ЄС підтримує ініціативу Зеленського щодо припинення вогню у ніч на 6 травня, - Кошта

Європейський Союз висловив рішучу підтримку ініціативі президента Володимира Зеленського щодо режиму тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Про це повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ЄС підтримує режим тиші

"Ми вітаємо чергову ініціативу президента Зеленського щодо припинення вогню. Триваюча війна Росії проти України спричинила величезні страждання та втрати. ЄС рішуче підтримує всі зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру для України", - написав Кошта.

Він наголосив, що "безглузді вбивства з боку Росії мають негайно припинитися".

Також читайте: У відповідь на пропозицію України про припинення вогню РФ демонструє своє справжнє обличчя терориста, - Сибіга

Перемир’я на 9 травня

Також читайте: Україна не отримувала офіційно від РФ пропозиції про припинення вогню на 9 травня, - Зеленський