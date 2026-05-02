Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, - МИД страны

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что выдало разрешение на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время его поездки в Москву накануне 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Комментарий МИД Чехии

Российская газета "Московский комсомолец" утверждает, что Чехия запретила премьер-министру Словакии Роберту Фицо использовать чешское воздушное пространство для перелета над страной по пути в Москву, куда он отправится, чтобы отпраздновать день окончания Второй мировой войны в Европе. Однако Министерство иностранных дел Чехии заявило, что МИД без задержки выдал разрешение на пролет и что утверждение газеты не соответствует действительности.

"Некоторые европейские страны уже запретили самолету Фицо использовать их воздушное пространство для полета в Россию — в частности, Чехия и Польша", — написала российская газета. Однако эту информацию опроверг пресс-секретарь чешского МИД Адам Чорго.

"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки", - сказал Чорго. "Заявления о "запрете" не соответствуют действительности", - добавил он.

Чехия, по словам пресс-секретаря, не присоединилась к числу стран, которые запретили Фицо пролет над своей территорией. Такое решение приняли Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.

Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

