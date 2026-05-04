УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Зеленський про припинення вогню
14 657 139

Україна оголошує перемир’я з 6 травня. Діятимемо дзеркально на дії РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Президент заявив, що станом на зараз жодних офіційних звернень від РФ щодо параметрів припинення вогню Україна не отримувала, попри публічні заяви російської сторони.

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не отримувала офіційно від РФ пропозиції про припинення вогню на 9 травня, - Зеленський

Перемир’я на 9 травня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про "перемир’я" на 9 травня: Піар-акція і намагання Росії сподобатися американцям

Автор: 

Зеленський Володимир (27669) перемир’я (1048) припинення вогню (425)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
Ну ось і все. Зелена макака обісралась як завжди. Про удар по параду нацистських виродків які погрожують масовим вбивством мирного населення можна навіть і не мріяти.
показати весь коментар
04.05.2026 21:53 Відповісти
+44
Yuri I #427530

Бездарна тупорила обісцяна мавпа який за іронією долі випало представляти героїчну країну.
Дегенерат міг виставити умови безстрокового перемир'я або перемир'я хоча б довжиною в місяць.
А замість цього потужно напердів в ефірі під кінець ганебно обісрався перед бункерним щуром.
Просто чмо.
показати весь коментар
04.05.2026 21:57 Відповісти
+38
zельоні двушечки на маскву ******* тишу
показати весь коментар
04.05.2026 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ПАЗОР

Піськограй
Абсолютно
Завжди
Обсирається
Рідким
показати весь коментар
05.05.2026 01:32 Відповісти
Зрештою,це вже було((Пам'ятаєте,як ***** звинуватив Україну в замаху на нього?)Пам'ятаєте,а хто кинувся голосно виправдовутися ,що то не ми?(((Скпжитє,а как єво завут?(((((
показати весь коментар
04.05.2026 23:24 Відповісти
А що то за курва
І як її звуть ?

Факед Вова !!!

.
показати весь коментар
04.05.2026 23:26 Відповісти
мали унікальний шанс підірвати авторитет пуйла серед кацапів, здійснити серьозну акцію по підриву самовпевненості кацапів в непереможності.

натомість переконали їх:
"хахлы обосрутся"

обісрались....

.
показати весь коментар
04.05.2026 23:24 Відповісти
Так,вбити навть двійника ,то було б іміджево супербол.
показати весь коментар
05.05.2026 06:40 Відповісти
Коли москалі вбили Джохара Дудаєва,то хіба вони кричали про такий план по орт?(((
показати весь коментар
04.05.2026 23:25 Відповісти
у кацапів таких "джохарів" вагон і маленька тєлєжка.

ви що справді подумали що на трибунах буде буйло собствєнной пєрсоной ?

воно зараз в бункері з виключеними електронними засобами зв'язку сидить.
тільки дротовий телефон

.
показати весь коментар
04.05.2026 23:58 Відповісти
Й з чумаданчиком- туалетом
показати весь коментар
05.05.2026 11:16 Відповісти
сказочний .......
показати весь коментар
04.05.2026 23:33 Відповісти
...кіздюк !

.
показати весь коментар
05.05.2026 00:02 Відповісти
<******* оголосило на 8-9, а потужник на 5-6... Оце так поворот!
показати весь коментар
04.05.2026 23:38 Відповісти
Так наче ж рашка оголосила на 8-9?
чого це зечмо так вислужується перед ******?
показати весь коментар
05.05.2026 00:00 Відповісти
Оман важлівіше за все !
показати весь коментар
05.05.2026 08:58 Відповісти
Не зовсім зрозуміло. Якщо "потужний" був такий впевнений у своїх силах влаштувати "салют" на червоній площі, то навіщо це перемир'я? Або те попередження було мильною бульбашкою?
показати весь коментар
05.05.2026 00:37 Відповісти
Бо вони сказали що зітруть Київ в порох
показати весь коментар
05.05.2026 03:46 Відповісти
А зелене чмо від слова "Порох" сциться..
показати весь коментар
05.05.2026 06:57 Відповісти
Хороше рішення. Від цього буде залежати, чи буде перемир'я на 8-9 травня
показати весь коментар
05.05.2026 00:37 Відповісти
Як же це кацапи не зможуть запускати три дні ракети і дрони, яка поступка , блискуче, потужно бл. Ви в своєму розумі таку хню писати? Кацапи і більше днів підряд не запускали нічого. І що?
показати весь коментар
05.05.2026 01:38 Відповісти
В десятого отримаєш повну торбу. Прошу Бога, щоб страждали від війни фанатики зеленого пдраса.
показати весь коментар
05.05.2026 01:40 Відповісти
Обдовбаний є-бак обісцяний собаками, щоб ти вже здох. Бо ми більше не переживемо цієї хні.
показати весь коментар
05.05.2026 01:43 Відповісти
козел...ти фалодя..пішов б ти ти на куй..сцикун...дивися колорадську не привяжи собі стрічку...
показати весь коментар
05.05.2026 03:23 Відповісти
Скіки життів буде коштувати це перемир'я,грьобане ти чучело оманське.......
показати весь коментар
05.05.2026 05:53 Відповісти
Це можна було б обіграти красиво, але щось надії на сміхунця немає.
показати весь коментар
05.05.2026 06:14 Відповісти
Одни разговоры были уничтожитъ врага, а после 4 дней перерыва опять убийства украинцев, Россия сильно украинские требования выполняет? Всё что путин просит
показати весь коментар
05.05.2026 07:23 Відповісти
Трамп робить все що Путлер просить, Зеленський теж туда. Боротьба за мир !
показати весь коментар
05.05.2026 08:57 Відповісти
Прогнозовано
показати весь коментар
05.05.2026 07:26 Відповісти
Згадайте як Порошенка з'їдали за перемир'я. Кидались лайном зі своєї пащі
показати весь коментар
05.05.2026 07:40 Відповісти
zеленський оголошує ʼперемирʼяʼ (чи то просто одностороннє припинення вогню) з опєрєженієм… Воно як на мене має оголошуватись за згодою сторін а не хто захотів той сам собі щось і оголосив, цирк якийсь.
показати весь коментар
05.05.2026 08:46 Відповісти
Так він у своїй голові вже її закінчив
показати весь коментар
05.05.2026 10:02 Відповісти
Не знаєте: а ***** з ким домовився про перемир'я на 9 травня?
показати весь коментар
05.05.2026 10:49 Відповісти
А 10 травня вже можна, по спальних районах Києва почнуться обстріли. А по центру не можна і по параду у ***** не можна. Привіт холопам від клоуна оманського.
показати весь коментар
05.05.2026 08:48 Відповісти
Навіщо це робити ? Московія за мир у всьому світі , і ми трошки ?
показати весь коментар
05.05.2026 08:54 Відповісти
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но б...дь
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!

Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!

Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!

Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!

Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!

Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас горздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ

Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!

Довольно зла! Не уподобтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!

Вірш Дмітрія Бикова.
показати весь коментар
05.05.2026 10:45 Відповісти
Тим, хто пагано читає й ******** відосики -- https://www.youtube.com/watch?v=x-wKq87G1N0&t=597s

показати весь коментар
05.05.2026 10:46 Відповісти
Мерзенний клоун і імітатор преЗЕдента! ***** воно то точно ніколи не зраджувало, бо поц його і клавішник.
показати весь коментар
05.05.2026 10:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 