Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, - МИД страны
Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что выдало разрешение на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время его поездки в Москву накануне 9 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Комментарий МИД Чехии
Российская газета "Московский комсомолец" утверждает, что Чехия запретила премьер-министру Словакии Роберту Фицо использовать чешское воздушное пространство для перелета над страной по пути в Москву, куда он отправится, чтобы отпраздновать день окончания Второй мировой войны в Европе. Однако Министерство иностранных дел Чехии заявило, что МИД без задержки выдал разрешение на пролет и что утверждение газеты не соответствует действительности.
"Некоторые европейские страны уже запретили самолету Фицо использовать их воздушное пространство для полета в Россию — в частности, Чехия и Польша", — написала российская газета. Однако эту информацию опроверг пресс-секретарь чешского МИД Адам Чорго.
"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки", - сказал Чорго. "Заявления о "запрете" не соответствуют действительности", - добавил он.
Чехия, по словам пресс-секретаря, не присоединилась к числу стран, которые запретили Фицо пролет над своей территорией. Такое решение приняли Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
- Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.
Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща. Джерело: https://censor.net/ua/n4001153. Якщо Ви задаєте таке питання то значить прочитали таки публікацію. Доповідаю "географу": у Словаччини кордон на заході з Австрією і Чехією а у цих країн з Німеччиною а потім Балтика і рф. Чи у Вас є більш довші варіанти?
упорнийупоротий цей юноша фіца - одного разу вже заштопали цього гондо...на, а він все ж наривається на неприємність
Тому від через Чехію в Німеччину. Так вже ж йому потрібно на тому фашиському параді бути присутнім як представнику країни Осі.
1. 9 травня на Московії будуть святкувати не день закінчення Другої світової війни, а день перемоги Росії у Вєлікой Атєчєствєной вайнє (ВАВ).
2. Словаччина, безумовно, входить до кола країн, які перемогли німецький націонал-соціалізм, бо воювала на стороні того самого соціалізму. Л - логіка.
- Бо нє!
А що як Україна захоче до параду приєднатися? Дорогі штани доведеться викинути.
- Чого кружляти по Європах, хай летить найкоротшим шляхом, Україна з задоволенням надасть дозвіл на проліт прямо до Москви!