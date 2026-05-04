Фицо заявил, что едет в Москву на встречу с Путиным, но пропустит парад 9 мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая посетит Москву и встретится с российским диктатором Путиным. При этом Фицо заявляет, что не будет участвовать в военном параде.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, пишет SME, сообщает Цензор.НЕТ.
Фицо говорит, что не будет на параде
"Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не пойду ни на один военный парад", — заявил словацкий премьер.
Фицо также ответил на критику Еврокомиссии в отношении своего решения поехать в Россию.
"Я не позволю себя загнать в такую ситуацию, чтобы у меня возникли какие-то угрызения совести", — заявил он.
Страны Балтии отказались пропускать самолет Фицо
- Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.
- Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прям реклама безопасного сексу