Новости Фицо едет в Москву на 9 мая
Фицо заявил, что едет в Москву на встречу с Путиным, но пропустит парад 9 мая

Фицо подтвердил поездку в Москву, но отказался от участия в параде

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая посетит Москву и встретится с российским диктатором Путиным. При этом Фицо заявляет, что не будет участвовать в военном параде.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, пишет SME, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не пойду ни на один военный парад", — заявил словацкий премьер.

Фицо также ответил на критику Еврокомиссии в отношении своего решения поехать в Россию.

"Я не позволю себя загнать в такую ситуацию, чтобы у меня возникли какие-то угрызения совести", — заявил он.

Читайте также: Еврокомиссия о визите Фицо и Вучича в РФ 9 мая: Лучше ехать в Киев, а не в Москву

Страны Балтии отказались пропускать самолет Фицо 

  • Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.
  • Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.

Читайте также: Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, — МИД страны

Топ комментарии
04.05.2026 18:31 Ответить
Очко жим-жим ?
04.05.2026 18:27 Ответить
"Фіцо заявив, що їде до Москви на зустріч з Путіним, але пропустить парад 9 травня "

прям реклама безопасного сексу
04.05.2026 18:28 Ответить
04.05.2026 18:27 Ответить
Чого ж міг би очолити колону риптолоїдів
04.05.2026 18:28 Ответить
04.05.2026 18:28 Ответить
Не треба відмазок. Хорошу людину "Фіцою" не назвуть.
04.05.2026 18:29 Ответить
Так а чого? Українські дрони заважають? Там же ж найкраще у світе Пє Пє О. З наголосом на "О"
04.05.2026 18:29 Ответить
04.05.2026 18:31 Ответить
хітьор "штопаний" - друг раз підставлятись не хоче
04.05.2026 18:32 Ответить
але на банкет піде
04.05.2026 18:33 Ответить
І траванутись не боїться...
04.05.2026 18:37 Ответить
"Лучше перебздеть, чем недобздеть"(с). Хитер, бобер, тоже подходит).
04.05.2026 18:34 Ответить
І шо воно смикається туди-сюди? Хоче і рибку з'їсти і на *** сісти?
04.05.2026 18:34 Ответить
страшно
04.05.2026 18:35 Ответить
зеленський вмовив з'їздити, глянути в очі...
04.05.2026 18:45 Ответить
Хитрожопый бобик если так пойдёт, то и ***** парад пропустит може Медведева пошлёт...
04.05.2026 19:04 Ответить
Важко не пропустити парад, якого НЕ БУДЕ!
04.05.2026 19:10 Ответить
та їдь.... Зеля ніколи не атакував Москву. тим паче на 9 травня....
04.05.2026 19:13 Ответить
04.05.2026 21:34 Ответить
 
 