ЕС поддерживает инициативу Зеленского о прекращении огня в ночь на 6 мая, - Кошта
Европейский Союз выразил решительную поддержку инициативе президента Владимира Зеленского о введении режима тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.
Об этом сообщил председатель Европейского Совета Антониу Кошта в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
ЕС поддерживает режим тишины
"Мы приветствуем очередную инициативу президента Зеленского о прекращении огня. Продолжающаяся война России против Украины привела к огромным страданиям и потерям. ЕС решительно поддерживает все усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины", - написал Кошта.
Он подчеркнул, что "бессмысленные убийства со стороны России должны немедленно прекратиться".
Перемирие на 9 мая
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
Цікаво що ці гнилуваті євроЛідори скажуть 10 травня після того , як Путло Погане , відпочивши на параді 9 травня , почне знов лупасити по Україні ? Мабуть промовчать ... звісно , про Путла , а ЦАР для них все одно МОЛОДЕЦЬ!
Сумно все це !
А що буде, якщо пітьма бомбитиме і обстрілюватиме міста України і 6-го і 7-го травня? Зеленський дасть команду вдарити по параду? А якщо ні?
Тоді вийде таке собі фіаско з "перемир'ям" від зебілів. Опущенців.
Что будет если - нет?
Вы скажете такого не случится с нами никогда!
А чо *** если да?