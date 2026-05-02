Новости
Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, - МИД страны

Фицо едет к Путину на парад

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что выдало разрешение на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время его поездки в Москву накануне 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Комментарий МИД Чехии

Российская газета "Московский комсомолец" утверждает, что Чехия запретила премьер-министру Словакии Роберту Фицо использовать чешское воздушное пространство для перелета над страной по пути в Москву, куда он отправится, чтобы отпраздновать день окончания Второй мировой войны в Европе. Однако Министерство иностранных дел Чехии заявило, что МИД без задержки выдал разрешение на пролет и что утверждение газеты не соответствует действительности.

"Некоторые европейские страны уже запретили самолету Фицо использовать их воздушное пространство для полета в Россию — в частности, Чехия и Польша", — написала российская газета. Однако эту информацию опроверг пресс-секретарь чешского МИД Адам Чорго.

"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки", - сказал Чорго. "Заявления о "запрете" не соответствуют действительности", - добавил он.

Чехия, по словам пресс-секретаря, не присоединилась к числу стран, которые запретили Фицо пролет над своей территорией. Такое решение приняли Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
  • Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

Однієї Чехії мало. Чи я вже геть забув географію і Чехія має кордон з московію чи ***********?
02.05.2026 13:31 Ответить
Ні, просто не читаєте публікацію, летітиме потім через Німеччину.
02.05.2026 13:48 Ответить
Прошу пана виказати позицію слова "Німеччина" в публікації.
02.05.2026 14:06 Ответить
Так з Німеччиною і так зрозуміло, найкоротший варіант.
Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща. Джерело: https://censor.net/ua/n4001153. Якщо Ви задаєте таке питання то значить прочитали таки публікацію. Доповідаю "географу": у Словаччини кордон на заході з Австрією і Чехією а у цих країн з Німеччиною а потім Балтика і рф. Чи у Вас є більш довші варіанти?
02.05.2026 14:26 Ответить
який упорний упоротий цей юноша фіца - одного разу вже заштопали цього гондо...на, а він все ж наривається на неприємність

.
02.05.2026 13:57 Ответить
далі Польша та Балтія?
02.05.2026 13:33 Ответить
"далєє вєздє".
02.05.2026 13:44 Ответить
то чекайте, чехія, 1968 рік від русні.
02.05.2026 13:33 Ответить
Так, могут павтаріть.
02.05.2026 14:07 Ответить
Назад не випускати !
02.05.2026 13:33 Ответить
Зі Словаччини у Московію не треба через Чехію. Треба в інший бік.
02.05.2026 13:34 Ответить
Чому ні. Вони кожен раз примудряються літати куди завгодно через Естонію, або як там вони називалися.
02.05.2026 13:36 Ответить
Просто Польща не пропускає, хоча би публікацію прочитайте.
02.05.2026 13:43 Ответить
"Для бєшеной сабакі сто вьорст - нє крюк" (руская прібаутка).
02.05.2026 13:46 Ответить
В інший бік не пропускають інші країни - та ж Польща.
Тому від через Чехію в Німеччину. Так вже ж йому потрібно на тому фашиському параді бути присутнім як представнику країни Осі.
02.05.2026 16:04 Ответить
Банда східноєвропейських безславних ублюдків. Стокгольмський синдром.
02.05.2026 13:34 Ответить
Публікацію прочитайте.
02.05.2026 13:44 Ответить
... якщо Польща з Німеччиною не пропустять..то дозволом Чехії Фіцо може тільки підтертися. Попреться фіцик навкруги..по дорозі підібравши ще одного ублюдка вучича...)))
02.05.2026 13:47 Ответить
Теракти проти техніки ?? ))) кцп дибіли... краще живу силу погоняти по кцпій прокаженній площі 9 травня. Ото було б зрєліщє!!!
02.05.2026 13:39 Ответить
"...куди він вирушить, щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі." Джерело: https://censor.net/ua/n4001153
1. 9 травня на Московії будуть святкувати не день закінчення Другої світової війни, а день перемоги Росії у Вєлікой Атєчєствєной вайнє (ВАВ).
2. Словаччина, безумовно, входить до кола країн, які перемогли німецький націонал-соціалізм, бо воювала на стороні того самого соціалізму. Л - логіка.
02.05.2026 13:40 Ответить
Будучи государством-клиентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 нацистской Германии, Словакия под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE Йозефа Тисо вступила в войну с первых её дней, став единственным непосредственным союзником Третьего рейха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83 принявшим участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) нападении на Польшу 1 сентября 1939 года. В дальнейшем страна выставляла значительные воинские контингенты для войны против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР и официально объявила войну другим западным державам по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F антигитлеровской коалиции
02.05.2026 15:35 Ответить
По трубі, Фіцо, починай повзти по трубі 😂
02.05.2026 13:51 Ответить
Треба провести безкоштовне навчання словацьких письменників по поводженню зі Стінгером.
02.05.2026 13:57 Ответить
Мені цікаво: а на якій підставі Чехи мали не давати дозвіл Словакам на проліт літака? Дві країни ЄС, обидві не межують ніяк з РФ. В чому по-вашому мала бути проблема?
02.05.2026 14:21 Ответить
- А чого нє?
- Бо нє!
02.05.2026 14:34 Ответить
Латентний гомосексуалізм рано чи пізно завжди проявляється.
02.05.2026 15:14 Ответить
Помчить фіцо ***** грудямИ прикривати.
02.05.2026 15:30 Ответить
Рісковий парєнь той Фіцо.
А що як Україна захоче до параду приєднатися? Дорогі штани доведеться викинути.
02.05.2026 18:18 Ответить
Я не силен в географии, но не уверен, что право пролета над Чехией существенно меняет ситуацию. Может, конечно дальше фицо планирует на дрезине ехать в газо- или нефтепроводе, но вот куда он лететь собрался я не пойму.
02.05.2026 19:34 Ответить
і ще Португалія надала дозвіл на проліт літака фіцо під час його поїздки до москви.
02.05.2026 19:39 Ответить
Щось я не розумію того Фіця:
- Чого кружляти по Європах, хай летить найкоротшим шляхом, Україна з задоволенням надасть дозвіл на проліт прямо до Москви!
02.05.2026 22:09 Ответить
 
 