все ж наривається на неприємність

.
02.05.2026 13:57 Відповісти
далі Польша та Балтія?
02.05.2026 13:33 Відповісти
"далєє вєздє".
02.05.2026 13:44 Відповісти
Так, могут павтаріть.
02.05.2026 14:07 Відповісти
Назад не випускати !
02.05.2026 13:33 Відповісти
Зі Словаччини у Московію не треба через Чехію. Треба в інший бік.
02.05.2026 13:34 Відповісти
Чому ні. Вони кожен раз примудряються літати куди завгодно через Естонію, або як там вони називалися.
02.05.2026 13:36 Відповісти
Просто Польща не пропускає, хоча би публікацію прочитайте.
02.05.2026 13:43 Відповісти
"Для бєшеной сабакі сто вьорст - нє крюк" (руская прібаутка).
02.05.2026 13:46 Відповісти
В інший бік не пропускають інші країни - та ж Польща.
Тому від через Чехію в Німеччину. Так вже ж йому потрібно на тому фашиському параді бути присутнім як представнику країни Осі.
02.05.2026 16:04 Відповісти
Банда східноєвропейських безславних ублюдків. Стокгольмський синдром.
02.05.2026 13:34 Відповісти
Публікацію прочитайте.
02.05.2026 13:44 Відповісти
... якщо Польща з Німеччиною не пропустять..то дозволом Чехії Фіцо може тільки підтертися. Попреться фіцик навкруги..по дорозі підібравши ще одного ублюдка вучича...)))
02.05.2026 13:47 Відповісти
Теракти проти техніки ?? ))) кцп дибіли... краще живу силу погоняти по кцпій прокаженній площі 9 травня. Ото було б зрєліщє!!!
02.05.2026 13:39 Відповісти
02.05.2026 13:40 Відповісти
Будучи государством-клиентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 нацистской Германии, Словакия под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE Йозефа Тисо вступила в войну с первых её дней, став единственным непосредственным союзником Третьего рейха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83 принявшим участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) нападении на Польшу 1 сентября 1939 года. В дальнейшем страна выставляла значительные воинские контингенты для войны против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР и официально объявила войну другим западным державам по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F антигитлеровской коалиции
02.05.2026 15:35 Відповісти
По трубі, Фіцо, починай повзти по трубі 😂
02.05.2026 13:51 Відповісти
Треба провести безкоштовне навчання словацьких письменників по поводженню зі Стінгером.
02.05.2026 13:57 Відповісти
Мені цікаво: а на якій підставі Чехи мали не давати дозвіл Словакам на проліт літака? Дві країни ЄС, обидві не межують ніяк з РФ. В чому по-вашому мала бути проблема?
02.05.2026 14:21 Відповісти
- А чого нє?
- Бо нє!
02.05.2026 14:34 Відповісти
Латентний гомосексуалізм рано чи пізно завжди проявляється.
02.05.2026 15:14 Відповісти
Помчить фіцо ***** грудямИ прикривати.
02.05.2026 15:30 Відповісти
Рісковий парєнь той Фіцо.
А що як Україна захоче до параду приєднатися? Дорогі штани доведеться викинути.
02.05.2026 18:18 Відповісти
Я не силен в географии, но не уверен, что право пролета над Чехией существенно меняет ситуацию. Может, конечно дальше фицо планирует на дрезине ехать в газо- или нефтепроводе, но вот куда он лететь собрался я не пойму.
02.05.2026 19:34 Відповісти
і ще Португалія надала дозвіл на проліт літака фіцо під час його поїздки до москви.
02.05.2026 19:39 Відповісти
Щось я не розумію того Фіця:
- Чого кружляти по Європах, хай летить найкоротшим шляхом, Україна з задоволенням надасть дозвіл на проліт прямо до Москви!
02.05.2026 22:09 Відповісти
 
 