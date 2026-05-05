РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9314 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
950 6

ЕС поддерживает инициативу Зеленского о прекращении огня в ночь на 6 мая, - Кошта

Средства на режим тишины

Европейский Союз выразил решительную поддержку инициативе президента Владимира Зеленского о введении режима тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Об этом сообщил председатель Европейского Совета Антониу Кошта в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС поддерживает режим тишины

"Мы приветствуем очередную инициативу президента Зеленского о прекращении огня. Продолжающаяся война России против Украины привела к огромным страданиям и потерям. ЕС решительно поддерживает все усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины", - написал Кошта.

Он подчеркнул, что "бессмысленные убийства со стороны России должны немедленно прекратиться".

Читайте также: В ответ на предложение Украины о прекращении огня РФ демонстрирует свое истинное лицо террориста, - Сибига

Средства на режим тишины

Перемирие на 9 мая

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Читайте также: Украина не получала официально от РФ предложения о прекращении огня на 9 мая, - Зеленский

Автор: 

Евросоюз (18028) Антониу Кошта (135) прекращения огня (427)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поперла гниль від євроЛідорів!

Цікаво що ці гнилуваті євроЛідори скажуть 10 травня після того , як Путло Погане , відпочивши на параді 9 травня , почне знов лупасити по Україні ? Мабуть промовчать ... звісно , про Путла , а ЦАР для них все одно МОЛОДЕЦЬ!

Сумно все це !
показать весь комментарий
05.05.2026 13:08 Ответить
10 травня вони не помітять, тому нічого не скажуть!
показать весь комментарий
05.05.2026 13:33 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
05.05.2026 13:32 Ответить
Це улюблена гра ***** - опустити і спостерігати що буде далі. І Зеленський повівся.
А що буде, якщо пітьма бомбитиме і обстрілюватиме міста України і 6-го і 7-го травня? Зеленський дасть команду вдарити по параду? А якщо ні?
Тоді вийде таке собі фіаско з "перемир'ям" від зебілів. Опущенців.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:06 Ответить
Як тільки моцкалям підсмажемо хвоста, то зрадники відразу пропонують "мирні" ініціативи, щоб ворог мав час оговтатися!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 14:06 Ответить
А чо *** если нет?
Что будет если - нет?
Вы скажете такого не случится с нами никогда!
А чо *** если да?
показать весь комментарий
05.05.2026 14:22 Ответить
 
 