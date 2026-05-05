ЄС підтримує ініціативу Зеленського щодо припинення вогню у ніч на 6 травня, - Кошта

Європейський Союз висловив рішучу підтримку ініціативі президента Володимира Зеленського щодо режиму тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Про це повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо чергову ініціативу президента Зеленського щодо припинення вогню. Триваюча війна Росії проти України спричинила величезні страждання та втрати. ЄС рішуче підтримує всі зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру для України", - написав Кошта.

Він наголосив, що "безглузді вбивства з боку Росії мають негайно припинитися".

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Автор: 

Євросоюз (15010) Кошта Антоніу (135) припинення вогню (428)
Поперла гниль від євроЛідорів!

Цікаво що ці гнилуваті євроЛідори скажуть 10 травня після того , як Путло Погане , відпочивши на параді 9 травня , почне знов лупасити по Україні ? Мабуть промовчать ... звісно , про Путла , а ЦАР для них все одно МОЛОДЕЦЬ!

Сумно все це !
05.05.2026 13:08 Відповісти
10 травня вони не помітять, тому нічого не скажуть!
05.05.2026 13:33 Відповісти
Яке марення !
05.05.2026 13:32 Відповісти
Це улюблена гра ***** - опустити і спостерігати що буде далі. І Зеленський повівся.
А що буде, якщо пітьма бомбитиме і обстрілюватиме міста України і 6-го і 7-го травня? Зеленський дасть команду вдарити по параду? А якщо ні?
Тоді вийде таке собі фіаско з "перемир'ям" від зебілів. Опущенців.
05.05.2026 14:06 Відповісти
Як тільки моцкалям підсмажемо хвоста, то зрадники відразу пропонують "мирні" ініціативи, щоб ворог мав час оговтатися!!!
05.05.2026 14:06 Відповісти
А чо *** если нет?
Что будет если - нет?
Вы скажете такого не случится с нами никогда!
А чо *** если да?
05.05.2026 14:22 Відповісти
 
 