ЕС поддерживает инициативу Зеленского о прекращении огня в ночь на 6 мая, - Кошта

Европейский Союз выразил решительную поддержку инициативе президента Владимира Зеленского о введении режима тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Об этом сообщил председатель Европейского Совета Антониу Кошта в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС поддерживает режим тишины

"Мы приветствуем очередную инициативу президента Зеленского о прекращении огня. Продолжающаяся война России против Украины привела к огромным страданиям и потерям. ЕС решительно поддерживает все усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины", - написал Кошта.

Он подчеркнул, что "бессмысленные убийства со стороны России должны немедленно прекратиться".

Читайте также: В ответ на предложение Украины о прекращении огня РФ демонстрирует свое истинное лицо террориста, - Сибига

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Читайте также: Украина не получала официально от РФ предложения о прекращении огня на 9 мая, - Зеленский