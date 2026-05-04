Україна оголошує перемир’я з 6 травня. Діятимемо дзеркально на дії РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Президент заявив, що станом на зараз жодних офіційних звернень від РФ щодо параметрів припинення вогню Україна не отримувала, попри публічні заяви російської сторони.
"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - наголосив Зеленський.
Перемир’я на 9 травня
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня.
У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
чого це зечмо так вислужується перед ******?
Нам тошно обращаться к вам, но б...дь
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!
Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!
Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!
Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!
Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!
Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас горздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ
Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!
Довольно зла! Не уподобтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!
Вірш Дмітрія Бикова.