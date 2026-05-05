У відповідь на пропозицію України про припинення вогню РФ демонструє своє справжнє обличчя терориста, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на пропозицію України про припинення вогню Росія відповіла масовим терором.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Масована атака РФ

Сибіга нагадав, що Росія вночі випустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 дрони, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули та ще близько десятка були поранені. Основними цілями стала енергетична інфраструктура в багатьох регіонах. Двоє із загиблих – рятувальники, які загинули внаслідок підступного повторного удару, спрямованого проти тих, хто прибув допомагати людям на місці атаки.

Потрібна підтримка

"Лише держава-терорист, така як Росія, застосовує подібні нелюдські та злочинні тактики. Поки світ очікує на відповідь Москви щодо пропозиції України про припинення вогню, яке має розпочатися опівночі між 5 і 6 травня, Росія демонструє своє справжнє обличчя терориста. Саме тому нам потрібна підтримка всіх наших партнерів, усіх держав, що прагнуть миру, та міжнародних організацій для заклику Президента Володимира Зеленського до припинення вогню вже сьогодні вночі", - зазначив міністр.

Він наголосив на необхідності консолідованої та принципової позиції всієї міжнародної спільноти на користь миру та дипломатії, а не війни і терору.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.

Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.

Через повторний ракетний удар РФ по Полтавщині загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані.

Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.

Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

