ЄС підтримує ініціативу Зеленського щодо припинення вогню у ніч на 6 травня, - Кошта
Європейський Союз висловив рішучу підтримку ініціативі президента Володимира Зеленського щодо режиму тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.
Про це повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
ЄС підтримує режим тиші
"Ми вітаємо чергову ініціативу президента Зеленського щодо припинення вогню. Триваюча війна Росії проти України спричинила величезні страждання та втрати. ЄС рішуче підтримує всі зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру для України", - написав Кошта.
Він наголосив, що "безглузді вбивства з боку Росії мають негайно припинитися".
Перемир’я на 9 травня
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво що ці гнилуваті євроЛідори скажуть 10 травня після того , як Путло Погане , відпочивши на параді 9 травня , почне знов лупасити по Україні ? Мабуть промовчать ... звісно , про Путла , а ЦАР для них все одно МОЛОДЕЦЬ!
Сумно все це !
А що буде, якщо пітьма бомбитиме і обстрілюватиме міста України і 6-го і 7-го травня? Зеленський дасть команду вдарити по параду? А якщо ні?
Тоді вийде таке собі фіаско з "перемир'ям" від зебілів. Опущенців.
Что будет если - нет?
Вы скажете такого не случится с нами никогда!
А чо *** если да?